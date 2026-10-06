Ο Σεμπάστιαν Σταν εξήγησε γιατί απέρριψε τον ρόλο στο The Vampire Diaries που κατέληξε στον Πολ Γουέσλι
Ο Σεμπάστιαν Σταν εξήγησε γιατί απέρριψε τον ρόλο στο The Vampire Diaries που κατέληξε στον Πολ Γουέσλι
Ο 44χρονος ηθοποιός ανέτρεξε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του
Ο Σεμπάστιαν Σταν είχε δεχτεί πρόταση για έναν ρόλο που θα μπορούσε να του είχε χαρίσει τη μεγάλη του ευκαιρία — όμως την απέρριψε.
Ο 44χρονος ηθοποιός μίλησε για τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στο podcast «Happy Sad Confused». Το 2006, ο Σταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Covenant», υποδυόμενος έναν μάγο, μαζί με τους Στίβεν Στρέιτ, Λόρα Ράμσεϊ, Τέιλορ Κιτς, Τζέσικα Λούκας, Τόμπι Χέμινγουεϊ και Τσέις Κρόφορντ. Κοιτάζοντας πίσω, χαρακτήρισε την εμπειρία «καταπληκτική», επειδή οι περισσότεροι από τους ηθοποιούς «έβγαλαν από 65.000 δολάρια ο καθένας». Εκείνη την εποχή, αυτό το ποσό τού φαινόταν «απίστευτο», όπως είπε στον παρουσιαστή Τζος Χόροβιτς.
«Ακόμα δούλευα σε εστιατόριο, έκανα διανομές και τα Σαββατοκύριακα δούλευα ως μετρ», είπε. Λαμβάνοντας τα πάντα υπόψη, χαρακτήρισε την αμοιβή «εξαιρετική». Μετά την ταινία, ορισμένοι από τους συμπρωταγωνιστές του άρχισαν να προχωρούν σε μεγαλύτερα πρότζεκτ: ο Κρόφορντ πήρε ρόλο στο «Gossip Girl», που τον έκανε ευρέως γνωστό, ενώ ο Κιτς πρωταγωνίστησε στο «Friday Night Lights». Ο Χόροβιτς ρώτησε τον Σταν αν τότε ένιωθε ότι ήταν «ένα βήμα πίσω».
«Λίγο, ναι», παραδέχτηκε. Εκείνη την περίοδο έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ, στο έργο «Talk Radio» του Έρικ Μπογκόσιαν με πρωταγωνιστή τον Λιβ Σράιμπερ, κάτι που, όπως είπε, «με έκανε να αισθανθώ καλύτερα με τον εαυτό μου». Ο Χόροβιτς σημείωσε, ωστόσο, ότι σε ένα πρόσφατο βιβλίο για τα παρασκήνια της δημιουργίας του «The Vampire Diaries» έμαθε πως ο Σταν είχε εξεταστεί για έναν από τους βασικούς ρόλους της σειράς.
«Μου είχαν προτείνει τον ρόλο του Πολ Γουέσλι», επιβεβαίωσε ο Σταν. Στη σειρά, ο Γουέσλι υποδύθηκε τον Στέφαν Σαλβατόρε, έναν καλοπροαίρετο βρικόλακα που συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τον αδελφό του, τον Ντέιμον, τον οποίο υποδύθηκε ο Ίαν Σομερχάλντερ. Η σειρά έκανε τελικά πρεμιέρα το 2009.
Ο Σταν, όμως, δεν ήθελε να το κάνει. Μόλις είχε ολοκληρώσει τη βραχύβια σειρά του NBC «Kings», μια ιστορία χαλαρά βασισμένη στη βιβλική αφήγηση του βασιλιά Δαβίδ, αλλά τοποθετημένη στη σύγχρονη εποχή. Ο Σταν υποδύθηκε τον Τζακ, μια εκδοχή του βιβλικού Ιωνάθαν, ο οποίος στη σειρά είναι κρυφά ομοφυλόφιλος. Η σειρά δεν κατάφερε να προσελκύσει αρκετό κοινό και ακυρώθηκε γρήγορα, αν και εξακολουθεί να διατηρεί ένα αφοσιωμένο κοινό.
«Μόλις είχα τελειώσει με το “Kings” και νομίζω ότι ένιωθα πραγματικά εξουθενωμένος από το γεγονός ότι δεν πήγε καλά», είπε ο Σταν. Όταν του προτάθηκε το «The Vampire Diaries», σκέφτηκε: «Θα δεσμευτώ πάλι σε κάτι που πιθανότατα δεν θα φτάσει ούτε σε δεύτερη σεζόν».
Επιπλέον, όπως και το «The Covenant», η σειρά διαδραματιζόταν επίσης σε έναν «υπερφυσικό κόσμο» και δεν ήθελε να ξανακάνει κάτι παρόμοιο. «Δεν το έκανα. Και μετά η σειρά έγινε πάρα πολύ επιτυχημένη», ανέφερε. Το «The Vampire Diaries» προβλήθηκε τελικά μέχρι το 2017, ολοκληρώνοντας οκτώ σεζόν και 171 επεισόδια.
Κοιτάζοντας σήμερα τις πολλές ευκαιρίες που παραλίγο να πάρει στην καριέρα του, όπως το «The Vampire Diaries», αλλά και τα «Green Lantern» και «Star Trek», ο Σταν σημείωσε: «Κατά κάποιον τρόπο νιώθω ευγνώμων, γιατί δεν ξέρω αν ήμουν πραγματικά έτοιμος για τέτοιου είδους έκθεση όταν ήμουν νεότερος, για να είμαι ειλικρινής».
Όπως πρόσθεσε, γνωρίζει πολύ καλά τι πέρασε «συναισθηματικά και ψυχικά» εκείνα τα πρώτα χρόνια, σημειώνοντας ότι «η προσοχή μου ήταν διασκορπισμένη παντού». «Ίσως το λέω αυτό επειδή τελικά τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν και αυτή είναι πλέον η δική μου ιστορία, αλλά νιώθω πραγματικά ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο όπου δεν θα άλλαζα τίποτα», κατέληξε.
Ο 44χρονος ηθοποιός μίλησε για τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στο podcast «Happy Sad Confused». Το 2006, ο Σταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Covenant», υποδυόμενος έναν μάγο, μαζί με τους Στίβεν Στρέιτ, Λόρα Ράμσεϊ, Τέιλορ Κιτς, Τζέσικα Λούκας, Τόμπι Χέμινγουεϊ και Τσέις Κρόφορντ. Κοιτάζοντας πίσω, χαρακτήρισε την εμπειρία «καταπληκτική», επειδή οι περισσότεροι από τους ηθοποιούς «έβγαλαν από 65.000 δολάρια ο καθένας». Εκείνη την εποχή, αυτό το ποσό τού φαινόταν «απίστευτο», όπως είπε στον παρουσιαστή Τζος Χόροβιτς.
«Ακόμα δούλευα σε εστιατόριο, έκανα διανομές και τα Σαββατοκύριακα δούλευα ως μετρ», είπε. Λαμβάνοντας τα πάντα υπόψη, χαρακτήρισε την αμοιβή «εξαιρετική». Μετά την ταινία, ορισμένοι από τους συμπρωταγωνιστές του άρχισαν να προχωρούν σε μεγαλύτερα πρότζεκτ: ο Κρόφορντ πήρε ρόλο στο «Gossip Girl», που τον έκανε ευρέως γνωστό, ενώ ο Κιτς πρωταγωνίστησε στο «Friday Night Lights». Ο Χόροβιτς ρώτησε τον Σταν αν τότε ένιωθε ότι ήταν «ένα βήμα πίσω».
«Λίγο, ναι», παραδέχτηκε. Εκείνη την περίοδο έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ, στο έργο «Talk Radio» του Έρικ Μπογκόσιαν με πρωταγωνιστή τον Λιβ Σράιμπερ, κάτι που, όπως είπε, «με έκανε να αισθανθώ καλύτερα με τον εαυτό μου». Ο Χόροβιτς σημείωσε, ωστόσο, ότι σε ένα πρόσφατο βιβλίο για τα παρασκήνια της δημιουργίας του «The Vampire Diaries» έμαθε πως ο Σταν είχε εξεταστεί για έναν από τους βασικούς ρόλους της σειράς.
«Μου είχαν προτείνει τον ρόλο του Πολ Γουέσλι», επιβεβαίωσε ο Σταν. Στη σειρά, ο Γουέσλι υποδύθηκε τον Στέφαν Σαλβατόρε, έναν καλοπροαίρετο βρικόλακα που συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τον αδελφό του, τον Ντέιμον, τον οποίο υποδύθηκε ο Ίαν Σομερχάλντερ. Η σειρά έκανε τελικά πρεμιέρα το 2009.
Sebastian Stan Explains the Shocking Reason He Turned Down a Role on ‘The Vampire Diaries’ https://t.co/MnMd5avRxE— People (@people) October 6, 2026
«Μόλις είχα τελειώσει με το “Kings” και νομίζω ότι ένιωθα πραγματικά εξουθενωμένος από το γεγονός ότι δεν πήγε καλά», είπε ο Σταν. Όταν του προτάθηκε το «The Vampire Diaries», σκέφτηκε: «Θα δεσμευτώ πάλι σε κάτι που πιθανότατα δεν θα φτάσει ούτε σε δεύτερη σεζόν».
Επιπλέον, όπως και το «The Covenant», η σειρά διαδραματιζόταν επίσης σε έναν «υπερφυσικό κόσμο» και δεν ήθελε να ξανακάνει κάτι παρόμοιο. «Δεν το έκανα. Και μετά η σειρά έγινε πάρα πολύ επιτυχημένη», ανέφερε. Το «The Vampire Diaries» προβλήθηκε τελικά μέχρι το 2017, ολοκληρώνοντας οκτώ σεζόν και 171 επεισόδια.
Κοιτάζοντας σήμερα τις πολλές ευκαιρίες που παραλίγο να πάρει στην καριέρα του, όπως το «The Vampire Diaries», αλλά και τα «Green Lantern» και «Star Trek», ο Σταν σημείωσε: «Κατά κάποιον τρόπο νιώθω ευγνώμων, γιατί δεν ξέρω αν ήμουν πραγματικά έτοιμος για τέτοιου είδους έκθεση όταν ήμουν νεότερος, για να είμαι ειλικρινής».
Όπως πρόσθεσε, γνωρίζει πολύ καλά τι πέρασε «συναισθηματικά και ψυχικά» εκείνα τα πρώτα χρόνια, σημειώνοντας ότι «η προσοχή μου ήταν διασκορπισμένη παντού». «Ίσως το λέω αυτό επειδή τελικά τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν και αυτή είναι πλέον η δική μου ιστορία, αλλά νιώθω πραγματικά ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο όπου δεν θα άλλαζα τίποτα», κατέληξε.
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