Φαίη Ξυλά: Κανείς δεν θα ρωτήσει ποτέ έναν άντρα μετά τα 45 πώς διατηρείται ωραίος, ενώ τις γυναίκες κατευθείαν

Όταν ρωτήθηκε εάν βάζει τιμωρίες, απάντησε: «Πολύ σπάνια βάζω γιατί δεν μπορώ να τη στηρίξω. Δεν είμαι άνθρωπος της τιμωρίας γενικότερα, οπότε και ως μαμά δεν είμαι. Αν βάλω μία συνέπεια ή μία τιμωρία ξέρω ότι πολύ δύσκολα θα την τηρήσω. Και είναι άσχημα να φαίνεσαι ασυνεπής ενώ ζητάς συνέπεια».Τέλος, εξήγησε πως δεν τις αρέσει ούτε να δίνει υποσχέσεις: «Προσπαθώ και να μην υπόσχομαι, γιατί έχει τύχει μία φορά να υποσχεθώ κάτι και να έρθουν όλα τόσο ανάποδα που να μην μπορώ να το τηρήσω».