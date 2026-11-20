Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-96: Ο Ιφί έκρινε το θρίλερ με τρίποντο στα 16 δευτερόλεπτα

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 78-70: Μεγάλη ανατροπή των Ιταλών απέναντι στην πρωταθλήτρια

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 100-81: Εκατοστάρα με 15 τρίποντα για τους Βαυαρούς

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι 74-80: Ανατροπή στην τελευταία περίοδο στην Κύπρο

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής

Η Βαλένθια επικράτησε με 92-87 της Βίρτους Μπολόνια, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, διατηρώντας την πρωτιά με ρεκόρ 10-3. Οι Ισπανοί είχαν το προβάδισμα για τρία δεκάλεπτα, αλλά χρειάστηκε να ανατρέψουν το 0-16 σερί των Ιταλών στην τελευταία περίοδο, για να φτάσουν στη νίκη. Η Βίρτους υποχώρησε στο 5-8.Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 14-4 στο ξεκίνημα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 30-25, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (50-40). Παρά την προσπάθεια της Βίρτους, με τον Καρ να δίνει λύσεις, η Βαλένθια διατήρησε το προβάδισμα στο τέλος της τρίτης περιόδου (67-63).Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν σερί 0-16 και βρέθηκαν στο +10 (67-77 στο 35΄), όμως οι «νυχτερίδες» αντέδρασαν. Με καθοριστικές προσπάθειες των Σακό και Σορτς στα τελευταία λεπτά, ανέκτησαν το προβάδισμα και πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη.Τα δεκάλεπτα: 30-25, 50-40, 67-63, 92-87Με ήρωα τον Ναντίρ Ιφί, ο οποίος βρήκε το νικητήριο τρίποντο στα 16΄΄ πριν τη λήξη, η Παρί πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 97-96 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στο Παρίσι, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 22-26 στο τέλος της πρώτης περιόδου, αλλά αντέδρασαν και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 48-45. Με επιθετικό οδηγό τον Ιφί και σημαντικές βοήθειες από τους Ρόντεν και Νιλικίνα, η Παρί διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +8 (80-72).Η Χάποελ, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Παρότι η Παρί προηγήθηκε με 94-88 λίγο πριν από το τέλος, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν με πρωταγωνιστές τον Μπλέικνι και τον Ζακ ΛεΝτέι. Ο πρώτος έδωσε μάλιστα προβάδισμα στη Χάποελ με καλάθι 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όμως ο Ιφί είχε τον τελευταίο λόγο, διαμορφώνοντας το τελικό 97-96 και χαρίζοντας στην Παρί την έκτη διαδοχική νίκη της.Τα δεκάλεπτα: 22-26, 48-45, 80-72, 97-96Η Φενερμπαχτσέ προηγήθηκε τρεις φορές με διψήφιες διαφορές στο «Unipol Forum» του Μιλάνου, όμως η πεισματάρα Αρμάνι, έχοντας τρομερή καθοδήγηση απ’ τον Γκούντουριτς (16π., 4ασ.) κι «εκτελεστές» τους Μπολμάρο (19π., 2/3 τρίπ., 5ασ.) και Μόουζες Ράιτ (22., 11ρ.) κατάφερε να «γυρίσει» το ματς και να φτάσει στη νίκη με 78-70 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.Η ιταλική ομάδα πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκη της βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-10, ενώ η Φενέρ -που είχε τον Χόρτον Τάκερ στους 17 πόντους- «έπεσε» στο 8-5, δείχνοντας για άλλη μία φορά τεράστια αδυναμία μακριά απ’ την έδρα της (1-5 το ρεκόρ της εκτός, 7-0 εντός).Τα δεκάλεπτα: 23-19, 37-38, 55-61, 78-70Την 4η νίκη της στην εφετινή Euroleague πανηγύρισε η Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας πολύ εύκολα της ουραγού Μπασκόνια με 100-81 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο, όπου οι Βάσκοι προσπάθησαν να κοντράρουν τους Βαυαρούς, η γερμανική ομάδα πάτησε... γκάζι, «έγραψε» 15/29 τρίποντα (51,7%) και με οδηγούς στην επίθεση τους Ουάσινγκτον (23π., 4/8τρίπ., 7ρ.), Γιοχάνες Τίμαν (15π., 4ρ.), Τζουστίνιαν Τζέσαπ (13π., 3/5τρίπ.), έφτασε σε μία άνετη επικράτηση, καθώς η Μπασκόνια (απ’ την οποία διασώθηκε μόνο ο Στιούαρτ με 17π.) δεν μπόρεσε να... ακολουθήσει καθόλου στο σκορ μετά τις αρχές της δεύτερης περιόδου.Τα δεκάλεπτα: 29-24, 55-41, 76-65, 100-81Με σπουδαία ανατροπή στην τελευταία περίοδο, η Ντουμπάι (ρεκόρ 9-4) επικράτησε με 80-74 της Μακάμπι Τελ Αβίβ (ρεκόρ 3-10) στην Κύπρο, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Πασκουάλ βρέθηκε πίσω ακόμη και με διψήφια διαφορά, καθώς οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν 26-14 στο πρώτο δεκάλεπτο και διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το 30΄ (62-58). Ωστόσο, το τρίποντο του Ντάνγκουμπιτς για το 65-62 στο 33΄ σηματοδότησε την ανατροπή, με τη Ντουμπάι να παίρνει τον έλεγχο και τη νίκη. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μπέικον με 18 πόντους, ενώ ο Μάνταρ σημείωσε 17 για τη Μακάμπι.Τα δεκάλεπτα: 26-14, 47-40, 62-58, 74-80Πέμπτη, 19 ΝοεμβρίουΖάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 72-87Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 74-80Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 78-70Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 100-81Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 92-87Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-96Παρασκευή, 20 ΝοεμβρίουΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:15Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)Βαλένθια 10-3ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-3ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9-4Ντουμπάι 9-4Μπαρτσελόνα 8-4Φενέρμπαχτσε 8-5Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5Ρεάλ Μαδρίτης 7-5Ερυθρός Αστέρας 7-5Παρί 7-6Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6Παρτιζάν 6-6Μπεσίκτας 6-6Αναντολού Εφές 5-7Βίρτους Μπολόνια 5-8Βιλερμπάν 4-8Μπάγερν Μονάχου 4-9Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10Αρμάνι Μιλάνο 3-10Μπασκόνια 1-12Τρίτη (24/11)19:00 Μπεσίκτας – Παρί20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο22:00 Μπαρτσελόνα – ΦενέρμπαχτσεΤετάρτη (25/11):18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας