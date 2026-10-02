Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε σε παραγκούπολη στην Αφρική: «Έχει σφιχτεί η καρδιά μου, μέσα σε ένα σπίτι μένουν 14 άτομα»
Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε σε παραγκούπολη στην Αφρική: «Έχει σφιχτεί η καρδιά μου, μέσα σε ένα σπίτι μένουν 14 άτομα»
«Πόσο τυχεροί είμαστε απλά γιατί έτυχε να γεννηθούμε στην Ελλάδα», έγραψε η influencer - Βούρκωνε όσο μιλούσε στους followers της
Ένα διαφορετικό ταξίδι αποφάσισε να κάνει η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον σύντροφό της και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου βρέθηκαν στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Κένυα. Όπως αποκάλυψε μέσα από βίντεο που δημοσίευσε, από τις πρώτες στάσεις τους ήταν η πρωτεύουσα, το Ναϊρόμπι, όπου επισκέφτηκαν το σπίτι του ξεναγού τους.
Βρίσκεται σε μία παραγκούπολη και σε αυτό μένουν περίπου 14 άτομα. Η influncer μέσα από την ανάρτησή της έδειξε το μέρος και όπως έγραψε στη λεζάντα, όσο βιντεοσκοπούσε στενοχωριόταν και σκεφτόταν πως τίποτα στη ζωή δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο: «Βγάζω βίντεο και έχει σφιχτεί η καρδιά μου… Πόσο τυχεροί είμαστε απλά γιατί έτυχε να γεννηθούμε στην Ελλάδα! Τίποτα δεν είναι δεδομένο… ας χαιρόμαστε και ας εκτιμούμε όσα έχουμε», σημείωσε.
Το βίντεο ξεκίνησε με την ίδια να αναφέρει αρχικά: «Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μέσα σε ένα σπίτι στην Παραγκούπολη. Συγκεκριμένα μας έχει φέρει ο ξεναγός μας ο Μούσα, στο πατρικό του σπίτι που μοιράζεται με την οικογένειά του, την αδελφή του και είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί και μας εξηγεί λίγο πώς είναι τα πράγματα εδώ πέρα στο Ναϊρόμπι, για τον ηλεκτρισμό, για την εκπαίδευση...».
Δείτε το βίντεο
Περιγράφοντας όλα όσα έδειχνε στους followers της, συνέχισε: «Πάμε να δούμε λιγάκι πού καθόμαστε και πού είμαστε. Γυρίζω την κάμερά μου και τώρα είμαστε μέσα στο σπίτι. Εδώ πέρα είναι πίσω από την κουρτίνα, ουσιαστικά η κρεβατοκάμαρα και εδώ πέρα είναι το σαλονάκι που μας είπαν ότι μετακινούν αυτό το τραπέζι και κοιμούνται όλη η οικογένεια. Απ’ ό,τι κατάλαβα 14 άτομα μένουν εδώ μέσα. Βγαίνω και έξω λίγο να σου δείξω πώς είναι. Εδώ πέρα είναι τα σκυλάκια στη μικρή αυλή, τα οποία είναι πάρα πολύ ήρεμα και εδώ πέρα είναι απλωμένα όλα τα ρούχα».
Η Ιωάννα Τούνη βούρκωσε τότε και εξήγησε πως έχει πάθει σοκ με όσα έχει αντικρίσει μέχρι στιγμής, καθώς η ζωή εκεί είναι πολύ διαφορετική: «Και κάπως εγώ πρώτη φορά έχω βγάλει TikTok και κάπως στεναχωριέμαι. Αλλά ξέρεις τι; Βλέπω ότι οι άνθρωποι εδώ φαίνονται πολύ χαρούμενοι. Τα παιδιά τρέχουν πολύ χαρούμενα. Ναι, πρώτη φορά βρίσκομαι σε τέτοιο μέρος. Δεν ξέρω. Θέλω να σας τα δείξω από τη μία... Από την άλλη κάπως σηκώνω το χέρι μου και νιώθω άσχημα για να βγάλω βίντεο. Θα το ξεπεράσω το πρώτο σοκ. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ welcome. Ρώτησα αν είναι οκ να βγάλω βίντεο. Μου λένε "Εννοείται, feel free, μπορείς να βγάλεις ό,τι θέλεις". Δεν ξέρω καν τώρα τι βγάζω αυτή τη στιγμή. Και εδώ πέρα λοιπόν η είσοδος του σπιτιού, η παραγκούπολη που σου έλεγα», εξομολογήθηκε.
Στα stories της, έπειτα, ανέφερε πως η πόλη είναι γεμάτη σκουπίδια, με την εικόνα να τη στενοχωρεί ακόμη περισσότερο.
Βρίσκεται σε μία παραγκούπολη και σε αυτό μένουν περίπου 14 άτομα. Η influncer μέσα από την ανάρτησή της έδειξε το μέρος και όπως έγραψε στη λεζάντα, όσο βιντεοσκοπούσε στενοχωριόταν και σκεφτόταν πως τίποτα στη ζωή δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο: «Βγάζω βίντεο και έχει σφιχτεί η καρδιά μου… Πόσο τυχεροί είμαστε απλά γιατί έτυχε να γεννηθούμε στην Ελλάδα! Τίποτα δεν είναι δεδομένο… ας χαιρόμαστε και ας εκτιμούμε όσα έχουμε», σημείωσε.
Το βίντεο ξεκίνησε με την ίδια να αναφέρει αρχικά: «Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μέσα σε ένα σπίτι στην Παραγκούπολη. Συγκεκριμένα μας έχει φέρει ο ξεναγός μας ο Μούσα, στο πατρικό του σπίτι που μοιράζεται με την οικογένειά του, την αδελφή του και είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί και μας εξηγεί λίγο πώς είναι τα πράγματα εδώ πέρα στο Ναϊρόμπι, για τον ηλεκτρισμό, για την εκπαίδευση...».
Δείτε το βίντεο
@j.touni Βγάζω βίντεο και έχει σφιχτεί η καρδιά μου… Πόσο τυχεροί είμαστε απλά γιατί έτυχε να γεννηθούμε στην Ελλάδα! Τίποτα δεν είναι δεδομένο… ας χαιρόμαστε και ας εκτιμούμε όσα έχουμε 🙏🏼 #nairobikenya #nairobi #housetour #jtouni #kibera ♬ πρωτότυπος ήχος - Ioanna Touni
Περιγράφοντας όλα όσα έδειχνε στους followers της, συνέχισε: «Πάμε να δούμε λιγάκι πού καθόμαστε και πού είμαστε. Γυρίζω την κάμερά μου και τώρα είμαστε μέσα στο σπίτι. Εδώ πέρα είναι πίσω από την κουρτίνα, ουσιαστικά η κρεβατοκάμαρα και εδώ πέρα είναι το σαλονάκι που μας είπαν ότι μετακινούν αυτό το τραπέζι και κοιμούνται όλη η οικογένεια. Απ’ ό,τι κατάλαβα 14 άτομα μένουν εδώ μέσα. Βγαίνω και έξω λίγο να σου δείξω πώς είναι. Εδώ πέρα είναι τα σκυλάκια στη μικρή αυλή, τα οποία είναι πάρα πολύ ήρεμα και εδώ πέρα είναι απλωμένα όλα τα ρούχα».
Η Ιωάννα Τούνη βούρκωσε τότε και εξήγησε πως έχει πάθει σοκ με όσα έχει αντικρίσει μέχρι στιγμής, καθώς η ζωή εκεί είναι πολύ διαφορετική: «Και κάπως εγώ πρώτη φορά έχω βγάλει TikTok και κάπως στεναχωριέμαι. Αλλά ξέρεις τι; Βλέπω ότι οι άνθρωποι εδώ φαίνονται πολύ χαρούμενοι. Τα παιδιά τρέχουν πολύ χαρούμενα. Ναι, πρώτη φορά βρίσκομαι σε τέτοιο μέρος. Δεν ξέρω. Θέλω να σας τα δείξω από τη μία... Από την άλλη κάπως σηκώνω το χέρι μου και νιώθω άσχημα για να βγάλω βίντεο. Θα το ξεπεράσω το πρώτο σοκ. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ welcome. Ρώτησα αν είναι οκ να βγάλω βίντεο. Μου λένε "Εννοείται, feel free, μπορείς να βγάλεις ό,τι θέλεις". Δεν ξέρω καν τώρα τι βγάζω αυτή τη στιγμή. Και εδώ πέρα λοιπόν η είσοδος του σπιτιού, η παραγκούπολη που σου έλεγα», εξομολογήθηκε.
Στα stories της, έπειτα, ανέφερε πως η πόλη είναι γεμάτη σκουπίδια, με την εικόνα να τη στενοχωρεί ακόμη περισσότερο.
Η μέρα της influencer, ωστόσο, είχε ξεκινήσει με εντελώς διαφορετική διάθεση, γεμάτη ενθουσιασμό, με την ίδια να δείχνει στον κόσμο που την παρακολουθεί το δωμάτιο που είχε κλείσει για να μείνει με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, καθώς και το δώρο που της έκανε ο ίδιος.
Όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη, σταμάτησαν για λίγο στα μαγαζιά μέσα στο αεροδρόμιο στην Ντόχα και της αγόρασε ένα μαντήλι Dior, με δύο όψεις.
@j.touni Πρώτη φορά #kenya με το αγόρι μου και ανυπομονώ για εξερεύνηση!🥹❤️ #roomtour #φοργιου #jtouni #μπεςφοργιου ♬ original sound - Ioanna Touni
@j.touni Ρε ο γλυκός μου🥹 τον έχω ξεπαραδιάσει άθελα μου… #dior #unboxing #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni ♬ original sound - Ioanna Touni
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