Φαίη Ξυλά: Οποιοσδήποτε μπορεί να γκουγκλάρει και να δει ότι είμαι 51, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με την ηλικία μου
Φαίη Ξυλά: Οποιοσδήποτε μπορεί να γκουγκλάρει και να δει ότι είμαι 51, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με την ηλικία μου
Δεν έχω περάσει ακόμα κάποια κρίση ηλικίας, αλλά μπορεί να μου έρθει στο μέλλον, σχολίασε η ηθοποιός
Συμφιλιωμένη με τα 51 της χρόνια δήλωσε η Φαίη Ξυλά, σχολιάζοντας ότι δεν κρύβει την ηλικία, καθώς όπως είπε, οποιοσδήποτε μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» αναφέροντας μεταξύ άλλων πως μέχρι στιγμής δεν έχει πάθει κρίση ηλικίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τη δυσκολεύει ο χρόνος που περνάει.
Σε ερώτηση για το εάν νιώθει άβολα όταν τη ρωτούν «πόσο χρονών είναι», η Φαίη Ξυλά απάντησε: «Καθόλου. Οποιοσδήποτε μπορεί να γκουγκλάρει και να τη δει, δεν χρειάζεται να του την πω εγώ. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με την ηλικία μου και με τα χρόνια μου. Μακάρι να ζήσω κι άλλα τόσα και να είμαι καλά. Δεν έχω περάσει ακόμα κάποια κρίση ηλικίας, αλλά μπορεί να μου έρθει στο μέλλον».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως οι περίοδοι που νιώθει την ανάγκη να αλλάξει πορεία στη ζωή της δεν συνδέονται με την ηλικία: «Τέτοιου είδους κύκλους δεν τους περνάω όταν αλλάζω ηλικία αλλά σε τελείως διαφορετικές φάσεις. Εννοείται ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή μου που αισθάνομαι ότι πρέπει κάπως να αλλάξω μια διαδρομή ή να επανεξετάσω τα πράγματα. Αλλά δεν μου έχει συμβεί για παράδειγμα την Πρωτοχρονιά ή στα γενέθλια, όπως σε άλλους ανθρώπους. Μπορεί να μου τύχει στη μέση της χρονιάς».
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» αναφέροντας μεταξύ άλλων πως μέχρι στιγμής δεν έχει πάθει κρίση ηλικίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τη δυσκολεύει ο χρόνος που περνάει.
Σε ερώτηση για το εάν νιώθει άβολα όταν τη ρωτούν «πόσο χρονών είναι», η Φαίη Ξυλά απάντησε: «Καθόλου. Οποιοσδήποτε μπορεί να γκουγκλάρει και να τη δει, δεν χρειάζεται να του την πω εγώ. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με την ηλικία μου και με τα χρόνια μου. Μακάρι να ζήσω κι άλλα τόσα και να είμαι καλά. Δεν έχω περάσει ακόμα κάποια κρίση ηλικίας, αλλά μπορεί να μου έρθει στο μέλλον».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως οι περίοδοι που νιώθει την ανάγκη να αλλάξει πορεία στη ζωή της δεν συνδέονται με την ηλικία: «Τέτοιου είδους κύκλους δεν τους περνάω όταν αλλάζω ηλικία αλλά σε τελείως διαφορετικές φάσεις. Εννοείται ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή μου που αισθάνομαι ότι πρέπει κάπως να αλλάξω μια διαδρομή ή να επανεξετάσω τα πράγματα. Αλλά δεν μου έχει συμβεί για παράδειγμα την Πρωτοχρονιά ή στα γενέθλια, όπως σε άλλους ανθρώπους. Μπορεί να μου τύχει στη μέση της χρονιάς».
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