Βίντεο: Ποδοσφαιριστής της Τζουγκάρντεν έχασε πέναλτι και οι οπαδοί της ομάδας τον αποθέωσαν

Τον γύρο του κόσμου έχουν κάνει οι εικόνες με τους φίλους της Τζουγκάρντεν να πανηγυρίζουν την απώλεια του πέναλτι και την ήττα της ομάδας τους που σήμαινε ότι η αιώνια αντίπαλος Χάμαρμπι δεν εξασφάλισε τον τίτλο