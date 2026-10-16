Φαίη Ξυλά: Δεν είναι εύκολο όταν έχεις παιδί να φέρεις έναν καινούριο σύντροφο

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Φαίη Ξυλά μίλησε για το πέρασμα του χρόνου και τους φόβους που μπορεί να τις δημιουργούνται για την υγεία και την εμφάνισή της: «Στο να προσέξω την υγεία μου ναι. Το έχω. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος -δεν είμαι περηφανη γι' αυτό- που δεν κάνω πολύ καλή διατροφή. Προσπαθώ να τη διορθώσω, δεν τα έχω καταφέρει και πολύ. Είμαι ακόμα μικρή, έχω μέλλον», είπε με χιούμορ, σημειώνοντας πως

κάνει γυμναστική τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι συστηματικά.

Όσον αφορά στην εμφάνισή της, δήλωσε: «Κάνω τα απαραίτητα για να αισθάνομαι καλά. Μου αρέσει να προσέχω την εμφάνισή μου, να ντύνομαι ωραία, αλλά είναι και σε ποια φάση θα με βρεις. Γιατί αν είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε πρόβες και τρέξιμο θέλω να είμαι και άνετη».