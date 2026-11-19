Ηλίας Βαλάσης: Ο Θεός είναι το μυστικό στον γάμο με τη γυναίκα μου
Ηλίας Βαλάσης: Ο Θεός είναι το μυστικό στον γάμο με τη γυναίκα μου
Έχουμε κοινό πνευματικό, πηγαίνουμε εκεί, παραθέτουμε τα προβλήματά μας εκεί μας δίνει τη λύση, είπε ο ηθοποιός
Το μυστικό που, όπως θεωρεί, κρατά τον γάμο του με τη σύζυγό του δυνατό μοιράστηκε ο Ηλίας Βαλάσης, αποδίδοντάς το στην πίστη του στον Θεό.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», όπου μίλησε για την προσωπική του ζωή και για τη σχέση με τη σύζυγό του, Δώρα. Ο Ηλίας Βαλάσης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τη σχέση τους όλα αυτά τα χρόνια, αποδίδοντας σημαντικό ρόλο στην κοινή τους πίστη. Όπως εξήγησε, όταν προκύπτουν δυσκολίες, απευθύνονται στον κοινό πνευματικό τους, ο οποίος τους καθοδηγεί στην αντιμετώπισή τους.
Ο ηθοποιός ανέφερε, ότι επιλέγουν να ακολουθούν τις συμβουλές του, ακόμη κι όταν αυτές δεν συμφωνούν με τις προσωπικές τους επιθυμίες: «Το μυστικό μας με τη γυναίκα μου είναι ο Θεός. Ξέρεις τι κάνουμε; Τα ζευγάρια πλέον έχουν απόλυτο εγωισμό και ιδιοτέλεια, εγωκεντρισμό και αντιμετωπίζουν τα πράγματα σύμφωνα με αυτό που σκέφτονται οι ίδιοι. Όταν είμαστε ερωτευμένοι τα κρατάμε αυτά πίσω, όταν έρθει ο γάμος ξαφνικά βγαίνουν μπροστά τα “εγώ μας”. Από αυτό ξεκινούν αδιανόητα προβλήματα, αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις. Εμείς έχουμε κοινό πνευματικό, πηγαίνουμε εκεί, παραθέτουμε τα προβλήματά μας εκεί και αυτός μας δίνει τη λύση. Όποια λύση κι αν δώσει, ακόμα κι αν αυτή δεν μας συμφέρει, λέμε “ναι, να ‘ναι ευλογημένο” και προχωράμε τη ζωή μας. Έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τα αφήνουμε επάνω του, λέμε "κανόνισέ τα εσύ"».
Δείτε το βίντεο
Ο Ηλίας Βαλάσης και η σύζυγός του, Δώρα έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, δύο γιους και μία κόρη. Το 2023 όταν ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου είχε κάνει ο ίδιος γνωστή την είδηση για τη γέννηση του τρίτου του παιδιού είχε δηλώσει: «Είναι δεκατεσσάρων ημερών. Είναι κοριτσάκι. Τρία παιδιά».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», όπου μίλησε για την προσωπική του ζωή και για τη σχέση με τη σύζυγό του, Δώρα. Ο Ηλίας Βαλάσης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τη σχέση τους όλα αυτά τα χρόνια, αποδίδοντας σημαντικό ρόλο στην κοινή τους πίστη. Όπως εξήγησε, όταν προκύπτουν δυσκολίες, απευθύνονται στον κοινό πνευματικό τους, ο οποίος τους καθοδηγεί στην αντιμετώπισή τους.
Ο ηθοποιός ανέφερε, ότι επιλέγουν να ακολουθούν τις συμβουλές του, ακόμη κι όταν αυτές δεν συμφωνούν με τις προσωπικές τους επιθυμίες: «Το μυστικό μας με τη γυναίκα μου είναι ο Θεός. Ξέρεις τι κάνουμε; Τα ζευγάρια πλέον έχουν απόλυτο εγωισμό και ιδιοτέλεια, εγωκεντρισμό και αντιμετωπίζουν τα πράγματα σύμφωνα με αυτό που σκέφτονται οι ίδιοι. Όταν είμαστε ερωτευμένοι τα κρατάμε αυτά πίσω, όταν έρθει ο γάμος ξαφνικά βγαίνουν μπροστά τα “εγώ μας”. Από αυτό ξεκινούν αδιανόητα προβλήματα, αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις. Εμείς έχουμε κοινό πνευματικό, πηγαίνουμε εκεί, παραθέτουμε τα προβλήματά μας εκεί και αυτός μας δίνει τη λύση. Όποια λύση κι αν δώσει, ακόμα κι αν αυτή δεν μας συμφέρει, λέμε “ναι, να ‘ναι ευλογημένο” και προχωράμε τη ζωή μας. Έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τα αφήνουμε επάνω του, λέμε "κανόνισέ τα εσύ"».
Δείτε το βίντεο
Ο Ηλίας Βαλάσης και η σύζυγός του, Δώρα έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, δύο γιους και μία κόρη. Το 2023 όταν ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου είχε κάνει ο ίδιος γνωστή την είδηση για τη γέννηση του τρίτου του παιδιού είχε δηλώσει: «Είναι δεκατεσσάρων ημερών. Είναι κοριτσάκι. Τρία παιδιά».
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