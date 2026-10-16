Φαίη Ξυλά: Δεν είναι εύκολο όταν έχεις παιδί να φέρεις έναν καινούριο σύντροφο
Φαίη Ξυλά: Δεν είναι εύκολο όταν έχεις παιδί να φέρεις έναν καινούριο σύντροφο
«Αλλά ήδη έχω μιλήσει στο παιδί μου και ξέρει ότι και ο μπαμπάς του και η μαμά του, πέρα από γονείς είναι και άνθρωποι και μπορεί να ερωτευτούν», εξήγησε η ηθοποιός
Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Φαίη Ξυλά, σημειώνοντας πως δεν είναι εύκολο να γνωρίσει έναν νέο σύντροφο στο παιδί της.
Παρόλα αυτά, η ηθοποιός τόνισε πως έχει ήδη κάνει πολλές συζητήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα με τον γιο της, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μίλησε παράλληλα για την πίστη της στον Θεό, αλλά και για τη σχέση της με τον χρόνο που περνά.
«Έχω πάρα πολλές αγωνίες για το μέλλον του και φόβους. Δουλεύω πολύ με αυτά καθημερινά. Συζητάμε υπερβολικά πολύ. Ό,τι τον απασχολεί θα το συζητήσουμε και θα το συζητήσουμε τη στιγμή που εκείνος θα επιλέξει», εξομολογήθηκε αρχικά η Φαίη Ξυλά για το παιδί της, ενώ όταν ρωτήθηκε εάν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να του γνωρίσει έναν σύντροφό της, επισήμανε: «Του έχω ήδη μιλήσει γι' αυτά τα θέματα. Δεν είναι κάτι εύκολο, όταν έχεις παιδί να φέρεις έναν καινούριο σύντροφο. Το να συζήσεις κιόλας είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά ήδη έχω μιλήσει στο παιδί μου και ξέρει ότι και ο μπαμπάς του και η μαμά του, πέρα από γονείς είναι και άνθρωποι και μπορεί να ερωτευτούν και να είναι με κάποιον σύντροφο. Αυτό δεν ακυρώνει την αγάπη που έχεις προς το παιδί. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό που πρέπει να καταλάβει. Τώρα από εκεί και πέρα, από τη θεωρία στην πράξη, οι συζητήσεις γίνονται».
Δείτε το βίντεο
«Όσες φορές έχει χρειαστεί, δεν έχει μπει ακριβώς στην πράξη. Προσπαθώ λίγο να το απομονώσω», συμπλήρωσε η ηθοποιός.
Στη συνέχεια απάντησε για το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά και δήλωσε: «Δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι. Βέβαια, η ζωή είναι απρόβλεπτη, αλλά δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι».
Η Φαίη Ξυλά, μιλώντας για τον ιδανικό άντρα που θα μπορούσε να βρεθεί στο πλευρό της, τόνισε πως την ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα να έχουν τις ίδιες απόψεις και αξίες: «Θέλω να έχουμε τις ίδιες ηθικές αξίες, μπορεί να ακούγεται βαρύγδουπο. Και να έχουμε και πάρα πολλά κοινά, σε απόψεις κυρίως», είπε.
Με αφορμή μία δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν πως «είναι άθρησκη αλλά δεν είναι άθεη», η ηθοποιός ανέφερε πως συζητά με τον γιο της για το θέμα αυτό: «Νομίζω ότι θα επιλέξει εκείνος όταν μεγαλώσει, τι ακριβώς θέλει να πιστεύει και αν θέλει να πιστεύει», εξήγησε.
Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι υπάρχει μία ανώτερη δύναμη και ότι υπάρχει κάτι που μας συνδέει όλους και εννοείται θα πω και "Θέε μου". Πηγαίνω και στην εκκλησία και μου αρέσουν πολύ τα μυστήρια. Στους χώρους λατρείας, είτε είναι αρχαίοι ναοί, είτε είναι αρχαία θέατρα, είτε σύχρονοι ναοί, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει μία πολύ ωραία ενέργεια».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Φαίη Ξυλά μίλησε για το πέρασμα του χρόνου και τους φόβους που μπορεί να τις δημιουργούνται για την υγεία και την εμφάνισή της: «Στο να προσέξω την υγεία μου ναι. Το έχω. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος -δεν είμαι περηφανη γι' αυτό- που δεν κάνω πολύ καλή διατροφή. Προσπαθώ να τη διορθώσω, δεν τα έχω καταφέρει και πολύ. Είμαι ακόμα μικρή, έχω μέλλον», είπε με χιούμορ, σημειώνοντας πως κάνει γυμναστική τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι συστηματικά.
Όσον αφορά στην εμφάνισή της, δήλωσε: «Κάνω τα απαραίτητα για να αισθάνομαι καλά. Μου αρέσει να προσέχω την εμφάνισή μου, να ντύνομαι ωραία, αλλά είναι και σε ποια φάση θα με βρεις. Γιατί αν είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε πρόβες και τρέξιμο θέλω να είμαι και άνετη».
Παρόλα αυτά, η ηθοποιός τόνισε πως έχει ήδη κάνει πολλές συζητήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα με τον γιο της, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μίλησε παράλληλα για την πίστη της στον Θεό, αλλά και για τη σχέση της με τον χρόνο που περνά.
«Έχω πάρα πολλές αγωνίες για το μέλλον του και φόβους. Δουλεύω πολύ με αυτά καθημερινά. Συζητάμε υπερβολικά πολύ. Ό,τι τον απασχολεί θα το συζητήσουμε και θα το συζητήσουμε τη στιγμή που εκείνος θα επιλέξει», εξομολογήθηκε αρχικά η Φαίη Ξυλά για το παιδί της, ενώ όταν ρωτήθηκε εάν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να του γνωρίσει έναν σύντροφό της, επισήμανε: «Του έχω ήδη μιλήσει γι' αυτά τα θέματα. Δεν είναι κάτι εύκολο, όταν έχεις παιδί να φέρεις έναν καινούριο σύντροφο. Το να συζήσεις κιόλας είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά ήδη έχω μιλήσει στο παιδί μου και ξέρει ότι και ο μπαμπάς του και η μαμά του, πέρα από γονείς είναι και άνθρωποι και μπορεί να ερωτευτούν και να είναι με κάποιον σύντροφο. Αυτό δεν ακυρώνει την αγάπη που έχεις προς το παιδί. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό που πρέπει να καταλάβει. Τώρα από εκεί και πέρα, από τη θεωρία στην πράξη, οι συζητήσεις γίνονται».
Δείτε το βίντεο
«Όσες φορές έχει χρειαστεί, δεν έχει μπει ακριβώς στην πράξη. Προσπαθώ λίγο να το απομονώσω», συμπλήρωσε η ηθοποιός.
Στη συνέχεια απάντησε για το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά και δήλωσε: «Δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι. Βέβαια, η ζωή είναι απρόβλεπτη, αλλά δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι».
Η Φαίη Ξυλά, μιλώντας για τον ιδανικό άντρα που θα μπορούσε να βρεθεί στο πλευρό της, τόνισε πως την ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα να έχουν τις ίδιες απόψεις και αξίες: «Θέλω να έχουμε τις ίδιες ηθικές αξίες, μπορεί να ακούγεται βαρύγδουπο. Και να έχουμε και πάρα πολλά κοινά, σε απόψεις κυρίως», είπε.
Με αφορμή μία δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν πως «είναι άθρησκη αλλά δεν είναι άθεη», η ηθοποιός ανέφερε πως συζητά με τον γιο της για το θέμα αυτό: «Νομίζω ότι θα επιλέξει εκείνος όταν μεγαλώσει, τι ακριβώς θέλει να πιστεύει και αν θέλει να πιστεύει», εξήγησε.
Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι υπάρχει μία ανώτερη δύναμη και ότι υπάρχει κάτι που μας συνδέει όλους και εννοείται θα πω και "Θέε μου". Πηγαίνω και στην εκκλησία και μου αρέσουν πολύ τα μυστήρια. Στους χώρους λατρείας, είτε είναι αρχαίοι ναοί, είτε είναι αρχαία θέατρα, είτε σύχρονοι ναοί, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει μία πολύ ωραία ενέργεια».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Φαίη Ξυλά μίλησε για το πέρασμα του χρόνου και τους φόβους που μπορεί να τις δημιουργούνται για την υγεία και την εμφάνισή της: «Στο να προσέξω την υγεία μου ναι. Το έχω. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος -δεν είμαι περηφανη γι' αυτό- που δεν κάνω πολύ καλή διατροφή. Προσπαθώ να τη διορθώσω, δεν τα έχω καταφέρει και πολύ. Είμαι ακόμα μικρή, έχω μέλλον», είπε με χιούμορ, σημειώνοντας πως κάνει γυμναστική τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι συστηματικά.
Όσον αφορά στην εμφάνισή της, δήλωσε: «Κάνω τα απαραίτητα για να αισθάνομαι καλά. Μου αρέσει να προσέχω την εμφάνισή μου, να ντύνομαι ωραία, αλλά είναι και σε ποια φάση θα με βρεις. Γιατί αν είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε πρόβες και τρέξιμο θέλω να είμαι και άνετη».
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