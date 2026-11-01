Φαίη Ξυλά: Κανείς δεν θα ρωτήσει ποτέ έναν άντρα μετά τα 45 πώς διατηρείται ωραίος, ενώ τις γυναίκες κατευθείαν
Φαίη Ξυλά: Κανείς δεν θα ρωτήσει ποτέ έναν άντρα μετά τα 45 πώς διατηρείται ωραίος, ενώ τις γυναίκες κατευθείαν
Νομίζω ότι οι γυναίκες ακόμα έχουν να διεκδικήσουν πολλά στην Ελλάδα, πρόσθεσε η ηθοποιός
Δηλώσεις σχετικά με τον ηλικιακό ρατσισμό που δέχονται οι γυναίκες έκανε η Φαίη Ξυλά, επισημαίνοντας πως κανείς δεν ρωτά τους άντρες μετά τα 45 πώς διατηρούνται «ωραίοι».
Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 1 Νοεμβρίου δήλωσε πως η ίδια ερώτηση είναι η πρώτη που γίνεται στις γυναίκες: «Σε σχέση με τις γυναίκες και τους άντρες σίγουρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό το κομμάτι. Καταρχάς, δεν θα ρωτήσεις ποτέ έναν άντρα μετά τα σαράντα πέντε πώς διατηρείσαι τόσο ωραίος. Ενώ μια γυναίκα κατευθείαν θα τη ρωτήσεις “μα πώς διατηρείσαι τόσο ωραία;”. Δεν έχει τύχει σε κανέναν συνάδελφό μου, που πολλοί είναι πολύ όμορφοι για την ηλικία τους, να τους κάνουν τέτοια ερώτηση. Στις γυναίκες είναι η πρώτη ερώτηση που θα γίνει», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, υποστήριξε πως ακόμη υπάρχουν διακρίσεις και σε οικονομικό επίπεδο όσον αφορά στα δύο φύλα: «Υπάρχει και ηλικιακός ρατσισμός. Και στα οικονομικά πολλές φορές συμβαίνει αυτό με τους άντρες. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να μη συμβαίνει τόσο, αλλά παλιότερα μπορεί να έπαιζες με έναν συμπρωταγωνιστή της ίδιας ηλικίας, να είχες ίδιο ωράριο εργασίας, ίδιοι πρωταγωνιστές και οι δύο, και να έπαιρνε πέντε ευρώ πάνω από σένα. Αλλά γιατί; Δεν θα έπρεπε», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Για τις σχέσεις των γυναικών με νεότερους άντρες, σχολίασε πως δεν αποτελεί πλέον τόσο μεγάλο ταμπού, παρόλα αυτά πιστεύει πως πρέπει αλλάξουν πολλά στην κοινωνία: «Συμβαίνει πιο συχνά αυτό, να είναι μια γυναίκα με έναν μικρότερο άντρα, αλλά δεν έχει αλλάξει το να σχολιαστεί. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Αλλά νομίζω ότι οι γυναίκες ακόμα έχουν να διεκδικήσουν πολλά στην Ελλάδα. Έχουν γίνει βήματα, αλλά όχι μόνο οι γυναίκες. Γενικά γίνονται διακρίσεις στην Ελλάδα και στις γυναίκες και στα άτομα που έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Υπάρχει και ρατσισμός ανάλογα με την καταγωγή, "από πού είσαι, από πού ήρθες". Ακόμα έχουμε πολλά να λύσουμε», είπε.
Η Φαίη Ξυλά ανέφερε πως η ίδια δεν έχει βιώσει τον ηλικιακό ρατσισμό στη δουλειά της: «Θεατρικά δεν το έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής. Ακόμα συνεχίζω να δουλεύω, να έχω προτάσεις για δουλειά. Τώρα τηλεοπτικά δεν ξέρω, γιατί μπορεί κάποιες προτάσεις που μου έτυχαν να μη μου άρεσαν εμένα, μπορεί να μην έτυχαν πιο πολλές που να μου άρεσαν γι’ αυτόν τον λόγο. Δεν το γνωρίζω. Είναι πολύ πιθανό, αλλά δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα. Δηλαδή, πάω με τη ροή».
Η ηθοποιός, η οποία είναι 51 ετών, πρόσθεσε ακόμη πως δεν έχει περάσει κρίση ηλικίας: «Κρίση ηλικίας δεν με έχει πιάσει ακόμα. Νιώθω πάρα πολύ καλά με την ηλικία μου, δεν μου έχει συμβεί αυτό, να αισθάνομαι ότι "αχ περνάνε τα χρόνια και πόσα έχω μπροστά μου". Και η αλήθεια είναι ότι και στις περισσότερες φίλες μου δεν συμβαίνει αυτό. Πιο πολύ στους φίλους μου άντρες συμβαίνει αυτό γύρω στα 50», εξήγησε και συμπλήρωσε: «Αισθάνομαι ότι έχω τη ζωή μπροστά μου για να κάνω πράγματα».
Στην ίδια συνέντευξη, η Φαίη Ξυλά μίλησε για τη μητρότητα, η οποία, όπως ανέφερε της δημιούργησε «ένα αίσθημα πληρότητας, αλλά και ένα αίσθημα άγχους και μεγαλύτερων απαιτήσεων και πολλά άλλα μαζί με αυτό. Και μεγάλης χαράς και μεγάλης δυσκολία παράλληλα».
Όσον αφορά στο μεγάλωμα του γιου τους επισήμανε έπειτα: «Πολλές φορές με έχει ξαφνιάσει και εκείνη τη στιγμή παίρνω μια ανάσα, γιατί μπορεί να μην ξέρω πώς να διαχειριστώ κάτι. Γιατί λέω "τώρα τι απαντάω;". Και πολλές φορές έχω απαντήσει και λάθος. Όταν το καταλαβαίνω θα ζητήσω συγγνώμη, θα πω "είμαι άνθρωπος, κάνω λάθη, δεν είμαι τέλεια". Γιατί τα παιδάκια όταν είναι μικρά μάλλον θέλουν να έχουν την αίσθηση ότι οι γονείς είναι τέλειοι, αλλά δεν είναι και κάνουν και πολλά λάθη κι εγώ έχω κάνει πολλά λάθη τα οποία προσπαθώ να τα πάρω πίσω».
Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 1 Νοεμβρίου δήλωσε πως η ίδια ερώτηση είναι η πρώτη που γίνεται στις γυναίκες: «Σε σχέση με τις γυναίκες και τους άντρες σίγουρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό το κομμάτι. Καταρχάς, δεν θα ρωτήσεις ποτέ έναν άντρα μετά τα σαράντα πέντε πώς διατηρείσαι τόσο ωραίος. Ενώ μια γυναίκα κατευθείαν θα τη ρωτήσεις “μα πώς διατηρείσαι τόσο ωραία;”. Δεν έχει τύχει σε κανέναν συνάδελφό μου, που πολλοί είναι πολύ όμορφοι για την ηλικία τους, να τους κάνουν τέτοια ερώτηση. Στις γυναίκες είναι η πρώτη ερώτηση που θα γίνει», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, υποστήριξε πως ακόμη υπάρχουν διακρίσεις και σε οικονομικό επίπεδο όσον αφορά στα δύο φύλα: «Υπάρχει και ηλικιακός ρατσισμός. Και στα οικονομικά πολλές φορές συμβαίνει αυτό με τους άντρες. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να μη συμβαίνει τόσο, αλλά παλιότερα μπορεί να έπαιζες με έναν συμπρωταγωνιστή της ίδιας ηλικίας, να είχες ίδιο ωράριο εργασίας, ίδιοι πρωταγωνιστές και οι δύο, και να έπαιρνε πέντε ευρώ πάνω από σένα. Αλλά γιατί; Δεν θα έπρεπε», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Για τις σχέσεις των γυναικών με νεότερους άντρες, σχολίασε πως δεν αποτελεί πλέον τόσο μεγάλο ταμπού, παρόλα αυτά πιστεύει πως πρέπει αλλάξουν πολλά στην κοινωνία: «Συμβαίνει πιο συχνά αυτό, να είναι μια γυναίκα με έναν μικρότερο άντρα, αλλά δεν έχει αλλάξει το να σχολιαστεί. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Αλλά νομίζω ότι οι γυναίκες ακόμα έχουν να διεκδικήσουν πολλά στην Ελλάδα. Έχουν γίνει βήματα, αλλά όχι μόνο οι γυναίκες. Γενικά γίνονται διακρίσεις στην Ελλάδα και στις γυναίκες και στα άτομα που έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Υπάρχει και ρατσισμός ανάλογα με την καταγωγή, "από πού είσαι, από πού ήρθες". Ακόμα έχουμε πολλά να λύσουμε», είπε.
Η Φαίη Ξυλά ανέφερε πως η ίδια δεν έχει βιώσει τον ηλικιακό ρατσισμό στη δουλειά της: «Θεατρικά δεν το έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής. Ακόμα συνεχίζω να δουλεύω, να έχω προτάσεις για δουλειά. Τώρα τηλεοπτικά δεν ξέρω, γιατί μπορεί κάποιες προτάσεις που μου έτυχαν να μη μου άρεσαν εμένα, μπορεί να μην έτυχαν πιο πολλές που να μου άρεσαν γι’ αυτόν τον λόγο. Δεν το γνωρίζω. Είναι πολύ πιθανό, αλλά δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα. Δηλαδή, πάω με τη ροή».
Η ηθοποιός, η οποία είναι 51 ετών, πρόσθεσε ακόμη πως δεν έχει περάσει κρίση ηλικίας: «Κρίση ηλικίας δεν με έχει πιάσει ακόμα. Νιώθω πάρα πολύ καλά με την ηλικία μου, δεν μου έχει συμβεί αυτό, να αισθάνομαι ότι "αχ περνάνε τα χρόνια και πόσα έχω μπροστά μου". Και η αλήθεια είναι ότι και στις περισσότερες φίλες μου δεν συμβαίνει αυτό. Πιο πολύ στους φίλους μου άντρες συμβαίνει αυτό γύρω στα 50», εξήγησε και συμπλήρωσε: «Αισθάνομαι ότι έχω τη ζωή μπροστά μου για να κάνω πράγματα».
Στην ίδια συνέντευξη, η Φαίη Ξυλά μίλησε για τη μητρότητα, η οποία, όπως ανέφερε της δημιούργησε «ένα αίσθημα πληρότητας, αλλά και ένα αίσθημα άγχους και μεγαλύτερων απαιτήσεων και πολλά άλλα μαζί με αυτό. Και μεγάλης χαράς και μεγάλης δυσκολία παράλληλα».
Όσον αφορά στο μεγάλωμα του γιου τους επισήμανε έπειτα: «Πολλές φορές με έχει ξαφνιάσει και εκείνη τη στιγμή παίρνω μια ανάσα, γιατί μπορεί να μην ξέρω πώς να διαχειριστώ κάτι. Γιατί λέω "τώρα τι απαντάω;". Και πολλές φορές έχω απαντήσει και λάθος. Όταν το καταλαβαίνω θα ζητήσω συγγνώμη, θα πω "είμαι άνθρωπος, κάνω λάθη, δεν είμαι τέλεια". Γιατί τα παιδάκια όταν είναι μικρά μάλλον θέλουν να έχουν την αίσθηση ότι οι γονείς είναι τέλειοι, αλλά δεν είναι και κάνουν και πολλά λάθη κι εγώ έχω κάνει πολλά λάθη τα οποία προσπαθώ να τα πάρω πίσω».
Όταν ρωτήθηκε εάν βάζει τιμωρίες, απάντησε: «Πολύ σπάνια βάζω γιατί δεν μπορώ να τη στηρίξω. Δεν είμαι άνθρωπος της τιμωρίας γενικότερα, οπότε και ως μαμά δεν είμαι. Αν βάλω μία συνέπεια ή μία τιμωρία ξέρω ότι πολύ δύσκολα θα την τηρήσω. Και είναι άσχημα να φαίνεσαι ασυνεπής ενώ ζητάς συνέπεια».
Τέλος, εξήγησε πως δεν τις αρέσει ούτε να δίνει υποσχέσεις: «Προσπαθώ και να μην υπόσχομαι, γιατί έχει τύχει μία φορά να υποσχεθώ κάτι και να έρθουν όλα τόσο ανάποδα που να μην μπορώ να το τηρήσω».
Τέλος, εξήγησε πως δεν τις αρέσει ούτε να δίνει υποσχέσεις: «Προσπαθώ και να μην υπόσχομαι, γιατί έχει τύχει μία φορά να υποσχεθώ κάτι και να έρθουν όλα τόσο ανάποδα που να μην μπορώ να το τηρήσω».
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