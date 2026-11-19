Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Πλακιάς σημείωσε: «Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι τα δεύτερα που γίνονται μετά από τον κύριο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρώην πραγματογνώμονας οικογένειας. Πλέον έχει πάψει να είναι κάποιας οικογένειας. Ήταν τα ασφαλιστικά μέτρα για τις εικόνες τις οποίες έδειχνε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έδειχναν οστά και απομεινάρια και βιολογικό υλικό των θυμάτων των Τεμπών. Τα δεύτερα ασφαλιστικά μέτρα ήταν εναντίον του κυρίου Βελόπουλου. Ήταν για συγκεκριμένες εικόνες τις οποίες επέδειξε μέσα στη Βουλή, στα μέσα Οκτωβρίου. Έδειξε πρώτα φωτογραφίες οστών ζώων, μετά στα social ανέβασε φωτογραφίες πάλι από βιολογικό υλικό. Είπα πάρα πολλές φορές ότι δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά σαν κοινωνία έχουμε αποκτηνωθεί εντελώς. Είναι ντροπή να δείχνουν βιολογικό υλικό στις τηλεοράσεις χωρίς να γνωρίζουν αν οι οικείοι τους γνωρίζουν σε ποιον ανήκει, σε ποιο παιδί ανήκει, και να το αναδημοσιεύουμε συνέχεια. Καλό είναι να προσέχουμε.Μόνο αυτή ήταν η ένστασή μου και τίποτα άλλο. Όπως και ορισμένοι δεν έχουν πρόσβαση στη δικογραφία, και κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς βρήκαν αυτοί την πρόσβαση. Ποιος δίνει αυτές τις φωτογραφίες, ενημερώνει, τι δείχνουν, ενημερώνει ποιανού θύματος είμαστε; Εγώ σαν οικογένεια, μαζί με τον αδερφό μου, θα κάνουμε τα πάντα να προφυλάξουμε τη μνήμη και την αξιοπρέπεια των παιδιών μου, το ξανατονίζω, των παιδιών μου και κανενός άλλου.Από την αρχή σας το έχω πει ότι ο πληθυντικός με ενοχλεί. Δεν θα ασχοληθώ ποτέ με κανέναν, δεν θα ενοχλήσω κανέναν, αλλά όποιος με ενοχλήσει θα βρεθεί εκεί, από όπου και να προέρχεται. Εφόσον θέλουν να το μπλέξουν πολιτικά, άλλος να το εκμεταλλευτεί, άλλος πέντε, δέκα like, να εκμεταλλευτεί τα οστά των παιδιών μου. Αυτό από εμένα ξεχάστε το. Σιγά σιγά και μπαίνουμε στη διαδικασία. Θα είμαι ακόμα πιο αυστηρός. Πλέον και η δίκη, μόλις θα μπούμε στη διαδικασία, στην εξέταση μαρτύρων, γιατί ακόμα καταθέτουν επιβάτες, όπως βλέπετε και εσείς παρακολουθείτε, και εμένα αυτές εδώ οι δικάσιμες που ήρθα σήμερα είναι μια δικάσιμη ανούσια. Είναι τα παιδιά τα οποία σωθήκανε, είναι παιδιά τα οποία πολλοί ήταν στα βαγόνια τα οποία είχαμε νεκρούς, αλλά είναι και πολλά παιδιά τα οποία βρισκόταν στα πίσω βαγόνια, τα οποία δεν είδαν και δεν κατάλαβαν πάρα πολλά. Η αντίδραση μου είχε να κάνει με το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο έχω, το γνωρίζουμε πλέον ότι δεν προσέφερε τίποτα στη διάσωση, έστω και ενός επιβάτη. Το γνωρίζουμε πολύ καλά και φαίνεται στη φωτογραφία καθαρά και όπως κατέθεσε και η μάρτυρας εκείνη τη δεδομένη στιγμή, πέρασε δίπλα από δύο τραυματίες και δεν έδωσε ούτε μια, μια βοήθεια. Αυτός ο συγκεκριμένος, για να ξέρετε και όλος ο κόσμος, έχει βραβευθεί με βραβείο ανδρείας στο Βατικανό και την ελληνική Βουλή. Εγώ ντρέπομαι όταν παιδιά φώναζαν για βοήθεια, ορισμένοι κοιτούσαν… Εκείνη την ώρα γινόταν ένας πόλεμος. Ίσως και αν τα παιδιά μου ήταν στη θέση τους, να προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο διαφυγής. Αυτό λέει η λογική και της επιβίωσης».