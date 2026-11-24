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Βίντεο: Ποδοσφαιριστής της Τζουγκάρντεν έχασε πέναλτι και οι οπαδοί της ομάδας τον αποθέωσαν
Βίντεο: Ποδοσφαιριστής της Τζουγκάρντεν έχασε πέναλτι και οι οπαδοί της ομάδας τον αποθέωσαν
Τον γύρο του κόσμου έχουν κάνει οι εικόνες με τους φίλους της Τζουγκάρντεν να πανηγυρίζουν την απώλεια του πέναλτι και την ήττα της ομάδας τους που σήμαινε ότι η αιώνια αντίπαλος Χάμαρμπι δεν εξασφάλισε τον τίτλο
Δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε του φετινού πρωταθλήματος Σουηδίας η Χάμαρμπι και η Σίριους ισοβαθμούσαν στην κορυφή του πρωταθλήματος με 58 βαθμούς, αλλά την πρώτη να έχει πολύ καλύτερη διαφορά τερμάτων (+14 γκολ) από τη δεύτερη.
Για την 29η αγωνιστική η Χάμαρμπι υποδέχθηκε τη Γκέτεμποργκ και η Σίριους τη Τζουγκάρντεν με την τελευταία να είναι η... μισητή αντίπαλος της Χάμαρμπι.
Η Χάμαρμπι ήθελε ένα δώρο απ' αυτήν και όταν στο 11ο λεπτό του αγώνα η Τζουγκάρντεν κέρδισε πέναλτι όλοι πίστεψαν ότι αυτό θα γίνει.
Ωστόσο ο Νορβηγός επιθετικός Κρίστιαν Λίεν αν και ξεγέλασε τον τερματοφύλακα, έστειλε τη μπάλα άουτ με τους οπαδούς της Σίριους να αισθάνονται ανακουφισμένοι, αλλά αυτοί που πανηγύριζαν πιο έξαλλα ήταν οι φίλοι της Τζουγκάρντεν!
Τελικά η Σίριους νίκησε με 1-0, η Χάμαρμπι επίσης επικράτησε με 3-1 και ο τίτλος πλέον θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.
Για την 29η αγωνιστική η Χάμαρμπι υποδέχθηκε τη Γκέτεμποργκ και η Σίριους τη Τζουγκάρντεν με την τελευταία να είναι η... μισητή αντίπαλος της Χάμαρμπι.
Η Χάμαρμπι ήθελε ένα δώρο απ' αυτήν και όταν στο 11ο λεπτό του αγώνα η Τζουγκάρντεν κέρδισε πέναλτι όλοι πίστεψαν ότι αυτό θα γίνει.
Ωστόσο ο Νορβηγός επιθετικός Κρίστιαν Λίεν αν και ξεγέλασε τον τερματοφύλακα, έστειλε τη μπάλα άουτ με τους οπαδούς της Σίριους να αισθάνονται ανακουφισμένοι, αλλά αυτοί που πανηγύριζαν πιο έξαλλα ήταν οι φίλοι της Τζουγκάρντεν!
😅🇸🇪 This is another level... Djurgården fans celebrated their own team MISSING a penalty against Sirius (1st in table). This is because Djurgården fans don't want their rivals Hammarby (2nd in table) to win the league title. 🏆❌ https://t.co/h3M3P8lghl— EuroFoot (@eurofootcom) November 22, 2026
Τελικά η Σίριους νίκησε με 1-0, η Χάμαρμπι επίσης επικράτησε με 3-1 και ο τίτλος πλέον θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.
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