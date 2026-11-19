Ο Σαμαράς ξεκινά περιοδείες και εμφανίζει στελέχη, το πρόγραμμα σε Καμένα Βούρλα, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη
Ο Σαμαράς ξεκινά περιοδείες και εμφανίζει στελέχη, το πρόγραμμα σε Καμένα Βούρλα, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη
Το ποιοι περιστοιχίζουν τον Αντώνη Σαμαρά θα δώσει και μια πρόγευση του στελεχιακού δυναμικού (υποψήφιοι και οργανωτικά στελέχη)
Μπορεί η κυβέρνηση να αποφεύγει την αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να μην του αποδώσει ρόλο στρατηγικού αντιπάλου, εντούτοις οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού είναι στα ραντάρ του Μεγάρου Μαξίμου. Άλλωστε, σε πολλές περιπτώσεις τοπικών υποψηφιοτήτων η Νέα Δημοκρατία και το υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, αφενός γιατί ο κ. Σαμαράς θα αξιοποιήσει παλαιότερούς πολιτευτές της ΝΔ, αφετέρου γιατί στο παρασκήνιο υπάρχουν περιπτώσεις υποψηφίων που συζητούν και με τα δύο στρατόπεδα και στην πραγματικότητα «παζαρεύουν».
Ο κ. Σαμαράς αναμένεται να βγει πλέον στο τερέν των περιοδειών, αρχής γενομένης από το πρωί της Παρασκευής. Θα ξεκινήσει από τα Καμένα Βούρλα, καθώς διαθέτει ισχυρά ερείσματα στη Φθιώτιδα και επαφές με τοπικούς παράγοντες, όπως ο πρώην δήμαρχος και βουλευτής της ΝΔ και των ΑΝΕΛ Νίκος Σταυρογιάννης.
Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς θα κάνει επαφές με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, ενώ το ποιοι τον περιστοιχίζουν θα δώσει και μια πρόγευση του στελεχιακού δυναμικού (υποψήφιοι και οργανωτικά στελέχη) που περιστοιχίζει τον πρώην πρωθυπουργό.
Επόμενος σταθμός θα είναι η Λάρισα, όπου ο κ. Σαμαράς θα δώσει ραντεβού με αγρότες, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς στο ξενοδοχείο Imperial. Οργανωτικό τόνο στο κόμμα δίνει στον νομό ο πρώην νομάρχης Λουκάς Κατσαρός, ενώ έντονα δραστηριοποιείται ο πρώην πολιτευτής της ΝΔ και των ΑΝΕΛ Γιώργος Αδαμούλης. Ο κ. Σαμαράς έχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και με στελέχη, όπως ο πρώτος επιλαχών της ΝΔ το 2023 Σάκης Παϊδής, ο οποίος σημειωτέον είχε ταχθεί υπέρ της διαγραφής του τον Νοέμβριο του 2024.
Πάντως, με τον κ. Σαμαρά δεν θα συμπαραταχθεί ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Σωκράτης Αλειφτήρας που πρόσφατα αποχώρησε από την Πλεύση Ελευθερίας, παρά την οικογενειακή σχέση που διατηρεί με τον πρώην πρωθυπουργό καθώς ο πατέρας του υπήρξε στέλεχος της ΠΟΛΑΝ.
Επόμενοι σταθμοί του κ. Σαμαρά θα είναι η Κατερίνη, τα Μάλγαρα, αλλά και η Θεσσαλονίκη, όπου το Σαββατοκύριακο οργανώνει αντίστοιχη συνάντηση με αυτή της Λάρισας στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, ενώ θα κάνει και αρκετά προσωπικά του ραντεβού καθώς στόχος των εξορμήσεων είναι να κάνει και επαφές με πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματός του.
Οι περιοδείες είναι και μια ένδειξη ότι ο κύβος έχει ριφθεί, ενώ θα φανεί πώς ο ίδιος θα εκφράσει ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, κάτι που δεν μπορεί να αργήσει ιδιαίτερα. Άλλωστε, ο κ. Σαμαράς θέλει να «κρατήσει ζεστό» τον κόσμο του, καθώς το όνομα του κόμματος και η ιδρυτική διακήρυξη θα αργήσουν ακόμα.
09.45 -10.45 Συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών στα Καμένα Βούρλα, Ξενοδοχείο Κυπραίος
12.15-12.45 Επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κο Δημήτρη Κουρέτα Νέα Περιφέρεια Θεσσαλίας οδός Θεοφράστου
13.00-13.30 Επίσκεψη στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης κο Ιερώνυμο Δ/νση [Mητρόπολη Λαρίσης οδός Ιωαννίνων 3 ]
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026
10.00-11.00 Συνάντηση με φίλους στην Κατερίνη ΠΟΔΑΣ Καφέ Εστιατόριο /Ζαχαροπλαστείο-πεζόδρομος Κατερίνης
Ο κ. Σαμαράς αναμένεται να βγει πλέον στο τερέν των περιοδειών, αρχής γενομένης από το πρωί της Παρασκευής. Θα ξεκινήσει από τα Καμένα Βούρλα, καθώς διαθέτει ισχυρά ερείσματα στη Φθιώτιδα και επαφές με τοπικούς παράγοντες, όπως ο πρώην δήμαρχος και βουλευτής της ΝΔ και των ΑΝΕΛ Νίκος Σταυρογιάννης.
Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς θα κάνει επαφές με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, ενώ το ποιοι τον περιστοιχίζουν θα δώσει και μια πρόγευση του στελεχιακού δυναμικού (υποψήφιοι και οργανωτικά στελέχη) που περιστοιχίζει τον πρώην πρωθυπουργό.
Επόμενος σταθμός θα είναι η Λάρισα, όπου ο κ. Σαμαράς θα δώσει ραντεβού με αγρότες, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς στο ξενοδοχείο Imperial. Οργανωτικό τόνο στο κόμμα δίνει στον νομό ο πρώην νομάρχης Λουκάς Κατσαρός, ενώ έντονα δραστηριοποιείται ο πρώην πολιτευτής της ΝΔ και των ΑΝΕΛ Γιώργος Αδαμούλης. Ο κ. Σαμαράς έχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και με στελέχη, όπως ο πρώτος επιλαχών της ΝΔ το 2023 Σάκης Παϊδής, ο οποίος σημειωτέον είχε ταχθεί υπέρ της διαγραφής του τον Νοέμβριο του 2024.
Πάντως, με τον κ. Σαμαρά δεν θα συμπαραταχθεί ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Σωκράτης Αλειφτήρας που πρόσφατα αποχώρησε από την Πλεύση Ελευθερίας, παρά την οικογενειακή σχέση που διατηρεί με τον πρώην πρωθυπουργό καθώς ο πατέρας του υπήρξε στέλεχος της ΠΟΛΑΝ.
Επόμενοι σταθμοί του κ. Σαμαρά θα είναι η Κατερίνη, τα Μάλγαρα, αλλά και η Θεσσαλονίκη, όπου το Σαββατοκύριακο οργανώνει αντίστοιχη συνάντηση με αυτή της Λάρισας στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, ενώ θα κάνει και αρκετά προσωπικά του ραντεβού καθώς στόχος των εξορμήσεων είναι να κάνει και επαφές με πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματός του.
Οι περιοδείες είναι και μια ένδειξη ότι ο κύβος έχει ριφθεί, ενώ θα φανεί πώς ο ίδιος θα εκφράσει ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, κάτι που δεν μπορεί να αργήσει ιδιαίτερα. Άλλωστε, ο κ. Σαμαράς θέλει να «κρατήσει ζεστό» τον κόσμο του, καθώς το όνομα του κόμματος και η ιδρυτική διακήρυξη θα αργήσουν ακόμα.
Το πρόγραμμα των επισκέψεων σε Καμένα Βούρλα, Λάρισα, Καερίνη και ΘεσσαλονίκηΠαρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026
09.45 -10.45 Συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών στα Καμένα Βούρλα, Ξενοδοχείο Κυπραίος
12.15-12.45 Επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κο Δημήτρη Κουρέτα Νέα Περιφέρεια Θεσσαλίας οδός Θεοφράστου
13.00-13.30 Επίσκεψη στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης κο Ιερώνυμο Δ/νση [Mητρόπολη Λαρίσης οδός Ιωαννίνων 3 ]
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026
10.00-11.00 Συνάντηση με φίλους στην Κατερίνη ΠΟΔΑΣ Καφέ Εστιατόριο /Ζαχαροπλαστείο-πεζόδρομος Κατερίνης
11.45 -13.00 Συνάντηση με αγροτικό σύλλογο [Μάλγαρα]
13.00 Aναχωρηση από Μάλγαρα για Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Macedonia Palace
21.30 Συνάντηση με Νέους [bar Avenue ]
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 [ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ]
11.15-11.45 Συνάντηση με Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο Ιερά Μητροπολις Θεσ/νικης, Βογατσικού 7
«Πραγματική ελεύθερη οικονομία δεν σημαίνει να αφήνουμε την αγορά στα χέρια των ισχυρότερων. Δεν είναι "φιλελευθερισμός" - νέος ή παλαιός - να αφήνεις να δημιουργούνται καρτέλ. Η να τα ενισχύεις κι από πάνω. Η φιλελεύθερη Πολιτική κάνει ακριβώς το αντίθετο: εξασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό», υπογράμμισε ο κ. Σαμαράς.
Πάντως, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει στη λογική της αντιπαράθεσης με τον κ. Σαμαρά, εξ ου και όλα τα προηγούμενα πυρά του το τελευταίο διάστημα έχουν περάσει ουσιαστικά αναπάντητα. Είναι προφανές ότι αυτό θα αλλάξει όταν ο κ. Σαμαράς μπει και επισήμως στην πολιτική κονίστρα, μέχρι τότε όμως και η κυβέρνηση θα επιμείνει στο δικό της σχέδιο που περιλαμβάνει ως κεντρικό άξονα τη συσπείρωση όσο το δυνατόν ψηφοφόρων της ΝΔ από το 2023, κυρίως αυτών που παραμένουν στη δεξαμενή των αναποφάσιστων και δεν έχουν «πάρει διαζύγιο» με το κόμμα.
13.00 Aναχωρηση από Μάλγαρα για Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Macedonia Palace
21.30 Συνάντηση με Νέους [bar Avenue ]
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 [ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ]
11.15-11.45 Συνάντηση με Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο Ιερά Μητροπολις Θεσ/νικης, Βογατσικού 7
Η πλατφόρμα για την οικονομίαΠαράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός έχει αρχίσει ήδη να περιγράφει προτάσεις προγραμματικού λόγου, ώστε να μην κατηγορείται ότι ασχολείται μόνο με το παρελθόν. Χθες, σε συνέδριο της Ναυτεμπορικής, παρουσίασε πρόταση για κούρεμα οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ τάχθηκε υπέρ ενός ταμείου παροχής ρευστότητας για μικρομεσαίους.
«Πραγματική ελεύθερη οικονομία δεν σημαίνει να αφήνουμε την αγορά στα χέρια των ισχυρότερων. Δεν είναι "φιλελευθερισμός" - νέος ή παλαιός - να αφήνεις να δημιουργούνται καρτέλ. Η να τα ενισχύεις κι από πάνω. Η φιλελεύθερη Πολιτική κάνει ακριβώς το αντίθετο: εξασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό», υπογράμμισε ο κ. Σαμαράς.
Πάντως, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει στη λογική της αντιπαράθεσης με τον κ. Σαμαρά, εξ ου και όλα τα προηγούμενα πυρά του το τελευταίο διάστημα έχουν περάσει ουσιαστικά αναπάντητα. Είναι προφανές ότι αυτό θα αλλάξει όταν ο κ. Σαμαράς μπει και επισήμως στην πολιτική κονίστρα, μέχρι τότε όμως και η κυβέρνηση θα επιμείνει στο δικό της σχέδιο που περιλαμβάνει ως κεντρικό άξονα τη συσπείρωση όσο το δυνατόν ψηφοφόρων της ΝΔ από το 2023, κυρίως αυτών που παραμένουν στη δεξαμενή των αναποφάσιστων και δεν έχουν «πάρει διαζύγιο» με το κόμμα.
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