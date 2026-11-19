Metron Analysis: Στo 29,5% η ΝΔ, στο 15,3% η ΕΛΑΣ, σταθερά δύο μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ - Πολιτική σταθερότητα θέλει το 38%

Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 45% - Δεύτερες εκλογές βλέπει το 64% - Στο 29% ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, με 16 μονάδες προβάδισμα από τον Τσίπρα - Στο 12,2% η αδιευκρίνιστη ψήφος - Εννιά κόμματα στη Βουλή, οριακά εκτός το ΜεΡΑ25 - Δείτε την παρουσίαση της έρευνας