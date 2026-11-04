Γιώργος Πατούλης για το δεύτερο παιδί που περιμένει με τη Νάνσυ Κοιλού: Είναι αλήθεια, θα έρθει από τον καινούριο χρόνο
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Γιώργος Πατούλης Νάνσυ Κοίλου Εγκυμοσύνη

Γιώργος Πατούλης για το δεύτερο παιδί που περιμένει με τη Νάνσυ Κοιλού: Είναι αλήθεια, θα έρθει από τον καινούριο χρόνο

«Πραγματικά αυτή τη χαρά που νιώθουμε κάθε φορά όταν έρχεται ένα νέο μέλος της οικογένειας, δεν μπορεί να περιγραφεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ

Γιώργος Πατούλης για το δεύτερο παιδί που περιμένει με τη Νάνσυ Κοιλού: Είναι αλήθεια, θα έρθει από τον καινούριο χρόνο
Γεωργία Κοτζιά
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Την εγκυμοσύνη της Νάνσυς Κοιλού επιβεβαίωσε ο Γιώργος Πατούλης, αποκαλύπτοντας πως το δεύτερο παιδί τους θα γεννηθεί τον καινούριο χρόνο.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπως προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, και δήλωσε πως η χαρά του για το νέο μέλος της οικογένειάς του δεν περιγράφεται. Παράλληλα όμως, ο Γιώργος Πατούλης απάντησε για τις καταγγελίες εναντίον της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αλλά και για τον χαρακτηρισμό «κακομοίρη» που είχε δεχτεί από την πρώην σύζυγό του, Μαρίνα Σταυράκη.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ είπε αρχικά για την εγκυμοσύνη της Νάνσυς Κοιλού: «Είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλη μας χαρά και πραγματικά αυτή τη χαρά που νιώθουμε κάθε φορά όταν έρχεται ένα νέο μέλος της οικογένειας, δεν μπορεί να περιγραφεί. Αν δεν τη νιώσεις ο ίδιος, δεν μπορείς να την περιγράψεις σε κάποιον. Και γι’ αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί η οικογένεια έχει άμεση σχέση και με τα παιδιά και όποιος μπορεί να φέρει στον κόσμο παιδιά, καλό είναι» και πρόσθεσε: «Το μωρό θα έρθει από τον καινούριο χρόνο. Θα σας το πω μια άλλη φορά το φύλο».

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Εκφράζοντας την απόψή του για την υπόθεση της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Παιδική Χαρά» που αντιμετωπίζει κατηγορίες για οικονομική απάτη σε βάρος οικογενειών που αναζητούσαν βοήθεια για τα παιδιά τους, δήλωσε σε άλλο σημείο: «Καταρχάς είναι τραγικό με την έννοια ότι κάποιος θέλει να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του πιστεύοντας αυτό που ακούει και το πράττει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν όμως αυτός ο οποίος τελικά παίρνει τα χρήματα και τελικά τα κάνει για αλλότριους δικούς του ιδιοτελείς λόγους, νομίζω ότι είναι μια άθλια κατάσταση, την οποία προφανώς καταδικάζουμε και θεωρούμε ότι κανείς δεν πρέπει να είναι ευκολόπιστος σε τίποτα».

Ο Γιώργος Πατούλης, έπειτα, μίλησε για την ενασχόλησή του με την πολιτική και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την Περιφέρεια Αττικής και όταν ρωτήθηκε εάν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τα αρνητικά σχόλια, όπως εκείνο της Μαρίνας Σταυράκη, η οποία είχε γράψει χαρακτηριστικά «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;», είπε: «Το τι λέει ο καθένας από την πολυθρόνα του δεν μας ενδιαφέρει. Ας κάτσει στην πολυθρόνα του να κρίνει τους άλλους, αλλά μακάρι να μπορούσε και εκείνος να προσφέρει κάτι στην κοινωνία».
Γεωργία Κοτζιά
37 ΣΧΟΛΙΑ

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