Συντρίμμια πυραύλου προκάλεσαν φωτιά σε τριώροφο κτίριο – Πλήγμα σε υποδομή και γραφεία, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο





Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, συντρίμμια ρωσικού πυραύλου προκάλεσαν φωτιά σε τριώροφο κτίριο στη συνοικία Ομπολόνσκι, ενώ αναφέρθηκαν επίσης πλήγμα σε υποδομή και πυρκαγιά σε κτίριο γραφείων στη συνοικία Χολοσίφσκι, καθώς και φωτιά σε κτίριο στη συνοικία Ποντίλσκι. Μέχρι τις πρώτες ανακοινώσεις δεν υπήρχαν πληροφορίες για θύματα από τη νέα επίθεση, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πληγμάτων.







Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, συντρίμμια ρωσικού πυραύλου έπεσαν σε τριώροφο κτίριο στη συνοικία Ομπολόνσκι, στο βόρειο τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας πυρκαγιά.



Ο Κλίτσκο ανέφερε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κατευθύνονταν στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να εκτιμήσουν την έκταση των ζημιών.







Πλήγμα σε υποδομή και πυρκαγιές σε άλλες δύο συνοικίες Ο δήμαρχος του Κιέβου γνωστοποίησε επίσης ότι η ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές και σε άλλα σημεία της πόλης.



Ειδικότερα, στη συνοικία Χολοσίφσκι αναφέρθηκε πλήγμα σε υποδομή, χωρίς να διευκρινίζεται το είδος ή η λειτουργία της εγκατάστασης.



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Οι ανακοινώσεις του Κλίτσκο δεν περιλάμβαναν, σε εκείνο το στάδιο, πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες από τα συγκεκριμένα πλήγματα.



Νωρίτερα, δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters που βρισκόταν στο Κίεβο είχε μεταδώσει ότι ακούστηκαν εκρήξεις, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα βρισκόταν αντιμέτωπη με τη νέα ρωσική επίθεση.



Η επίθεση μετά την τριμερή Τραμπ, Πούτιν και Σι στην Κίνα Ο νέος βομβαρδισμός του Κιέβου σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την τριμερή συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στη Σεντζέν της νότιας Κίνας.



Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση δέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (20/11) το Κίεβο , με εκρήξεις να ακούγονται στην ουκρανική πρωτεύουσα και πυρκαγιές να εκδηλώνονται σε κτίρια τριών διαφορετικών συνοικιών.Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, συντρίμμια ρωσικού πυραύλου προκάλεσαν φωτιά σε τριώροφο κτίριο στη συνοικία Ομπολόνσκι, ενώ αναφέρθηκαν επίσης πλήγμα σε υποδομή και πυρκαγιά σε κτίριο γραφείων στη συνοικία Χολοσίφσκι, καθώς και φωτιά σε κτίριο στη συνοικία Ποντίλσκι. Μέχρι τις πρώτες ανακοινώσεις δεν υπήρχαν πληροφορίες για θύματα από τη νέα επίθεση, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πληγμάτων.Λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ουκρανίας και Ελλάδας), ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε μέσω Telegram για τις συνέπειες της νέας ρωσικής επίθεσης.Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, συντρίμμια ρωσικού πυραύλου έπεσαν σε τριώροφο κτίριο στη συνοικία Ομπολόνσκι, στο βόρειο τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας πυρκαγιά.Ο Κλίτσκο ανέφερε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κατευθύνονταν στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να εκτιμήσουν την έκταση των ζημιών.Δεν διευκρινίστηκε στην αρχική ενημέρωση εάν το κτίριο χρησιμοποιούνταν ως κατοικία ή για άλλες δραστηριότητες.Ο δήμαρχος του Κιέβου γνωστοποίησε επίσης ότι η ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές και σε άλλα σημεία της πόλης.Ειδικότερα, στη συνοικία Χολοσίφσκι αναφέρθηκε πλήγμα σε υποδομή, χωρίς να διευκρινίζεται το είδος ή η λειτουργία της εγκατάστασης.Στην ίδια περιοχή εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κτίριο γραφείων, ενώ στη συνοικία Ποντίλσκι ξέσπασε φωτιά σε ακόμη ένα κτίριο.Οι ανακοινώσεις του Κλίτσκο δεν περιλάμβαναν, σε εκείνο το στάδιο, πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες από τα συγκεκριμένα πλήγματα.Νωρίτερα, δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters που βρισκόταν στο Κίεβο είχε μεταδώσει ότι ακούστηκαν εκρήξεις, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα βρισκόταν αντιμέτωπη με τη νέα ρωσική επίθεση.Ο νέος βομβαρδισμός του Κιέβου σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την τριμερή συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στη Σεντζέν της νότιας Κίνας.

Η συνάντηση των τριών ηγετών πραγματοποιήθηκε με φόντο τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και τις διαφωνίες σχετικά με τους όρους μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.



Την ίδια ώρα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου προειδοποιούσαν ότι δεν μπορεί να επιβληθεί στην Ουκρανία μια συμφωνία χωρίς τη συναίνεσή της και χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις.



Οι σχετικές προειδοποιήσεις διατυπώθηκαν στον απόηχο της συνάντησης της Σεντζέν, κατά την οποία ο Τραμπ επανέλαβε την πεποίθησή του ότι ο Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη.



Η νέα ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα καταγράφεται, έτσι, σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται παρά τις συζητήσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.