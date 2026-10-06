Η Ιωάννα Τούνη για σαφάρι στην Κένυα με τον σύντροφό της: Ακριβώς εκεί που ήθελα να είμαι
Η Ιωάννα Τούνη για σαφάρι στην Κένυα με τον σύντροφό της: Ακριβώς εκεί που ήθελα να είμαι
Η Instagrammer συνεχίζει να μοιράζεται υλικό από το ταξίδι της στην Αφρική
Το ταξίδι της στην Κένυα συνεχίζει η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον σύντροφο της, τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη.
Αφού έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους, συναισθηματικά φορτισμένη, εικόνες από παραγκούπολη του Ναϊρόμπι, η Instagrammer μοιράστηκε μαζί τους νέο υλικό. Αυτή τη φορά, τους «μετέφερε» στο Εθνικό Καταφύγιο Μασάι Μάρα στην Κένυα, ένα από τα πιο γνωστά πάρκα άγριας ζωής της Αφρικής, όπου πήγε για σαφάρι.
Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στο Instagram σχετικά βίντεο και φωτογραφίες. Η ίδια απαθανατίζεται με φόντο το φυσικό τοπίο, τόσο μόνη της όσο και με τον αγαπημένο της. Όπως έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της, «Στη μέση του πουθενά, αλλά ακριβώς εκεί που ήθελα να είμαι».
Δείτε τις φωτογραφίες
Αφού έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους, συναισθηματικά φορτισμένη, εικόνες από παραγκούπολη του Ναϊρόμπι, η Instagrammer μοιράστηκε μαζί τους νέο υλικό. Αυτή τη φορά, τους «μετέφερε» στο Εθνικό Καταφύγιο Μασάι Μάρα στην Κένυα, ένα από τα πιο γνωστά πάρκα άγριας ζωής της Αφρικής, όπου πήγε για σαφάρι.
Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στο Instagram σχετικά βίντεο και φωτογραφίες. Η ίδια απαθανατίζεται με φόντο το φυσικό τοπίο, τόσο μόνη της όσο και με τον αγαπημένο της. Όπως έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της, «Στη μέση του πουθενά, αλλά ακριβώς εκεί που ήθελα να είμαι».
Δείτε τις φωτογραφίες
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