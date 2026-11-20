Euroleague: Επιβλητικό διπλό του Παναθηναϊκού στο Κάουνας με άμυνα και Ναν, η Ντουμπάι έπιασε τους «πράσινους», κορυφή για Βαλένθια, δείτε βίντεο
Euroleague: Επιβλητικό διπλό του Παναθηναϊκού στο Κάουνας με άμυνα και Ναν, η Ντουμπάι έπιασε τους «πράσινους», κορυφή για Βαλένθια, δείτε βίντεο
Το «τριφύλλι» επικράτησε με 87-72 της Ζαλγκίρις, η Ντουμπάι της Μακάμπι και η Βαλένθια της Βίρτους – Νίκες για Παρί, Αρμάνι και Μπάγερν
Ο Παναθηναϊκός πέρασε εμφατικά από το Κάουνας, επικρατώντας 87-72 της Ζαλγκίρις, στη 13η αγωνιστική της Euroleague, ανεβαίνοντας στο 9-4 και βάζοντας τέλος στο σερί έξι νικών των Λιθουανών. Στην κορυφή της βαθμολογίας παρέμεινε η Βαλένθια (10-3), που επικράτησε 92-87 της Βίρτους Μπολόνια, ενώ η Παρί νίκησε με 97-96 τη Χάποελ Τελ Αβίβ, χάρη σε τρίποντο του Ναντίρ Ιφί στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Μεγάλη ανατροπή πραγματοποίησε και η Αρμάνι Μιλάνο, που επιβλήθηκε 78-70 της Φενέρμπαχτσε, ενώ η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε 100-81 την Μπασκόνια. Τέλος, η Ντουμπάι επικράτησε 80-74 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, ολοκληρώνοντας τη βραδιά με ακόμη μία ανατροπή και έπιασε τους «πράσινους» στο 9-4..
Ο κυριαρχικός Παναθηναϊκός του πρώτου ημιχρόνου έδωσε... δικαιώματα στην τρίτη περίοδο, αλλά η αμυντική του αντίδραση και ο Κέντρικ Ναν στον... επίλογο τον οδήγησαν σε ένα σπουδαίο «διπλό» στο Κάουνας. Το «τριφύλλι» επικράτησε με 87-72 της Ζαλγκίρις, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 9-4. Παράλληλα, έβαλε τέλος στο αήττητο σερί έξι νικών των Λιθουανών, οι οποίοι υποχώρησαν στο 8-5.
Ένα από τα πιο πειστικά φετινά ευρωπαϊκά του πρόσωπα παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στο Κάουνας. Η αμυντική λειτουργία αποτέλεσε τη βάση της επιτυχίας, με τον Παναθηναϊκό να εξουδετερώνει τον βασικό επιθετικό άξονα των Λιθουανών. Ο Μουστάφα Φαλ έβαλε δύσκολα στον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος περιορίστηκε στους 9 πόντους με 3/10 σουτ, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμενθ, παρότι αγωνίστηκε μόλις 11 λεπτά, είχε καθοριστική συμβολή με την παρουσία του στην άμυνα και στα ριμπάουντ.
Στην επίθεση, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έδωσε σταθερά λύσεις, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Κέντρικ Ναν φύλαξε το καλύτερο για το φινάλε. Ο Αμερικανός γκαρντ, που είχε σημειώσει μόλις 7 πόντους στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, πραγματοποίησε εκρηκτική τέταρτη περίοδο με 14 πόντους και 3/3 τρίποντα, φτάνοντας συνολικά τους 21. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Κώστα Σλούκα, με 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε μια συνολικά γεμάτη εμφάνιση από το «τριφύλλι».
Τα δεκάλεπτα: 17-28, 39-47, 55-59, 72-87
Μεγάλη ανατροπή πραγματοποίησε και η Αρμάνι Μιλάνο, που επιβλήθηκε 78-70 της Φενέρμπαχτσε, ενώ η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε 100-81 την Μπασκόνια. Τέλος, η Ντουμπάι επικράτησε 80-74 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, ολοκληρώνοντας τη βραδιά με ακόμη μία ανατροπή και έπιασε τους «πράσινους» στο 9-4..
Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός 72-87: Με άμυνα και Ναν το σπουδαίο διπλό στο Κάουνας
Ο κυριαρχικός Παναθηναϊκός του πρώτου ημιχρόνου έδωσε... δικαιώματα στην τρίτη περίοδο, αλλά η αμυντική του αντίδραση και ο Κέντρικ Ναν στον... επίλογο τον οδήγησαν σε ένα σπουδαίο «διπλό» στο Κάουνας. Το «τριφύλλι» επικράτησε με 87-72 της Ζαλγκίρις, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 9-4. Παράλληλα, έβαλε τέλος στο αήττητο σερί έξι νικών των Λιθουανών, οι οποίοι υποχώρησαν στο 8-5.
Ένα από τα πιο πειστικά φετινά ευρωπαϊκά του πρόσωπα παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στο Κάουνας. Η αμυντική λειτουργία αποτέλεσε τη βάση της επιτυχίας, με τον Παναθηναϊκό να εξουδετερώνει τον βασικό επιθετικό άξονα των Λιθουανών. Ο Μουστάφα Φαλ έβαλε δύσκολα στον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος περιορίστηκε στους 9 πόντους με 3/10 σουτ, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμενθ, παρότι αγωνίστηκε μόλις 11 λεπτά, είχε καθοριστική συμβολή με την παρουσία του στην άμυνα και στα ριμπάουντ.
Στην επίθεση, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έδωσε σταθερά λύσεις, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Κέντρικ Ναν φύλαξε το καλύτερο για το φινάλε. Ο Αμερικανός γκαρντ, που είχε σημειώσει μόλις 7 πόντους στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, πραγματοποίησε εκρηκτική τέταρτη περίοδο με 14 πόντους και 3/3 τρίποντα, φτάνοντας συνολικά τους 21. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Κώστα Σλούκα, με 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε μια συνολικά γεμάτη εμφάνιση από το «τριφύλλι».
Τα δεκάλεπτα: 17-28, 39-47, 55-59, 72-87
Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 92-87: Ανατροπή στην ανατροπή και παραμονή στην κορυφή
Η Βαλένθια επικράτησε με 92-87 της Βίρτους Μπολόνια, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, διατηρώντας την πρωτιά με ρεκόρ 10-3. Οι Ισπανοί είχαν το προβάδισμα για τρία δεκάλεπτα, αλλά χρειάστηκε να ανατρέψουν το 0-16 σερί των Ιταλών στην τελευταία περίοδο, για να φτάσουν στη νίκη. Η Βίρτους υποχώρησε στο 5-8.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 14-4 στο ξεκίνημα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 30-25, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (50-40). Παρά την προσπάθεια της Βίρτους, με τον Καρ να δίνει λύσεις, η Βαλένθια διατήρησε το προβάδισμα στο τέλος της τρίτης περιόδου (67-63).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν σερί 0-16 και βρέθηκαν στο +10 (67-77 στο 35΄), όμως οι «νυχτερίδες» αντέδρασαν. Με καθοριστικές προσπάθειες των Σακό και Σορτς στα τελευταία λεπτά, ανέκτησαν το προβάδισμα και πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 30-25, 50-40, 67-63, 92-87
Με ήρωα τον Ναντίρ Ιφί, ο οποίος βρήκε το νικητήριο τρίποντο στα 16΄΄ πριν τη λήξη, η Παρί πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 97-96 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στο Παρίσι, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.
Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 22-26 στο τέλος της πρώτης περιόδου, αλλά αντέδρασαν και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 48-45. Με επιθετικό οδηγό τον Ιφί και σημαντικές βοήθειες από τους Ρόντεν και Νιλικίνα, η Παρί διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +8 (80-72).
Η Χάποελ, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Παρότι η Παρί προηγήθηκε με 94-88 λίγο πριν από το τέλος, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν με πρωταγωνιστές τον Μπλέικνι και τον Ζακ ΛεΝτέι. Ο πρώτος έδωσε μάλιστα προβάδισμα στη Χάποελ με καλάθι 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όμως ο Ιφί είχε τον τελευταίο λόγο, διαμορφώνοντας το τελικό 97-96 και χαρίζοντας στην Παρί την έκτη διαδοχική νίκη της.
Τα δεκάλεπτα: 22-26, 48-45, 80-72, 97-96
Η Φενερμπαχτσέ προηγήθηκε τρεις φορές με διψήφιες διαφορές στο «Unipol Forum» του Μιλάνου, όμως η πεισματάρα Αρμάνι, έχοντας τρομερή καθοδήγηση απ’ τον Γκούντουριτς (16π., 4ασ.) κι «εκτελεστές» τους Μπολμάρο (19π., 2/3 τρίπ., 5ασ.) και Μόουζες Ράιτ (22., 11ρ.) κατάφερε να «γυρίσει» το ματς και να φτάσει στη νίκη με 78-70 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.
Η ιταλική ομάδα πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκη της βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-10, ενώ η Φενέρ -που είχε τον Χόρτον Τάκερ στους 17 πόντους- «έπεσε» στο 8-5, δείχνοντας για άλλη μία φορά τεράστια αδυναμία μακριά απ’ την έδρα της (1-5 το ρεκόρ της εκτός, 7-0 εντός).
Τα δεκάλεπτα: 23-19, 37-38, 55-61, 78-70
Την 4η νίκη της στην εφετινή Euroleague πανηγύρισε η Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας πολύ εύκολα της ουραγού Μπασκόνια με 100-81 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.
Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο, όπου οι Βάσκοι προσπάθησαν να κοντράρουν τους Βαυαρούς, η γερμανική ομάδα πάτησε... γκάζι, «έγραψε» 15/29 τρίποντα (51,7%) και με οδηγούς στην επίθεση τους Ουάσινγκτον (23π., 4/8τρίπ., 7ρ.), Γιοχάνες Τίμαν (15π., 4ρ.), Τζουστίνιαν Τζέσαπ (13π., 3/5τρίπ.), έφτασε σε μία άνετη επικράτηση, καθώς η Μπασκόνια (απ’ την οποία διασώθηκε μόνο ο Στιούαρτ με 17π.) δεν μπόρεσε να... ακολουθήσει καθόλου στο σκορ μετά τις αρχές της δεύτερης περιόδου.
Τα δεκάλεπτα: 29-24, 55-41, 76-65, 100-81
Με σπουδαία ανατροπή στην τελευταία περίοδο, η Ντουμπάι (ρεκόρ 9-4) επικράτησε με 80-74 της Μακάμπι Τελ Αβίβ (ρεκόρ 3-10) στην Κύπρο, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Πασκουάλ βρέθηκε πίσω ακόμη και με διψήφια διαφορά, καθώς οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν 26-14 στο πρώτο δεκάλεπτο και διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το 30΄ (62-58). Ωστόσο, το τρίποντο του Ντάνγκουμπιτς για το 65-62 στο 33΄ σηματοδότησε την ανατροπή, με τη Ντουμπάι να παίρνει τον έλεγχο και τη νίκη. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μπέικον με 18 πόντους, ενώ ο Μάνταρ σημείωσε 17 για τη Μακάμπι.
Τα δεκάλεπτα: 26-14, 47-40, 62-58, 74-80
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 72-87
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 74-80
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 78-70
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 100-81
Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 92-87
Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-96
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:15
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
Βαλένθια 10-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9-4
Ντουμπάι 9-4
Μπαρτσελόνα 8-4
Φενέρμπαχτσε 8-5
Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
Ρεάλ Μαδρίτης 7-5
Ερυθρός Αστέρας 7-5
Παρί 7-6
Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6
Παρτιζάν 6-6
Μπεσίκτας 6-6
Αναντολού Εφές 5-7
Βίρτους Μπολόνια 5-8
Βιλερμπάν 4-8
Μπάγερν Μονάχου 4-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
Αρμάνι Μιλάνο 3-10
Μπασκόνια 1-12
Η επόμενη αγωνιστική (14η)
Τρίτη (24/11)
19:00 Μπεσίκτας – Παρί
20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια
21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός
21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη (25/11):
18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν
21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 14-4 στο ξεκίνημα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 30-25, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (50-40). Παρά την προσπάθεια της Βίρτους, με τον Καρ να δίνει λύσεις, η Βαλένθια διατήρησε το προβάδισμα στο τέλος της τρίτης περιόδου (67-63).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν σερί 0-16 και βρέθηκαν στο +10 (67-77 στο 35΄), όμως οι «νυχτερίδες» αντέδρασαν. Με καθοριστικές προσπάθειες των Σακό και Σορτς στα τελευταία λεπτά, ανέκτησαν το προβάδισμα και πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 30-25, 50-40, 67-63, 92-87
Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-96: Ο Ιφί έκρινε το θρίλερ με τρίποντο στα 16 δευτερόλεπτα
Με ήρωα τον Ναντίρ Ιφί, ο οποίος βρήκε το νικητήριο τρίποντο στα 16΄΄ πριν τη λήξη, η Παρί πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 97-96 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στο Παρίσι, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.
Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 22-26 στο τέλος της πρώτης περιόδου, αλλά αντέδρασαν και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 48-45. Με επιθετικό οδηγό τον Ιφί και σημαντικές βοήθειες από τους Ρόντεν και Νιλικίνα, η Παρί διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +8 (80-72).
Η Χάποελ, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Παρότι η Παρί προηγήθηκε με 94-88 λίγο πριν από το τέλος, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν με πρωταγωνιστές τον Μπλέικνι και τον Ζακ ΛεΝτέι. Ο πρώτος έδωσε μάλιστα προβάδισμα στη Χάποελ με καλάθι 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όμως ο Ιφί είχε τον τελευταίο λόγο, διαμορφώνοντας το τελικό 97-96 και χαρίζοντας στην Παρί την έκτη διαδοχική νίκη της.
Τα δεκάλεπτα: 22-26, 48-45, 80-72, 97-96
Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 78-70: Μεγάλη ανατροπή των Ιταλών απέναντι στην πρωταθλήτρια
Η Φενερμπαχτσέ προηγήθηκε τρεις φορές με διψήφιες διαφορές στο «Unipol Forum» του Μιλάνου, όμως η πεισματάρα Αρμάνι, έχοντας τρομερή καθοδήγηση απ’ τον Γκούντουριτς (16π., 4ασ.) κι «εκτελεστές» τους Μπολμάρο (19π., 2/3 τρίπ., 5ασ.) και Μόουζες Ράιτ (22., 11ρ.) κατάφερε να «γυρίσει» το ματς και να φτάσει στη νίκη με 78-70 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.
Η ιταλική ομάδα πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκη της βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-10, ενώ η Φενέρ -που είχε τον Χόρτον Τάκερ στους 17 πόντους- «έπεσε» στο 8-5, δείχνοντας για άλλη μία φορά τεράστια αδυναμία μακριά απ’ την έδρα της (1-5 το ρεκόρ της εκτός, 7-0 εντός).
Τα δεκάλεπτα: 23-19, 37-38, 55-61, 78-70
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 100-81: Εκατοστάρα με 15 τρίποντα για τους Βαυαρούς
Την 4η νίκη της στην εφετινή Euroleague πανηγύρισε η Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας πολύ εύκολα της ουραγού Μπασκόνια με 100-81 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.
Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο, όπου οι Βάσκοι προσπάθησαν να κοντράρουν τους Βαυαρούς, η γερμανική ομάδα πάτησε... γκάζι, «έγραψε» 15/29 τρίποντα (51,7%) και με οδηγούς στην επίθεση τους Ουάσινγκτον (23π., 4/8τρίπ., 7ρ.), Γιοχάνες Τίμαν (15π., 4ρ.), Τζουστίνιαν Τζέσαπ (13π., 3/5τρίπ.), έφτασε σε μία άνετη επικράτηση, καθώς η Μπασκόνια (απ’ την οποία διασώθηκε μόνο ο Στιούαρτ με 17π.) δεν μπόρεσε να... ακολουθήσει καθόλου στο σκορ μετά τις αρχές της δεύτερης περιόδου.
Τα δεκάλεπτα: 29-24, 55-41, 76-65, 100-81
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι 74-80: Ανατροπή στην τελευταία περίοδο στην Κύπρο
Με σπουδαία ανατροπή στην τελευταία περίοδο, η Ντουμπάι (ρεκόρ 9-4) επικράτησε με 80-74 της Μακάμπι Τελ Αβίβ (ρεκόρ 3-10) στην Κύπρο, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Πασκουάλ βρέθηκε πίσω ακόμη και με διψήφια διαφορά, καθώς οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν 26-14 στο πρώτο δεκάλεπτο και διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το 30΄ (62-58). Ωστόσο, το τρίποντο του Ντάνγκουμπιτς για το 65-62 στο 33΄ σηματοδότησε την ανατροπή, με τη Ντουμπάι να παίρνει τον έλεγχο και τη νίκη. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μπέικον με 18 πόντους, ενώ ο Μάνταρ σημείωσε 17 για τη Μακάμπι.
Τα δεκάλεπτα: 26-14, 47-40, 62-58, 74-80
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικήςΠέμπτη, 19 Νοεμβρίου
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 72-87
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 74-80
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 78-70
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 100-81
Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 92-87
Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-96
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:15
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
Βαλένθια 10-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9-4
Ντουμπάι 9-4
Μπαρτσελόνα 8-4
Φενέρμπαχτσε 8-5
Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
Ρεάλ Μαδρίτης 7-5
Ερυθρός Αστέρας 7-5
Παρί 7-6
Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6
Παρτιζάν 6-6
Μπεσίκτας 6-6
Αναντολού Εφές 5-7
Βίρτους Μπολόνια 5-8
Βιλερμπάν 4-8
Μπάγερν Μονάχου 4-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
Αρμάνι Μιλάνο 3-10
Μπασκόνια 1-12
Η επόμενη αγωνιστική (14η)
Τρίτη (24/11)
19:00 Μπεσίκτας – Παρί
20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια
21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός
21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη (25/11):
18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν
21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα