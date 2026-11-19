Την επιχείρηση συντόνισε η ΥΔΕΕ (Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων) Ηρακλείου - Στα χέρια των Αρχών δύο άνδρες - Βρέθηκαν συσκευασίες, αεροστεγώς κλεισμένες με τη μέθοδο vacuum





Στο επίκεντρο της επιχείρησης βρέθηκαν δύο άνδρες, ηλικίας 23 και 44 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, έπειτα από στοχευμένη αστυνομική παρακολούθηση και επέμβαση τη στιγμή που συναντήθηκαν σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου Κνωσού. Την επιχείρηση συντόνισε η ΥΔΕΕ (Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων) Ηρακλείου.



23χρονος φερόταν να κατέχει και να διακινεί ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης σε χρήστες στην πόλη του



Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών αξιολόγησαν τα στοιχεία και προχώρησαν σε διακριτική επιτήρηση της κατοικίας του, στη λεωφόρο Κνωσού, προκειμένου να διαπιστώσουν τη δραστηριότητά του και να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των εμπλεκομένων.



Το πρωινό της Πέμπτης και συγκεκριμένα στις 07:30, ο 23χρονος εισήλθε στην κατοικία του. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε ένας 44χρονος αλλοδαπός, ιρακινής καταγωγής, ο οποίος κρατούσε ένα μαύρο σακ βουαγιάζ.



Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε καίρια σημεία και είχαν αναπτύξει διακριτική επιτήρηση επενέβησαν αιφνιδιαστικά, ακινητοποιώντας και τους δύο άνδρες.



Η επέμβαση αποτέλεσε το πρώτο καθοριστικό βήμα για την αποκάλυψη της ποσότητας των



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Οι έρευνες στα δύο σπίτια – Σχεδόν οκτώ κιλά κάνναβης Μετά τις συλλήψεις ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες στις δύο κατοικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στο διαμέρισμα του 23χρονου, στη λεωφόρο Κνωσού 92, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πέντε νάιλον συσκευασίες, αεροστεγώς κλεισμένες με τη μέθοδο vacuum ( σ.σ. η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στην αρνητική πίεση ή αναρρόφηση) , οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 5 κιλών και 670 γραμμαρίων.να



Η έρευνα συνεχίστηκε στην κατοικία του 44χρονου, στην οδό Ζεύξιδος 4, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 314,8 γραμμαρίων.



Στο ίδιο σπίτι οι αστυνομικοί βρήκαν και τέσσερις ζυγαριές ακριβείας, οι οποίες κατασχέθηκαν και θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.



Μια καλά οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, που βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στον προσεκτικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, οδήγησε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου σε δύο συλλήψεις και στην κατάσχεση σχεδόν οκτώ κιλών ακατέργαστης κάνναβης στο Ηράκλειο Στο επίκεντρο της επιχείρησης βρέθηκαν, οι οποίοιαπό αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, έπειτα απότη στιγμή που συναντήθηκαν σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου Κνωσού. Την επιχείρηση συντόνισε η ΥΔΕΕ (Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων) Ηρακλείου.Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν περιήλθαν στην αρμόδια υπηρεσία πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οφερόταν νασε χρήστες στην πόλη του Ηρακλείου Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών αξιολόγησαν τα στοιχεία και προχώρησαν σε διακριτική επιτήρηση της κατοικίας του, στη λεωφόρο Κνωσού, προκειμένου να διαπιστώσουν τη δραστηριότητά του και να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των εμπλεκομένων.Το πρωινό της Πέμπτης και συγκεκριμένα στις 07:30, οεισήλθε στην κατοικία του. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε έναςΟ 44χρονος κατευθύνθηκε στο διαμέρισμα του 23χρονου και οι δύο άνδρες παρέμειναν μαζί για περίπου πέντε λεπτά. Αμέσως μετά εξήλθαν από την κατοικία, χωρίς ωστόσο να προλάβουν να απομακρυνθούν.Η επέμβαση αποτέλεσε το πρώτο καθοριστικό βήμα για την αποκάλυψη της ποσότητας των ναρκωτικών που φέρονται να είχαν στην κατοχή τους.Μετά τις συλλήψεις ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες στις δύο κατοικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στο διαμέρισμα του 23χρονου, στη λεωφόρο Κνωσού 92, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πέντε νάιλον συσκευασίες, αεροστεγώς κλεισμένες με τη, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 5 κιλών και 670 γραμμαρίων.ναΗ έρευνα συνεχίστηκε στην κατοικία του 44χρονου, στην οδό Ζεύξιδος 4, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 314,8 γραμμαρίων.Στο ίδιο σπίτι οι αστυνομικοί βρήκαν και τέσσερις ζυγαριές ακριβείας, οι οποίες κατασχέθηκαν και θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ο συνολικός απολογισμός της αστυνομικής επιχείρησης ήταν 7.984 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, δηλαδή σχεδόν οκτώ κιλά, καθώς και τέσσερις ζυγαριές ακριβείας.



Η μεθοδική δουλειά των αστυνομικών και η συνέχεια της έρευνας Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της αξιοποίησης πληροφοριών, της διακριτικής επιτήρησης και της στοχευμένης αστυνομικής δράσης στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.



Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου δεν περιορίστηκαν σε έναν απλό έλεγχο. Προηγήθηκε παρακολούθηση, καταγράφηκαν οι κινήσεις των δύο ανδρών και η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες και στις δύο κατοικίες.



Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή Ηρακλείου, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν και αποστέλλονται για εξέταση. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.