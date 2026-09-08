Μαρίνα Σταυράκη κατά Γιώργου Πατούλη: «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;»
Μαρίνα Σταυράκη κατά Γιώργου Πατούλη: «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;»
Διαδικτυακό «πόλεμο» κηρύσσει η πρώην κυρία Πατούλη στον άλλοτε σύζυγό της
Ενα μήνυμα του πρώην περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη στα social media για τα μελλοντικά του σχέδια που έσπευσε να σχολιάσει με πέντε λέξεις και πολλαπλάσια δόση δηλητηρίου η πρώην σύζυγός του, Μαρίνα Σταυράκη, ήταν αρκετό για να δημοσιοποιηθεί η κακή σχέση ανάμεσά τους. Η κ.Σταυράκη, κάτω από την ανάρτηση του πρώην συζύγου της, έγραψε «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;».
Ξεπερνώντας κάθε όριο της λεγόμενης αστικής ευγένειας, η κ. Σταυράκη προχώρησε μέσα σε λίγες μέρες σε δεύτερη δημόσια επίθεση εναντίον του κ. Πατούλη.
Λίγες μέρες νωρίτερα, η κυρία Σταυράκη είχε αφήσει αιχμές σε βάρος του κ.Πατούλη με αφορμή ανάρτησή του στη γιορτή του γιου τους Αλέξανδρου, που συνοδευόταν από φωτογραφία πατέρα και γιού. Τότε, πιο κομψά σε σχέση με σήμερα, είχε πει ότι τα παιδιά δεν είναι για τα social media και δεν αποδεικνύεται με αναρτήσεις η παρουσία του γονιού.
Τώρα, έκανε ένα βήμα παραπάνω, χαρακτηρίζοντάς τον «κακομοίρη».
Θυμίζοντας τη θρυλική μαύρη κωμωδία «Ο πόλεμος των Ρόουζ» η Μαρίνα Σταυράκη δεν γκρεμίζει τοίχους όπως οι πρωταγωνιστές της, αλλά την εικόνα ενός διαζυγίου (μετά από 35 χρόνια κοινή πορείας) που αρχικά είχε εξελιχθεί με εξώδικα και κατέληξε «βελούδινο» και συναινετικό. Μετά το διαζύγιο, οι δύο πρώην σύζυγοι προχώρησαν στις ζωές τους.
Ξεπερνώντας κάθε όριο της λεγόμενης αστικής ευγένειας, η κ. Σταυράκη προχώρησε μέσα σε λίγες μέρες σε δεύτερη δημόσια επίθεση εναντίον του κ. Πατούλη.
Λίγες μέρες νωρίτερα, η κυρία Σταυράκη είχε αφήσει αιχμές σε βάρος του κ.Πατούλη με αφορμή ανάρτησή του στη γιορτή του γιου τους Αλέξανδρου, που συνοδευόταν από φωτογραφία πατέρα και γιού. Τότε, πιο κομψά σε σχέση με σήμερα, είχε πει ότι τα παιδιά δεν είναι για τα social media και δεν αποδεικνύεται με αναρτήσεις η παρουσία του γονιού.
Τώρα, έκανε ένα βήμα παραπάνω, χαρακτηρίζοντάς τον «κακομοίρη».
Θυμίζοντας τη θρυλική μαύρη κωμωδία «Ο πόλεμος των Ρόουζ» η Μαρίνα Σταυράκη δεν γκρεμίζει τοίχους όπως οι πρωταγωνιστές της, αλλά την εικόνα ενός διαζυγίου (μετά από 35 χρόνια κοινή πορείας) που αρχικά είχε εξελιχθεί με εξώδικα και κατέληξε «βελούδινο» και συναινετικό. Μετά το διαζύγιο, οι δύο πρώην σύζυγοι προχώρησαν στις ζωές τους.
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