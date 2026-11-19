Βραβεία CMA 2026: Σάρωσε η Έλα Λάνγκλεϊ με έξι διακρίσεις - Κατέκτησε και τον τίτλο της Καλλιτέχνιδας της Χρονιάς
Βραβεία CMA 2026: Σάρωσε η Έλα Λάνγκλεϊ με έξι διακρίσεις - Κατέκτησε και τον τίτλο της Καλλιτέχνιδας της Χρονιάς
Ιδιαίτερη στιγμή της τελετής αποτέλεσε η επιστροφή της Τέιλορ Σουίφτ στα CMA Awards, έπειτα από 13 χρόνια απουσίας
Η μεγάλη πρωταγωνίστρια στην 60ή τελετή απονομής των Βραβείων της Ένωσης Κάντρι Μουσικής (CMA) ήταν η Έλα Λάνγκλεϊ, αποσπώντας συνολικά έξι βραβεία, ανάμεσά τους και την κορυφαία διάκριση της βραδιάς, εκείνη της Καλλιτέχνιδας της Χρονιάς.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στην Bridgestone Arena, στο Νάσβιλ του Τενεσί. Για τον σημαντικό τίτλο «Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς», η Λάνγκλεϊ βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά ονόματα της κάντρι μουσικής, όπως η παρουσιάστρια της τελετής και περσινή νικήτρια, Λέινι Γουίλσον, αλλά και οι Κόντι Τζόνσον, Λουκ Κομπς και Κρις Στέιπλτον.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο, η Έλα Λάνγκλεϊ αντιμετώπισε με χιούμορ τις επανειλημμένες εμφανίσεις της στη σκηνή. «Σε αυτό το σημείο, έχω βαρεθεί τον ίδιο μου τον εαυτό» είπε στην αρχή της ομιλίας της. «Θα μπορούσα να αποσυρθώ αύριο και να έχω κάνει την καλύτερη καριέρα της ζωής μου» πρόσθεσε. Τότε, η Λέινι Γουίλσον ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας μια σκούπα στολισμένη με στρας και αγκαλιάζοντάς την της είπε: «Σου είπα ότι θα τα σαρώσεις όλα, κορίτσι μου».
Όπως μετέδωσε το Associated Press, η βραδιά εξελίχθηκε σε έναν διαρκή θρίαμβο για τη Λάνγκλεϊ. Η αρχή έγινε με το πρώτο βραβείο της τελετής, το Σινγκλ της Χρονιάς, για το τραγούδι της «Choosin’ Texas». Στην ίδια κατηγορία διεκδικούσαν τη διάκριση το «I Knew It, I Knew You» της Τέιλορ Σουίφτ, που περιλαμβάνεται στην ταινία «Toy Story 5», το «Be Her» της ίδιας της Λάνγκλεϊ, το «Somewhere Over Laredo» της Γουίλσον και το «The Fall» του Τζόνσον.
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια ανέβηκε ξανά στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Loving Life Again» και να παραλάβει δύο ακόμη βραβεία. Το «Choosin’ Texas» αναδείχτηκε Τραγούδι της Χρονιάς, ενώ απέσπασε και τη διάκριση για το Καλύτερο Βιντεοκλίπ. «Αυτό το τραγούδι είναι ένα δώρο που δεν σταματά να προσφέρει» δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου.
Δείτε βίντεο
Οι διακρίσεις συνεχίστηκαν με το βραβείο της Καλύτερης Τραγουδίστριας, καθώς και με εκείνο του Άλμπουμ της Χρονιάς για το «Dandelion». Εμφανώς συγκινημένη, η Λάνγκλεϊ είπε: «Ήδη τρέμουν τα χείλη μου» ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω μείνει άφωνη».
Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, στο πλευρό της βρισκόταν η Μιράντα Λάμπερτ, η οποία ήταν εκτελεστική παραγωγός του άλμπουμ «Dandelion» και συνδημιουργός και συμπαραγωγός του «Choosin’ Texas». Οι δύο τραγουδίστριες ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και ερμήνευσαν το «Snakeskin Boots» από το νέο άλμπουμ της Λάμπερτ, «Crisco».
Ιδιαίτερη στιγμή της τελετής αποτέλεσε και η επιστροφή της Τέιλορ Σουίφτ στα CMA Awards, έπειτα από 13 χρόνια απουσίας. Η τραγουδίστρια παρουσίασε το υποψήφιο τραγούδι της «I Knew It, I Knew You», αλλά και την κάντρι επιτυχία της «Our Song», που κυκλοφόρησε το 2006, με τον Κιθ Έρμπαν να τη συνοδεύει στο μπάντζο.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στην Bridgestone Arena, στο Νάσβιλ του Τενεσί. Για τον σημαντικό τίτλο «Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς», η Λάνγκλεϊ βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά ονόματα της κάντρι μουσικής, όπως η παρουσιάστρια της τελετής και περσινή νικήτρια, Λέινι Γουίλσον, αλλά και οι Κόντι Τζόνσον, Λουκ Κομπς και Κρις Στέιπλτον.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο, η Έλα Λάνγκλεϊ αντιμετώπισε με χιούμορ τις επανειλημμένες εμφανίσεις της στη σκηνή. «Σε αυτό το σημείο, έχω βαρεθεί τον ίδιο μου τον εαυτό» είπε στην αρχή της ομιλίας της. «Θα μπορούσα να αποσυρθώ αύριο και να έχω κάνει την καλύτερη καριέρα της ζωής μου» πρόσθεσε. Τότε, η Λέινι Γουίλσον ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας μια σκούπα στολισμένη με στρας και αγκαλιάζοντάς την της είπε: «Σου είπα ότι θα τα σαρώσεις όλα, κορίτσι μου».
Ella Langley dominates CMA Awards with major wins as Taylor Swift makes stunning return to stage https://t.co/MuyjfCVsLx pic.twitter.com/tos8RzcCXM— New York Post (@nypost) November 19, 2026
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια ανέβηκε ξανά στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Loving Life Again» και να παραλάβει δύο ακόμη βραβεία. Το «Choosin’ Texas» αναδείχτηκε Τραγούδι της Χρονιάς, ενώ απέσπασε και τη διάκριση για το Καλύτερο Βιντεοκλίπ. «Αυτό το τραγούδι είναι ένα δώρο που δεν σταματά να προσφέρει» δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου.
Δείτε βίντεο
Οι διακρίσεις συνεχίστηκαν με το βραβείο της Καλύτερης Τραγουδίστριας, καθώς και με εκείνο του Άλμπουμ της Χρονιάς για το «Dandelion». Εμφανώς συγκινημένη, η Λάνγκλεϊ είπε: «Ήδη τρέμουν τα χείλη μου» ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω μείνει άφωνη».
Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, στο πλευρό της βρισκόταν η Μιράντα Λάμπερτ, η οποία ήταν εκτελεστική παραγωγός του άλμπουμ «Dandelion» και συνδημιουργός και συμπαραγωγός του «Choosin’ Texas». Οι δύο τραγουδίστριες ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και ερμήνευσαν το «Snakeskin Boots» από το νέο άλμπουμ της Λάμπερτ, «Crisco».
Ιδιαίτερη στιγμή της τελετής αποτέλεσε και η επιστροφή της Τέιλορ Σουίφτ στα CMA Awards, έπειτα από 13 χρόνια απουσίας. Η τραγουδίστρια παρουσίασε το υποψήφιο τραγούδι της «I Knew It, I Knew You», αλλά και την κάντρι επιτυχία της «Our Song», που κυκλοφόρησε το 2006, με τον Κιθ Έρμπαν να τη συνοδεύει στο μπάντζο.
Η βραδιά άνοιξε με ένα μουσικό αφιέρωμα στη Ντόλι Πάρτον. Η Λέινι Γουίλσον ερμήνευσε το εμβληματικό τραγούδι της «I Will Always Love You», έχοντας στο πλευρό της τον τραγουδοποιό Βινς Γκιλ.
Αναλυτικά οι νικητές των CMA Awards 2026
Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Έλα Λάνγκλεϊ
Σινγκλ της Χρονιάς: «Choosin’ Texas» – Έλα Λάνγκλεϊ
Άλμπουμ της Χρονιάς: «Dandelion» – Έλα Λάνγκλεϊ
Τραγούδι της Χρονιάς: «Choosin’ Texas» – Λουκ Ντικ, Έλα Λάνγκλεϊ, Μιράντα Λάμπερτ, Τζόιμπεθ Τέιλορ
Καλύτερη Τραγουδίστρια: Έλα Λάνγκλεϊ
Καλύτερος Τραγουδιστής: Κρις Στέιπλτον
Καλύτερο Συγκρότημα: The Red Clay Strays
Ντουέτο της Χρονιάς: Brooks & Dunn
Μουσική Συνεργασία της Χρονιάς: «McArthur» – Χάρντι, Έρικ Τσερτς, Μόργκαν Γουόλεν και Τιμ ΜακΓκρο Καλύτερο Μουσικό
Βίντεο: «Choosin’ Texas» – Έλα Λάνγκλεϊ
Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Στίβεν Γουίλσον Τζούνιορ
Μουσικός της Χρονιάς: Τσάρλι Γουόρσαμ
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
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