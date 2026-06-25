Μετά το Γκραν Κάνιον η Μαριέττα Χρουσαλά επισκέφτηκε ένα ακόμη φαράγγι: «Ήταν ένα από τα πιο τρελά μου όνειρα»
GALA
Μαριέττα Χρουσαλά φαράγγι

Μετά το Γκραν Κάνιον η Μαριέττα Χρουσαλά επισκέφτηκε ένα ακόμη φαράγγι: «Ήταν ένα από τα πιο τρελά μου όνειρα»

Τελικά κατάφερα να το ζήσω με την οικογένεια και τους φίλους μου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η πρώην παρουσιάστρια

Μετά το Γκραν Κάνιον η Μαριέττα Χρουσαλά επισκέφτηκε ένα ακόμη φαράγγι: «Ήταν ένα από τα πιο τρελά μου όνειρα»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά το Γκραν Κάνιον στην Αριζόνα η Μαριέττα Χρουσαλά επισκέφτηκε ένα ακόμη φαράγγι. Η πρώην παρουσιάστρια ταξίδεψε στην Αμερική με την οικογένειά της και έχει ήδη δημοσιεύσει υλικό από την απόδρασή τους.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στο Instagram εξήγησε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι βρέθηκε στο Antilople Canyon, κάνοντας έτσι ένα «τρελό» της όνειρο πραγματικότητα. Από την επίσκεψή της εκεί, όπως ανέφερε, διαπίστωσε πως πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα μέρη που θα μπορούσε να δει κανείς.

Αφού δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες, η Μαριέττα Χρουσαλά έγραψε στην ανάρτησή της: «Αυτό ήταν ένα από τα πιο τρελά μου όνειρα: να επισκεφθώ το Antelope Canyon! Τελικά κατάφερα να το ζήσω με την οικογένεια και τους φίλους μου. Ένα από τα πιο όμορφα μέρη που μπορεί να δει κανείς. Είναι όλο φυσικό και πραγματικά μαγικό».

Δείτε τις φωτογραφίες


Μετά το Γκραν Κάνιον η Μαριέττα Χρουσαλά επισκέφτηκε ένα ακόμη φαράγγι: «Ήταν ένα από τα πιο τρελά μου όνειρα»
Μετά το Γκραν Κάνιον η Μαριέττα Χρουσαλά επισκέφτηκε ένα ακόμη φαράγγι: «Ήταν ένα από τα πιο τρελά μου όνειρα»
Μετά το Γκραν Κάνιον η Μαριέττα Χρουσαλά επισκέφτηκε ένα ακόμη φαράγγι: «Ήταν ένα από τα πιο τρελά μου όνειρα»
Μετά το Γκραν Κάνιον η Μαριέττα Χρουσαλά επισκέφτηκε ένα ακόμη φαράγγι: «Ήταν ένα από τα πιο τρελά μου όνειρα»
3 ΣΧΟΛΙΑ

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