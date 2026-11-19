Αποφυλακίστηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της διασώστριας στην Σύρο, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»
Αποφυλακίστηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της διασώστριας στην Σύρο, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»
Ο 41χρονος είχε οδηγηθεί στη φυλακή έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου καθώς είχε προηγηθεί διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την προφυλάκισή του
Ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της διασώστριας Βάγγυς Ζαγοριανού στην Άνω Σύρο αποφυλακίστηκε και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, μετά την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με περιοριστικούς όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος είχε οδηγηθεί στη φυλακή έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου. Είχε προηγηθεί διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με την προφυλάκισή του, με αποτέλεσμα να παραμείνει αρχικά σε κατ’ οίκον περιορισμό έως ότου αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης συνδέεται με νέα στοιχεία της δικογραφίας.
Η υπόθεση εκτιμάται ότι ενδέχεται να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό εντός του 2027, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος είχε οδηγηθεί στη φυλακή έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου. Είχε προηγηθεί διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με την προφυλάκισή του, με αποτέλεσμα να παραμείνει αρχικά σε κατ’ οίκον περιορισμό έως ότου αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης συνδέεται με νέα στοιχεία της δικογραφίας.
Η υπόθεση εκτιμάται ότι ενδέχεται να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό εντός του 2027, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης.
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