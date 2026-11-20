«Δεν έκανα κανένα λάθος, ό,τι έλεγα πάντα λέω και τώρα», δήλωσε ο υπουργός Υγείας – «Με πείραξε η δήλωση Λαλιώτη»





Μιλώντας στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» του MEGA, χαρακτήρισε «άσχετους και αγράμματους» όσους προκάλεσαν, όπως είπε, τη φετινή αντιπαράθεση, επέμεινε ότι οι δηλώσεις του βασίζονται στο πόρισμα Τσεβά και ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε την ύπαρξη νεκρών κατά την εξέγερση ή τον αντιδικτατορικό χαρακτήρα της. Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει μετατραπεί σε εύκολο στόχο επιθέσεων, ενώ αποκάλυψε ότι από όσα ακούστηκαν εναντίον του περισσότερο τον ενόχλησε η τοποθέτηση του Κώστα Λαλιώτη.



«Η φασαρία έγινε από άσχετους και αγράμματους ανθρώπους» Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών δεν οφείλεται σε κάποια αλλαγή της θέσης του, αλλά στην άγνοια εκείνων που αντέδρασαν στις δηλώσεις του.



«Σε όλη μου τη ζωή έλεγα πάντα το ίδιο. Το ζήτημα των νεκρών του Πολυτεχνείου έχει λυθεί από το πόρισμα Τσεβά. Δεν έχω πει τίποτα διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όπως εξήγησε, το πόρισμα αναφέρεται σε 18 επώνυμους νεκρούς και σε άλλες 16 περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν.







Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε επίθεση στους επικριτές του, αποδίδοντας την ένταση των τελευταίων ημερών στην ελλιπή γνώση των ιστορικών γεγονότων.



«Όλη η συζήτηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες για εμένα είναι δηλωτική της αγραμματοσύνης των ανθρώπων που μου επιτέθηκαν. Είναι παντελώς άσχετοι», είπε.



Κλείσιμο



«Λατρεύουν να με μισούν – Είμαι εύκολος στόχος» Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ υποστήριξε ότι δέχεται δυσανάλογη κριτική και ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του αντιμετωπίζονται με διαφορετικά κριτήρια σε σχέση με εκείνες άλλων πολιτικών προσώπων.



«Για την ιστορία να πω ότι επειδή εμένα λατρεύουν να με μισούν, είμαι ένας εύκολος στόχος για να μου επιτεθούν», ανέφερε.



Στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου επανήλθε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης , εξαπολύοντας επίθεση σε όσους τον επέκριναν και υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του διαχρονικά παραμένουν ίδιες.Μιλώντας στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» του MEGA, χαρακτήρισε «άσχετους και αγράμματους» όσους προκάλεσαν, όπως είπε, τη φετινή αντιπαράθεση, επέμεινε ότι οι δηλώσεις του βασίζονται στο πόρισμα Τσεβά και ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε την ύπαρξη νεκρών κατά την εξέγερση ή τον αντιδικτατορικό χαρακτήρα της. Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει μετατραπεί σε εύκολο στόχο επιθέσεων, ενώ αποκάλυψε ότι από όσα ακούστηκαν εναντίον του περισσότερο τον ενόχλησε η τοποθέτηση του Κώστα Λαλιώτη.Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών δεν οφείλεται σε κάποια αλλαγή της θέσης του, αλλά στην άγνοια εκείνων που αντέδρασαν στις δηλώσεις του.«Σε όλη μου τη ζωή έλεγα πάντα το ίδιο. Το ζήτημα των νεκρών του Πολυτεχνείου έχει λυθεί από το πόρισμα Τσεβά. Δεν έχω πει τίποτα διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.Όπως εξήγησε, το πόρισμα αναφέρεται σε 18 επώνυμους νεκρούς και σε άλλες 16 περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν.«Το πόρισμα Τσεβά αναγνωρίζει 18 επώνυμους νεκρούς και 16 που δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει. Βάσει αυτού έγινε η δίκη έναν χρόνο μετά και οι καταδίκες των εμπλεκομένων. Είναι έως σήμερα το επίσημο πόρισμα της Ελληνικής Δημοκρατίας», δήλωσε, αναφερόμενος στα συμπεράσματα της εισαγγελικής έρευνας.Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε επίθεση στους επικριτές του, αποδίδοντας την ένταση των τελευταίων ημερών στην ελλιπή γνώση των ιστορικών γεγονότων.«Όλη η συζήτηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες για εμένα είναι δηλωτική της αγραμματοσύνης των ανθρώπων που μου επιτέθηκαν. Είναι παντελώς άσχετοι», είπε.Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ υποστήριξε ότι δέχεται δυσανάλογη κριτική και ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του αντιμετωπίζονται με διαφορετικά κριτήρια σε σχέση με εκείνες άλλων πολιτικών προσώπων.«Για την ιστορία να πω ότι επειδή εμένα λατρεύουν να με μισούν, είμαι ένας εύκολος στόχος για να μου επιτεθούν», ανέφερε.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι αναπαράγεται αποσπασματικά παλαιότερο βίντεό του από το 2009, με αποτέλεσμα, όπως υποστήριξε, να δημιουργείται λανθασμένη εντύπωση για όσα είχε πει.



«Το βίντεο που παίζουν κομμένο, σε ολόκληρη την εκπομπή μου και εκείνη την εποχή, το 2009, εξηγούσα το πόρισμα Τσεβά», σημείωσε.



Ο ίδιος επέμεινε ότι οι θέσεις του δεν έχουν μεταβληθεί με την πάροδο των ετών και ζήτησε να μην αντιμετωπίζεται επιλεκτικά για παλαιότερες δηλώσεις του.



«Αν είναι να κριθώ για τις δηλώσεις μου τα τελευταία χρόνια, ας κριθούν και οι υπόλοιποι. Όχι μόνο εγώ», τόνισε.



«Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο; Ναι – Ήταν αντίσταση κατά της χούντας; Ναι» Ειδική αναφορά έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, στις 16 Νοεμβρίου, η οποία αποτέλεσε την αφορμή για τον νέο γύρο αντιδράσεων.



Ο υπουργός επέμεινε ότι είχε διατυπώσει με σαφήνεια τη θέση του, διαχωρίζοντας τους θανάτους που σημειώθηκαν κατά την καταστολή της εξέγερσης από το ερώτημα εάν υπήρξαν νεκροί μέσα στον χώρο του ιδρύματος.



«Η φασαρία έγινε για την τοποθέτησή μου στον σταθμό Παραπολιτικά. Η δήλωση ήταν ξεκάθαρη. Η φασαρία ήταν από άσχετους και αγράμματους ανθρώπους», υποστήριξε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση είχε τουλάχιστον ως αποτέλεσμα να έρθει στο προσκήνιο το περιεχόμενο του πορίσματος Τσεβά.



«Η Ελλάδα έμαθε το πόρισμα Τσεβά. Δεν υπήρχαν νεκροί μέσα στο Πολυτεχνείο, υπήρχαν γύρω από το Πολυτεχνείο», ανέφερε.



Στη συνέχεια, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν αμφισβητεί ούτε την ύπαρξη θυμάτων ούτε την ιστορική σημασία της εξέγερσης.



«Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο; Ναι. Τιμούμε το Πολυτεχνείο; Ναι. Ήταν αντίσταση κατά της χούντας; Ναι», είπε χαρακτηριστικά.



Ο υπουργός Υγείας απέρριψε την κριτική ότι υπέπεσε σε λάθος, επαναλαμβάνοντας πως οι σημερινές τοποθετήσεις του δεν διαφέρουν από όσα υποστήριζε στο παρελθόν.



«Δεν έκανα κανένα λάθος. Ό,τι έλεγα πάντα λέω και τώρα», δήλωσε.



Κλείνοντας τη σχετική αναφορά, στάθηκε ιδιαίτερα στην παρέμβαση του Κώστα Λαλιώτη.



«Από όλα όσα άκουσα, με πείραξε η δήλωση του Λαλιώτη», σημείωσε.



Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου Η νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή τη 53η επέτειο της εξέγερσης της 17ης Νοεμβρίου 1973.



Στις 16 Νοεμβρίου, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ερωτηθείς σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 για παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, απάντησε ότι παραμένει πιστός στο πόρισμα Τσεβά.



Στην τοποθέτησή του είχε υποστηρίξει ότι δεν υπήρξαν νεκροί εντός του χώρου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά ότι κατά την καταστολή της εξέγερσης υπήρξαν 34 νεκροί και περισσότεροι από 1.000 τραυματίες στην ευρύτερη περιοχή.



Οι δηλώσεις του προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις και αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για τα θύματα των γεγονότων του Νοεμβρίου 1973, καθώς και για την ερμηνεία των ιστορικών στοιχείων.



Τι αναφέρει το πόρισμα Τσεβά Το πόρισμα στο οποίο αναφέρεται ο υπουργός Υγείας συντάχθηκε στις 14 Οκτωβρίου 1974 από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Δημήτριο Τσεβά, έπειτα από έρευνα για τα γεγονότα της εξέγερσης και τη βίαιη καταστολή της από το δικτατορικό καθεστώς.



Στο κείμενο καταγράφονται 18 επώνυμοι νεκροί και 16 επιπλέον ανώνυμες περιπτώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει ο εισαγγελέας, προέκυπταν βάσιμα ως θύματα των γεγονότων.



Ο Τσεβάς διαχώρισε τις περιπτώσεις σε τρεις κατηγορίες: 15 επισήμως ανακοινωθέντες νεκρούς, τρεις ακόμη πλήρως εξακριβωμένους και 16 ανώνυμους για τους οποίους υπήρχαν σχετικές μαρτυρίες.



Το πόρισμα αποτέλεσε βασικό υλικό για τη δικαστική διερεύνηση που ακολούθησε τη Μεταπολίτευση και τη δίκη του Πολυτεχνείου, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1975.



Ωστόσο, η ιστορική έρευνα δεν σταμάτησε το 1974. Ο ιστορικός Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, στο πλαίσιο έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, κατέγραψε μεταγενέστερα 24 πλήρως τεκμηριωμένες περιπτώσεις επώνυμων νεκρών, συμβάλλοντας στην ακριβέστερη αποτύπωση των ανθρώπινων απωλειών.