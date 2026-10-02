Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε σε παραγκούπολη στην Αφρική: «Έχει σφιχτεί η καρδιά μου, μέσα σε ένα σπίτι μένουν 14 άτομα»

Η μέρα της influencer, ωστόσο, είχε ξεκινήσει με εντελώς διαφορετική διάθεση, γεμάτη ενθουσιασμό, με την ίδια να δείχνει στον κόσμο που την παρακολουθεί το δωμάτιο που είχε κλείσει για να μείνει με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, καθώς και το δώρο που της έκανε ο ίδιος.Όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη, σταμάτησαν για λίγο στα μαγαζιά μέσα στο αεροδρόμιο στην Ντόχα και της αγόρασε ένα μαντήλι Dior, με δύο όψεις.