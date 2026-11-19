Η Ριάνα φωτογραφήθηκε γυμνή, αγκαλιά με την ενός έτους κόρη της για καμπάνια της Dior
Η Ριάνα φωτογραφήθηκε γυμνή, αγκαλιά με την ενός έτους κόρη της για καμπάνια της Dior
Η τραγουδίστρια και η μικρή Ρόκι πόζαραν ακόμη με ασορτί δερμάτινα τζάκετ
Γυμνή φωτογραφήθηκε η Ριάνα κρατώντας στην αγκαλιά της την ενός έτους κόρη της, για την καμπάνια Lady Dior 2027.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, η μικρή Ρόκι ακουμπούσε στο στήθος της μητέρας της, ενώ η τραγουδίστρια στο ένα της χέρι είχε περάσει παράλληλα μία από τις τσάντες του οίκου μόδας, σε μαύρο χρώμα.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλα στιγμιότυπα η Ριάνα και η κόρη της φωτογραφήθηκαν φορώντας ασορτί δερμάτινα τζάκετ, ενώ δίπλα τους βρισκόταν το ίδιο μοντέλο τσάντας, σε ροζ χρώμα αυτή τη φορά. Το look της τραγουδίστριας αποτελούνταν από ένα διάφανο φόρεμο σε μαύρο χρώμα, πάνω από το οποίο φορούσε το μαύρο δερμάτινο πανωφόρι, με την κόρη της να φορά το ίδιο σε μίνι εκδοχή.
Δείτε φωτογραφίες
Η Ριάνα με αφορμή την καμπάνια αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη «Lady»: «Μια γυναίκα είναι ένα πρίσμα. Όπως το φως περνά μέσα από ένα πρίσμα και γίνεται πολυδιάστατο, έτσι και κάθε χρώμα αποκαλύπτεται από διαφορετική γωνία. Δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να μας ορίσει πραγματικά κανείς», δήλωσε.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, η μικρή Ρόκι ακουμπούσε στο στήθος της μητέρας της, ενώ η τραγουδίστρια στο ένα της χέρι είχε περάσει παράλληλα μία από τις τσάντες του οίκου μόδας, σε μαύρο χρώμα.
Δείτε το βίντεο
Lady Dior 2027 @Dior pic.twitter.com/VgIK4p0lcp— Rihanna (@rihanna) November 19, 2026
Σε άλλα στιγμιότυπα η Ριάνα και η κόρη της φωτογραφήθηκαν φορώντας ασορτί δερμάτινα τζάκετ, ενώ δίπλα τους βρισκόταν το ίδιο μοντέλο τσάντας, σε ροζ χρώμα αυτή τη φορά. Το look της τραγουδίστριας αποτελούνταν από ένα διάφανο φόρεμο σε μαύρο χρώμα, πάνω από το οποίο φορούσε το μαύρο δερμάτινο πανωφόρι, με την κόρη της να φορά το ίδιο σε μίνι εκδοχή.
Δείτε φωτογραφίες
“A lady is a prism. In a way that light shines through a prism and becomes multidimensional, and every color performs at a different angle. There's no one way to truly define us.” – Rihanna— Dior (@Dior) November 19, 2026
The new Lady Dior 2027 Campaign features Rihanna and her daughter Rocki Irish Mayers.… pic.twitter.com/x5xEegwV8g
Lady Dior 2027 Campaign @dior pic.twitter.com/yX1uNIVTug— Rihanna (@rihanna) November 19, 2026
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