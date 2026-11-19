Η ΕΟΚ κάλεσε τον Παναγιώτη Φασούλα να παραιτηθεί από την θέση του εκπροσώπου της στην ΕΟΕ και εκείνος απάντησε με σκληρή γλώσσα





«Οι θεσμοί δεν είναι προσωπικά τους λάφυρα ούτε λειτουργούν σύμφωνα με τις εκάστοτε εκλογικές τους σκοπιμότητες» ήταν η απάντηση του υποψήφιου για την προεδρία της ΕΟΚ, Παναγιώτη Φασούλα. «Οι ανακοινώσεις των Ομοσπονδιών υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εδώ βλέπω, πως κάποιοι κρύφτηκαν πίσω από τον λογότυπο της Ομοσπονδίας. Ομόφωνα, όπως πάντα, φαντάζομαι... » κατέληξε ο Παναγιώτης Φασούλας.



Αναλυτικά, ο Παναγιώτης Φασούλας τοποθετήθηκε ως εξής στην απάντησή του στη σημερινή ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΕΟΚ:







Αντί να απαντήσουν στα ουσιαστικά ερωτήματα για τη διαχείριση της Ομοσπονδίας, επιλέγουν τις προσωπικές επιθέσεις, τις απειλές και τον αποπροσανατολισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανθρώπους που συνδέονται άμεσα με τον προφυλακισμένο πρώην Πρόεδρο, Βαγγέλη Λιόλιο και -όπως οι ίδιοι ομολογούν- ψήφιζαν ομόφωνα όλες του τις προτάσεις.



Ανθρώπους που, παρά τη σοβαρότητα των εξελίξεων, δεν είχαν την ευθιξία ούτε να ψελλίσουν τη λέξη «παραίτηση».







Ας μην κοροϊδευόμαστε. Αν ήταν στο χέρι τους, εκλογές δεν θα γίνονταν ποτέ. Θα εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν την Ομοσπονδία ως προσωπικό τους φέουδο. Επικαλούνται τα σωματεία, τα οποία επί πέντε χρόνια τρομοκρατούσαν και εκβίαζαν, όπως τα ίδια καταγγέλλουν πλέον με ανακοινώσεις τους.



Επικαλούνται τους γονείς που επί ημερών τους βίωσαν τι πάει να πει χειραγώγηση μαθητικού αγώνα μπάσκετ!



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Δεν πρόκειται να τους ακολουθήσω στον κατήφορο των προσωπικών αντιπαραθέσεων. Ούτε φυσικά της σκόπιμης διαστρέβλωσης των δηλώσεων μου, αφού ουδέποτε κατηγόρησα υπαλλήλους της Ε.Ο.Κ. για «αλλοίωση στοιχείων».



Αντίθετα, ανέφερα ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχουν καταγγελίες εργαζόμενων της Ομοσπονδίας, πως παράγοντες είναι αυτοί που αλλοιώνουν στοιχεία.



Για αυτό και δεν μπορούν να με εκφοβίσουν με ανακοινώσεις που προδίδουν περισσότερο πανικό παρά αυτοπεποίθηση.

Παναγιώτης Φασούλας απάντησε στην ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), με την οποία τον καλούσαν να παραιτηθεί σήμερα από τη θέση του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), κατηγορώντας τον για «συκοφαντία».«Οι θεσμοί δεν είναι προσωπικά τους λάφυρα ούτε λειτουργούν σύμφωνα με τις εκάστοτε εκλογικές τους σκοπιμότητες» ήταν η απάντηση του υποψήφιου για την προεδρία της ΕΟΚ, Παναγιώτη Φασούλα. «Οι ανακοινώσεις των Ομοσπονδιών υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εδώ βλέπω, πως κάποιοι κρύφτηκαν πίσω από τον λογότυπο της Ομοσπονδίας. Ομόφωνα, όπως πάντα, φαντάζομαι... » κατέληξε ο Παναγιώτης Φασούλας.«Η ανακοίνωση της προσωρινής διοίκησης της ΕΟΚ αποτελεί μνημείο πολιτικής αμηχανίας και θεσμικής υποκρισίας.Αντί να απαντήσουν στα ουσιαστικά ερωτήματα για τη διαχείριση της Ομοσπονδίας, επιλέγουν τις προσωπικές επιθέσεις, τις απειλές και τον αποπροσανατολισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανθρώπους που συνδέονται άμεσα με τον προφυλακισμένο πρώην Πρόεδρο, Βαγγέλη Λιόλιο και -όπως οι ίδιοι ομολογούν- ψήφιζαν ομόφωνα όλες του τις προτάσεις.Ανθρώπους που, παρά τη σοβαρότητα των εξελίξεων, δεν είχαν την ευθιξία ούτε να ψελλίσουν τη λέξη «παραίτηση».Αναρωτιέμαι από πότε μια διοίκηση που υποτίθεται ότι έχει αποκλειστική αποστολή να οδηγήσει την ΕΟΚ σε εκλογές συμπεριφέρεται ως προεκλογικός μηχανισμός;Ας μην κοροϊδευόμαστε. Αν ήταν στο χέρι τους, εκλογές δεν θα γίνονταν ποτέ. Θα εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν την Ομοσπονδία ως προσωπικό τους φέουδο. Επικαλούνται τα σωματεία, τα οποία επί πέντε χρόνια τρομοκρατούσαν και εκβίαζαν, όπως τα ίδια καταγγέλλουν πλέον με ανακοινώσεις τους.Επικαλούνται τους γονείς που επί ημερών τους βίωσαν τι πάει να πει χειραγώγηση μαθητικού αγώνα μπάσκετ!Όσο για την προκλητική αναφορά στη θέση μου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τους υπενθυμίζω ότι οι θεσμοί δεν είναι προσωπικά τους λάφυρα ούτε λειτουργούν σύμφωνα με τις εκάστοτε εκλογικές τους σκοπιμότητες.Δεν πρόκειται να τους ακολουθήσω στον κατήφορο των προσωπικών αντιπαραθέσεων. Ούτε φυσικά της σκόπιμης διαστρέβλωσης των δηλώσεων μου, αφού ουδέποτε κατηγόρησα υπαλλήλους της Ε.Ο.Κ. για «αλλοίωση στοιχείων».Αντίθετα, ανέφερα ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχουν καταγγελίες εργαζόμενων της Ομοσπονδίας, πως παράγοντες είναι αυτοί που αλλοιώνουν στοιχεία.Για αυτό και δεν μπορούν να με εκφοβίσουν με ανακοινώσεις που προδίδουν περισσότερο πανικό παρά αυτοπεποίθηση.

Στις 20 Δεκεμβρίου δεν θα κριθεί η δική μου διαδρομή. Θα κριθεί η δική τους διαχείριση. Και αυτό φαίνεται πως τους ανησυχεί περισσότερο.



ΥΓ: Οι ανακοινώσεις των Ομοσπονδιών υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εδώ βλέπω, πως κάποιοι κρύφτηκαν πίσω από τον λογότυπο της Ομοσπονδίας. Ομόφωνα, όπως πάντα, φαντάζομαι... ».