Σε επίτιμο Διδάκτορα αναγόρευσε το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρώντου Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης.Η λαμπρή τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου ενώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος.Παρέστησαν οι Μητροπολίτες Πατρών κ. Χρυσόστομος, Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, ο Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου Αρχιμ. Γεώργιος Χριστοδούλου, εκπροσωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ. Γεώργιο, καθώς και εκπρόσωποι των Μητροπολιτών Λαοδικείας, Ηλείας και Ωλένης και Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.Παρόντες ήταν επίσης ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Διοικητής του Αγίου Όρους κ. Αλκιβιάδης Στεφανής και Άρχοντες Οφφικίαλοι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Την πανεπιστημιακή κοινότητα εκπροσώπησαν ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Χρήστος Μπούρας, οι Αντιπρυτάνεις, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.Μετά την προσφώνηση του Πρύτανη και τους χαιρετισμούς του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Γεωργίου Ξυδόπουλου, και του Προέδρου του Τμήματος Δημητρίου Κουκόπουλου, τον τιμώμενο παρουσίασε η Επίκουρη καθηγήτρια Κωνσταντίνα Καρακώστα. Ακολούθησαν η ανάγνωση του ψηφίσματος, η αναγόρευση και η περιένδυση με την τήβεννο.Στην ομιλία του με τίτλο «Από τον Λόφο της Ελπίδος στις όχθες του Βοσπόρου», ο Μητροπολίτης Δέρκων περιέγραψε τη διαδρομή του από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης έως τη Μητρόπολη Δέρκων, την οποία ποιμαίνει από το 2011. Στη Χάλκη μαθήτευσε και αργότερα υπηρέτησε επί δεκαέξι χρόνια ως Ηγούμενος της Μονής της Αγίας Τριάδος. Αναφέρθηκε στον δεσμό της Πάτρας με την Κωνσταντινούπολη μέσω του Αποστόλου Ανδρέα και του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Δέρκων, που καταγόταν από την Αχαΐα. Μίλησε επίσης για το έργο διάσωσης ναών, κοιμητηρίων και μνημείων της Ρωμηοσύνης. Υπογράμμισε ότι η επαναλειτουργία της Χάλκης παραμένει διαρκές αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τονίζοντας ότι «η Χάλκη δεν ανήκει μόνον εις την ιστορίαν». Κάλεσε, τέλος, σε στενότερη συνεργασία Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά του Πανεπιστημίου Πατρών για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης.