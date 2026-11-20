Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένοικος επιχείρησε να ανάψει θερμαντικό σώμα αερίου - Ανάμεσα στα θύματα και ένα παιδί, τέσσερις τραυματίες στα νοσοκομεία





Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε πενταώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Πονιτσάλα της Τιφλίδας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και κατάρρευση τμήματος της οικοδομής.















Ο υπουργός επιβεβαίωσε τον τραγικό απολογισμό, ανακοινώνοντας ότι οι διασώστες εντόπισαν έξι νεκρούς κάτω από τα συντρίμμια.



«Στα συντρίμμια βρέθηκαν έξι πτώματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού ενός μικρού παιδιού», δήλωσε στους δημοσιογράφους.



Κλείσιμο



Συγκίνηση για τη διάσωση του τρίχρονου κοριτσιού Μέσα στην καταστροφή, η διάσωση ενός τρίχρονου κοριτσιού αποτέλεσε τη μοναδική θετική εξέλιξη από τις έρευνες για τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.



Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν το παιδί ζωντανό, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση.



Τραγωδία με έξι νεκρούς, ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί, και τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε στην Τιφλίδα , πρωτεύουσα της Γεωργίας , όταν ισχυρή έκρηξη , που αποδίδεται πιθανότατα σε διαρροή φυσικού αερίου, προκάλεσε τη μερική κατάρρευση πενταώροφης πολυκατοικίας το πρωί της Πέμπτης (19/11). Μέσα από τα συντρίμμια οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανό ένα τρίχρονο κοριτσάκι, με τους συγκεντρωμένους κατοίκους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, μία από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ενδέχεται να ήταν η μητέρα του.Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε πενταώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Πονιτσάλα της Τιφλίδας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και κατάρρευση τμήματος της οικοδομής.Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γεωργίας, Σουλχάν Ταμαζασβίλι, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε όταν κάτοικος της πολυκατοικίας προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία θερμαντικό σώμα που χρησιμοποιούσε αέριο.Η πιθανή συσσώρευση φυσικού αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου εξετάζεται ως αιτία της έκρηξης, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές έρευνες.Ο υπουργός επιβεβαίωσε τον τραγικό απολογισμό, ανακοινώνοντας ότι οι διασώστες εντόπισαν έξι νεκρούς κάτω από τα συντρίμμια.«Στα συντρίμμια βρέθηκαν έξι πτώματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού ενός μικρού παιδιού», δήλωσε στους δημοσιογράφους.Μέσα στην καταστροφή, η διάσωση ενός τρίχρονου κοριτσιού αποτέλεσε τη μοναδική θετική εξέλιξη από τις έρευνες για τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν το παιδί ζωντανό, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση.





Η στιγμή του απεγκλωβισμού προκάλεσε χειροκροτήματα και επευφημίες από κατοίκους της περιοχής και πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο σημείο της τραγωδίας, παρακολουθώντας με αγωνία τις προσπάθειες των διασωστών.



Ωστόσο, η χαρά για τη διάσωση του παιδιού συνοδεύτηκε από την πληροφορία ότι μία από τις γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές ενδέχεται να ήταν η μητέρα του.



Τη σχετική εκτίμηση διατύπωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Γεωργίας, Τεϊμουράζ Μγκεμπρισβίλι, διευκρινίζοντας ότι η ταυτοποίηση δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί.



Τέσσερις τραυματίες στα νοσοκομεία – Σε σοβαρή κατάσταση 11χρονο αγόρι Εκτός από τους έξι νεκρούς, η έκρηξη προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ανθρώπων, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας.



Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα αγόρι 11 ετών, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται σοβαρή.



Οι αρχές κινητοποίησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της έκρηξης.



Η επιχείρηση στα συντρίμμια πραγματοποιήθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς η μερική κατάρρευση της πολυκατοικίας δημιούργησε κινδύνους για την ασφάλεια των διασωστών.



Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον η ακριβής αιτία της έκρηξης και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η καταστροφή.