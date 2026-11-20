Το Ελιζέ κάνει λόγο για σύντομη συνάντηση χωρίς δείπνο – Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζεται ως πιθανή υποψήφια των Δημοκρατικών





Η γαλλική προεδρία επιβεβαίωσε την Πέμπτη (19/11) ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί την Κάμαλα Χάρις στη γαλλική πρωτεύουσα, έπειτα από σχετικό αίτημα.







Ο Μακρόν θα δεχθεί την πρώην αντιπρόεδρο «για μια σύντομη συνάντηση εθιμοτυπικού χαρακτήρα, παρουσία του συζύγου της», Νταγκ Έμχοφ, όπως διευκρινίστηκε από το Ελιζέ.



Η γαλλική προεδρία σημείωσε ότι ο Μακρόν πραγματοποιεί κατά καιρούς αντίστοιχες συναντήσεις, έπειτα από αιτήματα πρώην ηγετών ή πολιτικών προσωπικοτήτων.







Το ενδεχόμενο αυτό είχε αναφέρει αρχικά το γαλλικό μέσο ενημέρωσης La Lettre, το οποίο αποκάλυψε πρώτο τον προγραμματισμό της συνάντησης.



Ωστόσο, το Ελιζέ ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται δείπνο, αλλά μόνο η σύντομη συνάντηση των δύο πολιτικών.



Κλείσιμο Η συνάντηση σε περίοδο διαφωνιών Παρισιού και Ουάσιγκτον Η επίσκεψη της Κάμαλα Χάρις πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι σχέσεις του Εμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ δοκιμάζονται από σημαντικές διαφωνίες στην εξωτερική πολιτική.



Μεταξύ των ζητημάτων που έχουν προκαλέσει τριβές περιλαμβάνονται ο πόλεμος στο Ιράν και η στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.



Το γαλλικό μέσο La Lettre συνέδεσε χρονικά τη συνάντηση με το τεταμένο κλίμα ανάμεσα στη γαλλική προεδρία και τον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας ότι η υποδοχή μιας πιθανής μελλοντικής αντιπάλου του Τραμπ θα μπορούσε να προκαλέσει ενόχληση στην Ουάσιγκτον.



Πάντως, η γαλλική προεδρία δεν απέδωσε πολιτικό χαρακτήρα στην πρωτοβουλία και επέμεινε ότι πρόκειται για συνάντηση εθιμοτυπίας.



Συνάντηση με την πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις , θα έχει σήμερα, Παρασκευή (20/11), στο Παρίσι Εμανουέλ Μακρόν , σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της Γαλλίας με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζονται από διαφωνίες σε σημαντικά διεθνή ζητήματα. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ η Χάρις εμφανίζεται ως μία από τις πιθανές διεκδικήτριες του χρίσματος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει τις προθέσεις της. Το Ελιζέ διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια σύντομη συνάντηση εθιμοτυπικού χαρακτήρα, στην οποία θα παρευρεθεί και ο σύζυγός της, Νταγκ Έμχοφ.Η γαλλική προεδρία επιβεβαίωσε την Πέμπτη (19/11) ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί την Κάμαλα Χάρις στη γαλλική πρωτεύουσα, έπειτα από σχετικό αίτημα.Σύμφωνα με όσα ανέφερε το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η συνάντηση θα έχει περιορισμένη διάρκεια και δεν εντάσσεται στο πλαίσιο κάποιας επίσημης διμερούς επίσκεψης.Ο Μακρόν θα δεχθεί την πρώην αντιπρόεδρο «για μια σύντομη συνάντηση εθιμοτυπικού χαρακτήρα, παρουσία του συζύγου της», Νταγκ Έμχοφ, όπως διευκρινίστηκε από το Ελιζέ.Η γαλλική προεδρία σημείωσε ότι ο Μακρόν πραγματοποιεί κατά καιρούς αντίστοιχες συναντήσεις, έπειτα από αιτήματα πρώην ηγετών ή πολιτικών προσωπικοτήτων.Παράλληλα, διέψευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Γάλλος πρόεδρος επρόκειτο να παραθέσει δείπνο προς τιμήν της Χάρις.Το ενδεχόμενο αυτό είχε αναφέρει αρχικά το γαλλικό μέσο ενημέρωσης La Lettre, το οποίο αποκάλυψε πρώτο τον προγραμματισμό της συνάντησης.Ωστόσο, το Ελιζέ ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται δείπνο, αλλά μόνο η σύντομη συνάντηση των δύο πολιτικών.Η επίσκεψη της Κάμαλα Χάρις πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι σχέσεις του Εμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ δοκιμάζονται από σημαντικές διαφωνίες στην εξωτερική πολιτική.Μεταξύ των ζητημάτων που έχουν προκαλέσει τριβές περιλαμβάνονται ο πόλεμος στο Ιράν και η στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.Το γαλλικό μέσο La Lettre συνέδεσε χρονικά τη συνάντηση με το τεταμένο κλίμα ανάμεσα στη γαλλική προεδρία και τον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας ότι η υποδοχή μιας πιθανής μελλοντικής αντιπάλου του Τραμπ θα μπορούσε να προκαλέσει ενόχληση στην Ουάσιγκτον.Πάντως, η γαλλική προεδρία δεν απέδωσε πολιτικό χαρακτήρα στην πρωτοβουλία και επέμεινε ότι πρόκειται για συνάντηση εθιμοτυπίας.

Η ήττα από τον Τραμπ το 2024 και η προοπτική νέας υποψηφιότητας Η Κάμαλα Χάρις διετέλεσε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2025, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.



Το καλοκαίρι του 2024 βρέθηκε αιφνιδιαστικά στο επίκεντρο της προεκλογικής αναμέτρησης, όταν ο τότε Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να αποσυρθεί από την προσπάθεια επανεκλογής του, έπειτα από έντονες ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του.



Η Χάρις ανέλαβε την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024, στις οποίες ηττήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.



Παρά την εκλογική ήττα, το όνομά της εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνα που συζητούνται για τη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος των Δημοκρατικών το 2028.



Η ίδια δεν έχει ανακοινώσει επισήμως ότι σκοπεύει να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο.



Ωστόσο, δημοσκοπήσεις που καταγράφουν τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών την εμφανίζουν μεταξύ των προσώπων με σημαντική αναγνωρισιμότητα και υποστήριξη ενόψει μιας πιθανής εσωκομματικής αναμέτρησης.



Η συνάντηση με τον Μακρόν πραγματοποιείται, επομένως, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρώην αντιπρόεδρος παραμένει ενεργή στη δημόσια ζωή των ΗΠΑ, με το πολιτικό της μέλλον να αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών.