Μετά το «τον ήπιαμε» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο βουλευτής της ΝΔ επανήλθε με νέα ατάκα στο MEGA – «Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος»





Μιλώντας στην εκπομπή «Tonight» του MEGA, αναρωτήθηκε γιατί η ΝΔ να μη στραφεί σε κόμματα που βρίσκονται δεξιότερά της, εφόσον οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις αποκλείουν, τουλάχιστον προεκλογικά, το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της.



«Αφού δεν τη θέλει κανένας, γιατί να μην πάει προς τα δεξιά;» Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το πολιτικό σκηνικό που ενδέχεται να διαμορφωθεί μετά τις επόμενες εκλογές, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος έθεσε ευθέως το ζήτημα των πιθανών κυβερνητικών συνεργασιών της Νέας Δημοκρατίας με κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της.



Ο βουλευτής υποστήριξε ότι οι σημερινές τοποθετήσεις των κομμάτων δεν προδικάζουν απαραίτητα τη στάση που θα τηρήσουν μετά την κάλπη, σημειώνοντας ότι βρισκόμαστε ακόμη σε προεκλογική περίοδο.



«Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί… Καταρχήν κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής», ανέφερε αρχικά.







«Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα».



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Η αναφορά του στις πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των μετεκλογικών συμμαχιών, σε μια περίοδο κατά την οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης απορρίπτουν δημοσίως το ενδεχόμενο συνεργασίας με την κυβερνητική παράταξη.



«Όχι, βόμβα δεν έριξα – Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος» Παρά τον χαρακτήρα της τοποθέτησής του, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος επιχείρησε στη συνέχεια να υποβαθμίσει την εντύπωση ότι είχε προχωρήσει σε κάποια ιδιαίτερα αποκαλυπτική πολιτική δήλωση.



«Όχι, μπόμπα δεν έριξα. Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος, ούτε επιδέξιος…», σχολίασε, επιστρατεύοντας το χιούμορ για να εξηγήσει τη θέση του.



Μια νέα συζήτηση για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε με δημόσια τοποθέτησή του ο βουλευτής του κόμματος στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών, Δημήτρης Καλογερόπουλος , ο οποίος, μετά το πρόσφατο σχόλιό του «τον ήπιαμε» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επανήλθε με μια ακόμη αιχμηρή δήλωση.Μιλώντας στην εκπομπή «Tonight» του MEGA, αναρωτήθηκε γιατί η ΝΔ να μη στραφεί σε κόμματα που βρίσκονται δεξιότερά της, εφόσον οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις αποκλείουν, τουλάχιστον προεκλογικά, το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το πολιτικό σκηνικό που ενδέχεται να διαμορφωθεί μετά τις επόμενες εκλογές, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος έθεσε ευθέως το ζήτημα των πιθανών κυβερνητικών συνεργασιών της Νέας Δημοκρατίας με κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της.Ο βουλευτής υποστήριξε ότι οι σημερινές τοποθετήσεις των κομμάτων δεν προδικάζουν απαραίτητα τη στάση που θα τηρήσουν μετά την κάλπη, σημειώνοντας ότι βρισκόμαστε ακόμη σε προεκλογική περίοδο.«Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί… Καταρχήν κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής», ανέφερε αρχικά.Στη συνέχεια διατύπωσε το ερώτημα που προκάλεσε αίσθηση:«Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα».Η αναφορά του στις πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των μετεκλογικών συμμαχιών, σε μια περίοδο κατά την οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης απορρίπτουν δημοσίως το ενδεχόμενο συνεργασίας με την κυβερνητική παράταξη.Παρά τον χαρακτήρα της τοποθέτησής του, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος επιχείρησε στη συνέχεια να υποβαθμίσει την εντύπωση ότι είχε προχωρήσει σε κάποια ιδιαίτερα αποκαλυπτική πολιτική δήλωση.«Όχι, μπόμπα δεν έριξα. Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος, ούτε επιδέξιος…», σχολίασε, επιστρατεύοντας το χιούμορ για να εξηγήσει τη θέση του.

Η παρέμβασή του δεν συνιστά ανακοίνωση επίσημης κομματικής γραμμής, θέτει ωστόσο δημόσια ένα ενδεχόμενο που αφορά τη στρατηγική της ΝΔ σε περίπτωση που το εκλογικό αποτέλεσμα δεν επιτρέψει τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.



Είχε προηγηθεί το «τον ήπιαμε» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο Δεν είναι η πρώτη φορά που μια δήλωση του Δημήτρη Καλογερόπουλου προκαλεί αίσθηση λόγω της ιδιαίτερα άμεσης διατύπωσής της.



Πρόσφατα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε χρησιμοποιήσει την έκφραση «τον ήπιαμε» σχολιάζοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με την ατάκα του να αποκτά μεγάλη διάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η νέα παρέμβασή του, αυτή τη φορά για το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, επαναφέρει τον ίδιο στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, καθώς αγγίζει ένα από τα ζητήματα που ενδέχεται να απασχολήσουν την επόμενη ημέρα των εκλογών: με ποιες πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία.