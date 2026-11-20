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Έξι νεκροί από έκρηξη σε πενταώροφη πολυκατοικία στη Γεωργία: Τρίχρονο κοριτσάκι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια, δείτε βίντεο
Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένοικος επιχείρησε να ανάψει θερμαντικό σώμα αερίου - Ανάμεσα στα θύματα και ένα παιδί, τέσσερις τραυματίες στα νοσοκομεία
Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε πενταώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Πονιτσάλα της Τιφλίδας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και κατάρρευση τμήματος της οικοδομής.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γεωργίας, Σουλχάν Ταμαζασβίλι, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε όταν κάτοικος της πολυκατοικίας προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία θερμαντικό σώμα που χρησιμοποιούσε αέριο.
An explosion authorities say was caused by a gas leak in a residential apartment building in a Tbilisi suburb has left several residents injured and seven people, including three children, trapped under rubble.— OC Media (@OCMediaorg) November 19, 2026
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Η πιθανή συσσώρευση φυσικού αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου εξετάζεται ως αιτία της έκρηξης, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές έρευνες.
Ο υπουργός επιβεβαίωσε τον τραγικό απολογισμό, ανακοινώνοντας ότι οι διασώστες εντόπισαν έξι νεκρούς κάτω από τα συντρίμμια.
«Στα συντρίμμια βρέθηκαν έξι πτώματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού ενός μικρού παιδιού», δήλωσε στους δημοσιογράφους.
⚡️Azerbaijan has extended its condolences to Georgia after an explosion at a residential building in Tbilisi.— BT News (@btnewseng) November 19, 2026
The death toll has risen to five, and two people are still missing under the rubble. Rescuers pulled a three-year-old girl alive from the debris after she had been… pic.twitter.com/5t1PusBvhH
Συγκίνηση για τη διάσωση του τρίχρονου κοριτσιούΜέσα στην καταστροφή, η διάσωση ενός τρίχρονου κοριτσιού αποτέλεσε τη μοναδική θετική εξέλιξη από τις έρευνες για τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.
Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν το παιδί ζωντανό, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση.
Blast MIRACLE! - Rescuers pull a girl from the rubble of a Tbilisi home destroyed in a gas explosion.— Viory Video (@vioryvideo) November 19, 2026
She had been trapped for more than eight hours. Doctors say she is doing well. pic.twitter.com/gQXkgqesIW
Η στιγμή του απεγκλωβισμού προκάλεσε χειροκροτήματα και επευφημίες από κατοίκους της περιοχής και πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο σημείο της τραγωδίας, παρακολουθώντας με αγωνία τις προσπάθειες των διασωστών.
Ωστόσο, η χαρά για τη διάσωση του παιδιού συνοδεύτηκε από την πληροφορία ότι μία από τις γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές ενδέχεται να ήταν η μητέρα του.
Τη σχετική εκτίμηση διατύπωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Γεωργίας, Τεϊμουράζ Μγκεμπρισβίλι, διευκρινίζοντας ότι η ταυτοποίηση δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί.
Τέσσερις τραυματίες στα νοσοκομεία – Σε σοβαρή κατάσταση 11χρονο αγόριΕκτός από τους έξι νεκρούς, η έκρηξη προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ανθρώπων, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα αγόρι 11 ετών, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται σοβαρή.
Οι αρχές κινητοποίησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της έκρηξης.
Η επιχείρηση στα συντρίμμια πραγματοποιήθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς η μερική κατάρρευση της πολυκατοικίας δημιούργησε κινδύνους για την ασφάλεια των διασωστών.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον η ακριβής αιτία της έκρηξης και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η καταστροφή.
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