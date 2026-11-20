Τραμπ μετά τη «νέα Γιάλτα» με Σι και Πούτιν: «12 στα 10» η σύνοδος, βλέπει ειρήνη στην Ουκρανία αλλά δύσκολη συμφωνία για τα πυρηνικά
Τραμπ μετά τη «νέα Γιάλτα» με Σι και Πούτιν: «12 στα 10» η σύνοδος, βλέπει ειρήνη στην Ουκρανία αλλά δύσκολη συμφωνία για τα πυρηνικά
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποτιμά θετικά την τριμερή στην Κίνα – «Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς την Ευρώπη», απαντά ο Μερτς
Με τη φράση «12 στα 10» αποτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ιστορική τριμερή σύνοδο με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, μια συνάντηση που επανέφερε στο προσκήνιο τους παραλληλισμούς με τη «νέα Γιάλτα» και τις διαπραγματεύσεις των μεγάλων δυνάμεων για το μέλλον της διεθνούς τάξης. Επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, παραδέχθηκε ωστόσο ότι μια συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών εξοπλισμών θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Την ίδια ώρα, από το Βερολίνο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έστελναν το δικό τους μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ευρώπης, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να προειδοποιεί ότι «ένα σχήμα Γιάλτας δεν θα φέρει ειρήνη»
«Νομίζω ότι πήγε εξαιρετικά. Σε μια κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα, νομίζω ότι ήταν 12», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κινεζική πλευρά τού επιφύλαξε την καλύτερη δυνατή υποδοχή.
«Μου συμπεριφέρθηκαν όσο καλά θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν σε έναν άνθρωπο», ανέφερε για τους οικοδεσπότες του.
Παρά τους πανηγυρικούς τόνους, οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε λεπτομερείς συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τις τρεις δυνάμεις.
Ο Τραμπ χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολη την επίτευξη μιας αμοιβαίας συμφωνίας περιορισμού των πυρηνικών όπλων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι προτίθεται να συνεχίσει τις προσπάθειες.
«Μου αρέσει αυτή η ιδέα, αλλά από την άποψη της καθαρής διαπραγμάτευσης, είναι πολύ δύσκολο για μένα, ως πρόεδρο, να το κάνω», δήλωσε στο Reuters.
Το ζήτημα του πυρηνικού αφοπλισμού αποτέλεσε ένα από τα θέματα της τριμερούς, χωρίς να ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή πλαίσιο δεσμεύσεων.
Σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Σι Τζινπίνγκ θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη κανόνων ασφαλείας για την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνολογίας.
Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν για τη διαμόρφωση λογικών ρυθμιστικών πλαισίων, με στόχο τον περιορισμό πιθανών κινδύνων.
Την ίδια ώρα, από το Βερολίνο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έστελναν το δικό τους μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ευρώπης, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να προειδοποιεί ότι «ένα σχήμα Γιάλτας δεν θα φέρει ειρήνη»
Τραμπ: «Σε μια κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα, ήταν 12»Μιλώντας τηλεφωνικά στο NBC News από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας.
«Νομίζω ότι πήγε εξαιρετικά. Σε μια κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα, νομίζω ότι ήταν 12», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κινεζική πλευρά τού επιφύλαξε την καλύτερη δυνατή υποδοχή.
«Μου συμπεριφέρθηκαν όσο καλά θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν σε έναν άνθρωπο», ανέφερε για τους οικοδεσπότες του.
Παρά τους πανηγυρικούς τόνους, οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε λεπτομερείς συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τις τρεις δυνάμεις.
Ο Τραμπ χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολη την επίτευξη μιας αμοιβαίας συμφωνίας περιορισμού των πυρηνικών όπλων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι προτίθεται να συνεχίσει τις προσπάθειες.
«Μου αρέσει αυτή η ιδέα, αλλά από την άποψη της καθαρής διαπραγμάτευσης, είναι πολύ δύσκολο για μένα, ως πρόεδρο, να το κάνω», δήλωσε στο Reuters.
Το ζήτημα του πυρηνικού αφοπλισμού αποτέλεσε ένα από τα θέματα της τριμερούς, χωρίς να ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή πλαίσιο δεσμεύσεων.
Συμφωνία επί της αρχής για την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς συγκεκριμένους κανόνεςΈνα ακόμη πεδίο στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος εντόπισε περιθώρια συνεργασίας με την Κίνα ήταν η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.
Σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Σι Τζινπίνγκ θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη κανόνων ασφαλείας για την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνολογίας.
Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν για τη διαμόρφωση λογικών ρυθμιστικών πλαισίων, με στόχο τον περιορισμό πιθανών κινδύνων.
Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε από το NBC News τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν αυτοί οι κανόνες, παραδέχθηκε ότι οι συνομιλίες δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένες διατυπώσεις.
«Δεν μπήκαμε σε ορισμούς», είπε, διευκρινίζοντας ότι η συζήτηση περιορίστηκε στην κοινή αντίληψη πως η ύπαρξη ορισμένων δικλίδων ασφαλείας, έστω και σε ελάχιστο επίπεδο, θα ήταν θετική εξέλιξη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεν συζήτησε εκτενώς με τον Σι ούτε για την αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Nvidia, ούτε για την υπόθεση γυναίκας που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.
Παρά τον ιστορικό χαρακτήρα της, οι περίπου 90 λεπτών συνομιλίες δεν συνοδεύτηκαν από αποφάσεις αντίστοιχες με τη γεωπολιτική βαρύτητα των συμμετεχόντων.
Η σύντομη κοινή ανακοίνωση επικεντρώθηκε σε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις:
- Την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού.
- Τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
- Τον περιορισμό των εξουσιών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
- Τη διερεύνηση προοπτικών για τον πυρηνικό αφοπλισμό και τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η σύνοδος άνοιξε «μια νέα σελίδα στην ιστορία της διπλωματίας», αν και η απουσία συγκεκριμένων συμφωνιών αφήνει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο η συνάντηση θα αποτελέσει την αφετηρία ενός μόνιμου μηχανισμού διαλόγου.
Αναλυτές επισημαίνουν ότι, ακόμη και χωρίς ουσιαστικές συμφωνίες, καθένας από τους τρεις ηγέτες αποκόμισε πολιτικά οφέλη.
Για τον Τραμπ, η συνάντηση προσέφερε την ευκαιρία να αναδείξει την προσωπική του σχέση με δύο ηγέτες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις. Η θερμή υποδοχή του Πούτιν, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και το ουκρανικό πλήγμα στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, αποτέλεσε χαρακτηριστικό στοιχείο της συνόδου.
Ο Ρώσος πρόεδρος, μολονότι βρέθηκε κατά στιγμές σε δεύτερο πλάνο στις αρχικές φωτογραφίσεις λόγω πρωτοκόλλου, απέκτησε τη δυνατότητα να προβάλει στο εσωτερικό της χώρας του την εικόνα μιας Μόσχας που εξακολουθεί να συνομιλεί απευθείας με την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο.
Από τη δική του πλευρά, ο Σι Τζινπίνγκ αξιοποίησε τη διοργάνωση για να παρουσιάσει την Κίνα ως έναν από τους κεντρικούς διαμορφωτές της διεθνούς τάξης, σε ένα περιβάλλον όπου οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον τον μοναδικό ισχυρό πόλο.
Η συμβολική εικόνα της συνύπαρξης της αμερικανικής καταναλωτικής οικονομίας, της κινεζικής βιομηχανικής ισχύος και των ρωσικών ενεργειακών πόρων υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά μηνύματα της συνάντησης.
Η κριτική για την προσέγγιση Τραμπ και Πούτιν ήταν πάντως έντονη. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ σχολίασε ότι η σύνοδος ανέδειξε, κατά την εκτίμησή του, πως ο Τραμπ δεν λειτουργεί πλέον ως ηγέτης του ελεύθερου κόσμου.
Ο Πούτιν, αντιθέτως, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες απομόνωσης της Ρωσίας έχουν αποτύχει και ότι το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας έχει μετατοπιστεί προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Περιέγραψε μάλιστα τη σχέση του με τον Τραμπ ως μια σχέση που, παρά τις δυσκολίες, στηρίζεται σε «παρόμοιες πολιτισμικές αξίες».
Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, ανέφερε ότι ο Τραμπ απηύθυνε ένα ιδιαίτερα ισχυρό μήνυμα τόσο στον Σι όσο και στον Πούτιν σχετικά με την ανάγκη τερματισμού του πολέμου.
«Έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και στους δύο για την επιθυμία επίτευξης ειρήνης και θέλει να συνεργαστεί πολύ ενεργά μαζί τους για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο», δήλωσε ο Κούσνερ.
Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων, σημείωσε όμως ότι ο Τραμπ αποχώρησε από την τριμερή με την πεποίθηση ότι η ειρήνη είναι εφικτή.
Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία και η προοπτική ειρηνικού τερματισμού της σύγκρουσης βρέθηκαν στον πυρήνα των αμερικανικών παρεμβάσεων.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανέφερε επίσης ότι, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες που βρίσκονταν στο Βερολίνο, ο Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερη ένταση και συναίσθημα για τις ανθρώπινες απώλειες και στις δύο πλευρές του πολέμου.
Γερμανοί αναλυτές χαρακτήρισαν τη συνάντηση «αντι-σύνοδο» του Φρίντριχ Μερτς και μίλησαν για μια «μονομαχία εξ αποστάσεως» με την τριμερή της Σεντζέν.
Παρά το κρύο και τη συνεχή βροχή στη γερμανική πρωτεύουσα, ο καγκελάριος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος κατά την υποδοχή των προσκεκλημένων στην καγκελαρία.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Μερτς, σε συνεργασία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.
Ο Γερμανός καγκελάριος, τον οποίο οι επικριτές του αποκαλούν «καγκελάριο των Εξωτερικών» λόγω της έμφασης που δίνει στη διεθνή πολιτική, επιδίωξε να αναδείξει την ενότητα των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στις εξελίξεις.
Κεντρικός στόχος ήταν να επιβεβαιωθεί η συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο και να καταστεί σαφές ότι η Ευρώπη διεκδικεί αποφασιστικό ρόλο σε οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική διαδικασία.
«Επρόκειτο απλώς για ένα ραντεβού για φωτογραφία, μια εκδήλωση αποκλειστικά για εικονολήπτες και φωτογράφους», δήλωσε.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «ένα σχήμα Γιάλτας δεν θα φέρει ειρήνη», παραπέμποντας στη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι μεγάλες συμμαχικές δυνάμεις συζήτησαν τη μεταπολεμική οργάνωση της Ευρώπης.
«Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να επιτύχουν μόνο με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ευρώπης», υπογράμμισε.
Ο καγκελάριος επέμεινε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί», τόσο για την προστασία της ευρωπαϊκής ασφάλειας όσο και για να διασφαλιστεί ότι το Κίεβο θα συμμετάσχει από ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις.
«Θέλουμε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία και ασφάλεια για την Ευρώπη και τον κόσμο», τόνισε, προσθέτοντας ότι «ειρήνη χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει».
Σε μια συμβολική αναφορά στην ιστορία της γερμανικής πρωτεύουσας, απευθύνθηκε προσωπικά στον Ρώσο πρόεδρο.
«Πρόεδρε Πούτιν, τερματίστε τον πόλεμο στην Ουκρανία!», είπε, παραφράζοντας τη γνωστή έκκληση του Ρόναλντ Ρέιγκαν προς τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ το 1987: «Κύριε Γκορμπατσόφ, γκρεμίστε αυτό το Τείχος!».
Ο Μερτς κρατούσε ένα κομμάτι του Τείχους του Βερολίνου, αντίστοιχα τμήματα του οποίου προσέφερε ως δώρα στους συμμετέχοντες στη σύνοδο.
«Δεν θέλουμε να ζήσουμε ξανά μια διχασμένη Ευρώπη. Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι και ειρηνικά, μαζί με την Ουκρανία», ανέφερε.
Ξεκαθάρισε επίσης ότι, από ευρωπαϊκής πλευράς, αφετηρία οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι η υφιστάμενη γραμμή του μετώπου και όχι οι ρωσικές αξιώσεις για πρόσθετες εδαφικές παραχωρήσεις.
Στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας, ανέδειξε ως ουσιώδεις προϋποθέσεις την παροχή αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία και την προοπτική ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συνέδεσε μάλιστα τα ζητήματα αυτά με την πιθανότητα σταδιακής και υπό όρους άρσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εφόσον προηγηθεί εκεχειρία και συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία.
Αναφερόμενος στην κατάσταση στο πεδίο των επιχειρήσεων, ο Μερτς υποστήριξε ότι μόνο τον προηγούμενο μήνα οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν περισσότερους από 50.000 στρατιώτες, αριθμό που συνέκρινε με τις συνολικές αμερικανικές απώλειες στον πόλεμο του Βιετνάμ.
Επικαλέστηκε επίσης το ουκρανικό πλήγμα στη Γέφυρα του Κερτς ως ένδειξη των στρατιωτικών αδυναμιών της Ρωσίας.
«Πρέπει λοιπόν να καταλάβει η Ρωσία ότι ήρθε η ώρα να καταθέσει τα όπλα της», δήλωσε.
Απέρριψε, τέλος, το ενδεχόμενο να φιλοξενηθούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις επί ρωσικού εδάφους, όπως είχε προτείνει προηγουμένως ο Πούτιν.
«Θα πρέπει να είναι προφανές ότι αναζητούμε τοποθεσίες σε ουδέτερο έδαφος», διευκρίνισε.
«Οι σύμμαχοι πρέπει να κάνουν το παν για να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πόρους για την άμυνα και την προστασία των Ουκρανών πολιτών πρέπει να το κάνουν τώρα», τόνισε.
Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε επίσης να αναθερμανθεί η συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, επικαλούμενος τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας.
Από την πλευρά του, ο Άντι Μπέρναμ χαρακτήρισε τη συνάντηση του Βερολίνου «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», το οποίο ενισχύει την προοπτική ουσιαστικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη διαθέτει πλέον μια σαφή, συνεπή και ενιαία διαπραγματευτική θέση και ότι οι συζητήσεις ανέδειξαν μεγαλύτερη ενότητα και αποφασιστικότητα από ποτέ.
Ανακοίνωσε παράλληλα ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία θα αυξηθεί περαιτέρω, κάνοντας λόγο για ένα «μήνυμα που θα ακουστεί σε όλον τον κόσμο».
Επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας του στην ΕΕ, ενώ έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.
Όπως υπογράμμισε, οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους αμάχων.
«Οι Ουκρανοί σκοτώνονται», ανέφερε, ζητώντας ταχύτερη παροχή των απαραίτητων αμυντικών συστημάτων.
Ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι η διάρκεια του πολέμου θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να μεσολαβήσουν και να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία.
Εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική πολυμερών συνομιλιών χωρίς προκαθορισμένη ατζέντα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να γνωρίζει με σαφήνεια ποια ζητήματα πρόκειται να τεθούν προς διαπραγμάτευση με τη Μόσχα.
Σχολιάζοντας την τριμερή της Σεντζέν, ανέφερε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα διαθέτουν την οικονομική επιρροή για να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου.
«Αν θέλετε να σταματήσετε τη Ρωσία, σταματήστε το εμπόριο μεταξύ της Ρωσίας και της χώρας σας. Η Κίνα μπορεί να το κάνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν. Και αυτό είναι όλο. Δεν θα υπάρχουν αρκετά χρήματα για την οικονομία τους. Δεν θα υπάρχουν αρκετά χρήματα για τον πόλεμο», δήλωσε.
Σύμφωνα με το Politico, το οποίο επικαλείται πρόσωπα που ήταν παρόντα στη συνομιλία, ο Τραμπ εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τη συνέχιση της οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο.
Κατά τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε έντονα στο σχέδιο της ΕΕ και άλλων συμμάχων να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία.
Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη και ότι η προσοχή των Ευρωπαίων θα πρέπει να στραφεί στην επίτευξη μιας συμφωνίας αντί στην παροχή πρόσθετης οικονομικής στήριξης.
Η τοποθέτησή του ανέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Η αμερικανική πλευρά δίνει προτεραιότητα στην επιτάχυνση της διπλωματικής διαδικασίας, ενώ οι Ευρωπαίοι επιμένουν ότι η συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας αποτελεί αναγκαίο μέσο για να αποφευχθεί μια συμφωνία υπό τους όρους της Μόσχας.
Ο Τζάρεντ Κούσνερ διαβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιδιώκει να επιβάλει μονομερώς τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
Αντιθέτως, όπως είπε, επιθυμεί να εργαστεί από κοινού με την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη ειρήνης.
Ο Κούσνερ επαίνεσε την ενότητα και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι συμμετέχοντες στο Βερολίνο, σημειώνοντας ότι θα μεταφέρει προσωπικά τις εντυπώσεις του στον Αμερικανό πρόεδρο.
Η διαβεβαίωση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ευρωπαϊκή πλευρά είχε καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.
Σε συνέντευξή του στο γερμανικό δίκτυο ARD υποστήριξε ότι οι παράλληλες διπλωματικές πρωτοβουλίες στην Κίνα και στο Βερολίνο δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για πρόοδο.
«Αυτές τις μέρες, αυτές οι ώρες και στις δύο πλευρές του κόσμου έδειξαν ότι έχουμε καλές πιθανότητες να σημειώσουμε πρόοδο. Τώρα μένει να δούμε αν ο ηγέτης του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος για ειρήνη. Αλλά πιστεύω ότι η ευκαιρία δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα», δήλωσε.
Εκτίμησε μάλιστα ότι μια συνάντηση στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και πριν από τα Χριστούγεννα.
«Επιστρέφω στην Ουάσιγκτον από την Κίνα. Ήταν ένα εξαιρετικό ταξίδι, με πολύ σημαντικές συνέπειες», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.
Πρόσθεσε ότι στη συνέντευξη Τύπου θα αναφερθεί και στις εμπορικές συμφωνίες με την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και άλλες χώρες.
Η επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στην Ουάσιγκτον σηματοδοτεί την επόμενη φάση της διπλωματικής προσπάθειας, με δύο βασικά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά: κατά πόσο η τριμερής συνάντηση της Σεντζέν θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ευρώπης στη διαμόρφωση των όρων μιας ενδεχόμενης ειρήνης.
«Δεν μπήκαμε σε ορισμούς», είπε, διευκρινίζοντας ότι η συζήτηση περιορίστηκε στην κοινή αντίληψη πως η ύπαρξη ορισμένων δικλίδων ασφαλείας, έστω και σε ελάχιστο επίπεδο, θα ήταν θετική εξέλιξη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεν συζήτησε εκτενώς με τον Σι ούτε για την αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Nvidia, ούτε για την υπόθεση γυναίκας που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.
Η ιστορική τριμερής και τα τέσσερα σημεία της κοινής ανακοίνωσηςΗ συνάντηση στη Σεντζέν αποτέλεσε την πρώτη τριμερή σύνοδο κορυφής των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας.
Παρά τον ιστορικό χαρακτήρα της, οι περίπου 90 λεπτών συνομιλίες δεν συνοδεύτηκαν από αποφάσεις αντίστοιχες με τη γεωπολιτική βαρύτητα των συμμετεχόντων.
Η σύντομη κοινή ανακοίνωση επικεντρώθηκε σε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις:
- Την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού.
- Τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
- Τον περιορισμό των εξουσιών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
- Τη διερεύνηση προοπτικών για τον πυρηνικό αφοπλισμό και τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η σύνοδος άνοιξε «μια νέα σελίδα στην ιστορία της διπλωματίας», αν και η απουσία συγκεκριμένων συμφωνιών αφήνει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο η συνάντηση θα αποτελέσει την αφετηρία ενός μόνιμου μηχανισμού διαλόγου.
Αναλυτές επισημαίνουν ότι, ακόμη και χωρίς ουσιαστικές συμφωνίες, καθένας από τους τρεις ηγέτες αποκόμισε πολιτικά οφέλη.
Για τον Τραμπ, η συνάντηση προσέφερε την ευκαιρία να αναδείξει την προσωπική του σχέση με δύο ηγέτες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις. Η θερμή υποδοχή του Πούτιν, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και το ουκρανικό πλήγμα στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, αποτέλεσε χαρακτηριστικό στοιχείο της συνόδου.
Ο Ρώσος πρόεδρος, μολονότι βρέθηκε κατά στιγμές σε δεύτερο πλάνο στις αρχικές φωτογραφίσεις λόγω πρωτοκόλλου, απέκτησε τη δυνατότητα να προβάλει στο εσωτερικό της χώρας του την εικόνα μιας Μόσχας που εξακολουθεί να συνομιλεί απευθείας με την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο.
Από τη δική του πλευρά, ο Σι Τζινπίνγκ αξιοποίησε τη διοργάνωση για να παρουσιάσει την Κίνα ως έναν από τους κεντρικούς διαμορφωτές της διεθνούς τάξης, σε ένα περιβάλλον όπου οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον τον μοναδικό ισχυρό πόλο.
Η συμβολική εικόνα της συνύπαρξης της αμερικανικής καταναλωτικής οικονομίας, της κινεζικής βιομηχανικής ισχύος και των ρωσικών ενεργειακών πόρων υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά μηνύματα της συνάντησης.
Η κριτική για την προσέγγιση Τραμπ και Πούτιν ήταν πάντως έντονη. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ σχολίασε ότι η σύνοδος ανέδειξε, κατά την εκτίμησή του, πως ο Τραμπ δεν λειτουργεί πλέον ως ηγέτης του ελεύθερου κόσμου.
Ο Πούτιν, αντιθέτως, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες απομόνωσης της Ρωσίας έχουν αποτύχει και ότι το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας έχει μετατοπιστεί προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Περιέγραψε μάλιστα τη σχέση του με τον Τραμπ ως μια σχέση που, παρά τις δυσκολίες, στηρίζεται σε «παρόμοιες πολιτισμικές αξίες».
Το μήνυμα Τραμπ προς Πούτιν και Σι για την ΟυκρανίαΣύμφωνα με όσα μετέφεραν οι Αμερικανοί εκπρόσωποι που συμμετείχαν στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, η ειρήνη στην Ουκρανία αποτέλεσε κεντρικό θέμα των συνομιλιών της Σεντζέν.
Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, ανέφερε ότι ο Τραμπ απηύθυνε ένα ιδιαίτερα ισχυρό μήνυμα τόσο στον Σι όσο και στον Πούτιν σχετικά με την ανάγκη τερματισμού του πολέμου.
«Έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και στους δύο για την επιθυμία επίτευξης ειρήνης και θέλει να συνεργαστεί πολύ ενεργά μαζί τους για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο», δήλωσε ο Κούσνερ.
Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων, σημείωσε όμως ότι ο Τραμπ αποχώρησε από την τριμερή με την πεποίθηση ότι η ειρήνη είναι εφικτή.
Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία και η προοπτική ειρηνικού τερματισμού της σύγκρουσης βρέθηκαν στον πυρήνα των αμερικανικών παρεμβάσεων.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανέφερε επίσης ότι, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες που βρίσκονταν στο Βερολίνο, ο Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερη ένταση και συναίσθημα για τις ανθρώπινες απώλειες και στις δύο πλευρές του πολέμου.
Η «αντι-σύνοδος» του Μερτς στο ΒερολίνοΤην ώρα που οι ηγέτες των τριών πυρηνικών δυνάμεων συναντώνταν στην Κίνα, περισσότεροι από 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συγκεντρώνονταν στο Βερολίνο για τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων».
Γερμανοί αναλυτές χαρακτήρισαν τη συνάντηση «αντι-σύνοδο» του Φρίντριχ Μερτς και μίλησαν για μια «μονομαχία εξ αποστάσεως» με την τριμερή της Σεντζέν.
Παρά το κρύο και τη συνεχή βροχή στη γερμανική πρωτεύουσα, ο καγκελάριος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος κατά την υποδοχή των προσκεκλημένων στην καγκελαρία.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Μερτς, σε συνεργασία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.
Ο Γερμανός καγκελάριος, τον οποίο οι επικριτές του αποκαλούν «καγκελάριο των Εξωτερικών» λόγω της έμφασης που δίνει στη διεθνή πολιτική, επιδίωξε να αναδείξει την ενότητα των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στις εξελίξεις.
Κεντρικός στόχος ήταν να επιβεβαιωθεί η συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο και να καταστεί σαφές ότι η Ευρώπη διεκδικεί αποφασιστικό ρόλο σε οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική διαδικασία.
Μερτς: «Μια νέα Γιάλτα δεν θα φέρει ειρήνη»Στις δηλώσεις του μετά τη σύνοδο, ο Φρίντριχ Μερτς επέκρινε ευθέως την τριμερή της Κίνας, υποβαθμίζοντας την πρακτική σημασία της.
«Επρόκειτο απλώς για ένα ραντεβού για φωτογραφία, μια εκδήλωση αποκλειστικά για εικονολήπτες και φωτογράφους», δήλωσε.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «ένα σχήμα Γιάλτας δεν θα φέρει ειρήνη», παραπέμποντας στη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι μεγάλες συμμαχικές δυνάμεις συζήτησαν τη μεταπολεμική οργάνωση της Ευρώπης.
«Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να επιτύχουν μόνο με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ευρώπης», υπογράμμισε.
Ο καγκελάριος επέμεινε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί», τόσο για την προστασία της ευρωπαϊκής ασφάλειας όσο και για να διασφαλιστεί ότι το Κίεβο θα συμμετάσχει από ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις.
«Θέλουμε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία και ασφάλεια για την Ευρώπη και τον κόσμο», τόνισε, προσθέτοντας ότι «ειρήνη χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει».
Σε μια συμβολική αναφορά στην ιστορία της γερμανικής πρωτεύουσας, απευθύνθηκε προσωπικά στον Ρώσο πρόεδρο.
«Πρόεδρε Πούτιν, τερματίστε τον πόλεμο στην Ουκρανία!», είπε, παραφράζοντας τη γνωστή έκκληση του Ρόναλντ Ρέιγκαν προς τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ το 1987: «Κύριε Γκορμπατσόφ, γκρεμίστε αυτό το Τείχος!».
Ο Μερτς κρατούσε ένα κομμάτι του Τείχους του Βερολίνου, αντίστοιχα τμήματα του οποίου προσέφερε ως δώρα στους συμμετέχοντες στη σύνοδο.
«Δεν θέλουμε να ζήσουμε ξανά μια διχασμένη Ευρώπη. Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι και ειρηνικά, μαζί με την Ουκρανία», ανέφερε.
Οι ευρωπαϊκές κόκκινες γραμμές για εδάφη, ΝΑΤΟ και κυρώσειςΟ Γερμανός καγκελάριος απέρριψε τις ρωσικές απαιτήσεις για αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την ανατολική πλευρά της Συμμαχίας, χαρακτηρίζοντάς τες μαξιμαλιστικές.
Ξεκαθάρισε επίσης ότι, από ευρωπαϊκής πλευράς, αφετηρία οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι η υφιστάμενη γραμμή του μετώπου και όχι οι ρωσικές αξιώσεις για πρόσθετες εδαφικές παραχωρήσεις.
Στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας, ανέδειξε ως ουσιώδεις προϋποθέσεις την παροχή αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία και την προοπτική ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συνέδεσε μάλιστα τα ζητήματα αυτά με την πιθανότητα σταδιακής και υπό όρους άρσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εφόσον προηγηθεί εκεχειρία και συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία.
Αναφερόμενος στην κατάσταση στο πεδίο των επιχειρήσεων, ο Μερτς υποστήριξε ότι μόνο τον προηγούμενο μήνα οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν περισσότερους από 50.000 στρατιώτες, αριθμό που συνέκρινε με τις συνολικές αμερικανικές απώλειες στον πόλεμο του Βιετνάμ.
Επικαλέστηκε επίσης το ουκρανικό πλήγμα στη Γέφυρα του Κερτς ως ένδειξη των στρατιωτικών αδυναμιών της Ρωσίας.
«Πρέπει λοιπόν να καταλάβει η Ρωσία ότι ήρθε η ώρα να καταθέσει τα όπλα της», δήλωσε.
Απέρριψε, τέλος, το ενδεχόμενο να φιλοξενηθούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις επί ρωσικού εδάφους, όπως είχε προτείνει προηγουμένως ο Πούτιν.
«Θα πρέπει να είναι προφανές ότι αναζητούμε τοποθεσίες σε ουδέτερο έδαφος», διευκρίνισε.
Μακρόν: Περισσότερη στρατιωτική βοήθεια και νέα συζήτηση για το ΝΑΤΟΟ Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τους συμμάχους να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα αντιπυραυλικά συστήματα και στα μέσα αναχαίτισης.
«Οι σύμμαχοι πρέπει να κάνουν το παν για να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πόρους για την άμυνα και την προστασία των Ουκρανών πολιτών πρέπει να το κάνουν τώρα», τόνισε.
Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε επίσης να αναθερμανθεί η συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, επικαλούμενος τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας.
Από την πλευρά του, ο Άντι Μπέρναμ χαρακτήρισε τη συνάντηση του Βερολίνου «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», το οποίο ενισχύει την προοπτική ουσιαστικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη διαθέτει πλέον μια σαφή, συνεπή και ενιαία διαπραγματευτική θέση και ότι οι συζητήσεις ανέδειξαν μεγαλύτερη ενότητα και αποφασιστικότητα από ποτέ.
Ανακοίνωσε παράλληλα ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία θα αυξηθεί περαιτέρω, κάνοντας λόγο για ένα «μήνυμα που θα ακουστεί σε όλον τον κόσμο».
Ζελένσκι: Τα 45 δισ. ευρώ, η αεράμυνα και η πίεση προς τη ΡωσίαΟ Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τους συμμάχους για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους και αναφέρθηκε ειδικά στην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύψει, μέσω δανεισμού, 45 από τα συνολικά 70 δισεκατομμύρια ευρώ που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί η Ουκρανία το 2027.
Επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας του στην ΕΕ, ενώ έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.
Όπως υπογράμμισε, οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους αμάχων.
«Οι Ουκρανοί σκοτώνονται», ανέφερε, ζητώντας ταχύτερη παροχή των απαραίτητων αμυντικών συστημάτων.
Ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι η διάρκεια του πολέμου θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να μεσολαβήσουν και να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία.
Εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική πολυμερών συνομιλιών χωρίς προκαθορισμένη ατζέντα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να γνωρίζει με σαφήνεια ποια ζητήματα πρόκειται να τεθούν προς διαπραγμάτευση με τη Μόσχα.
Σχολιάζοντας την τριμερή της Σεντζέν, ανέφερε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα διαθέτουν την οικονομική επιρροή για να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου.
«Αν θέλετε να σταματήσετε τη Ρωσία, σταματήστε το εμπόριο μεταξύ της Ρωσίας και της χώρας σας. Η Κίνα μπορεί να το κάνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν. Και αυτό είναι όλο. Δεν θα υπάρχουν αρκετά χρήματα για την οικονομία τους. Δεν θα υπάρχουν αρκετά χρήματα για τον πόλεμο», δήλωσε.
Η τηλεφωνική παρέμβαση Τραμπ και η διαφωνία για τα 70 δισ. ευρώΙδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του Βερολίνου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους συμμετέχοντες ενώ επέστρεφε από την Κίνα.
Σύμφωνα με το Politico, το οποίο επικαλείται πρόσωπα που ήταν παρόντα στη συνομιλία, ο Τραμπ εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τη συνέχιση της οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο.
Κατά τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε έντονα στο σχέδιο της ΕΕ και άλλων συμμάχων να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία.
Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη και ότι η προσοχή των Ευρωπαίων θα πρέπει να στραφεί στην επίτευξη μιας συμφωνίας αντί στην παροχή πρόσθετης οικονομικής στήριξης.
Η τοποθέτησή του ανέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Η αμερικανική πλευρά δίνει προτεραιότητα στην επιτάχυνση της διπλωματικής διαδικασίας, ενώ οι Ευρωπαίοι επιμένουν ότι η συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας αποτελεί αναγκαίο μέσο για να αποφευχθεί μια συμφωνία υπό τους όρους της Μόσχας.
Κούσνερ: «Ο Τραμπ δεν θέλει να επιβάλει τίποτα μονομερώς»Παρά τις πληροφορίες για την ένταση στην τηλεφωνική επικοινωνία, οι Αμερικανοί εκπρόσωποι επιχείρησαν να καθησυχάσουν τους Ευρωπαίους για τις προθέσεις της Ουάσιγκτον.
Ο Τζάρεντ Κούσνερ διαβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιδιώκει να επιβάλει μονομερώς τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
Αντιθέτως, όπως είπε, επιθυμεί να εργαστεί από κοινού με την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη ειρήνης.
Ο Κούσνερ επαίνεσε την ενότητα και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι συμμετέχοντες στο Βερολίνο, σημειώνοντας ότι θα μεταφέρει προσωπικά τις εντυπώσεις του στον Αμερικανό πρόεδρο.
Η διαβεβαίωση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ευρωπαϊκή πλευρά είχε καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.
Βάντεφουλ: «Η ευκαιρία για ειρήνη δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη»Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις εξελίξεις.
Σε συνέντευξή του στο γερμανικό δίκτυο ARD υποστήριξε ότι οι παράλληλες διπλωματικές πρωτοβουλίες στην Κίνα και στο Βερολίνο δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για πρόοδο.
«Αυτές τις μέρες, αυτές οι ώρες και στις δύο πλευρές του κόσμου έδειξαν ότι έχουμε καλές πιθανότητες να σημειώσουμε πρόοδο. Τώρα μένει να δούμε αν ο ηγέτης του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος για ειρήνη. Αλλά πιστεύω ότι η ευκαιρία δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα», δήλωσε.
Εκτίμησε μάλιστα ότι μια συνάντηση στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και πριν από τα Χριστούγεννα.
Συνέντευξη Τύπου Τραμπ στον Λευκό ΟίκοΜετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του στην Ασία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ουάσιγκτον (19:00 ώρα Ελλάδας), στον Λευκό Οίκο.
«Επιστρέφω στην Ουάσιγκτον από την Κίνα. Ήταν ένα εξαιρετικό ταξίδι, με πολύ σημαντικές συνέπειες», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.
Πρόσθεσε ότι στη συνέντευξη Τύπου θα αναφερθεί και στις εμπορικές συμφωνίες με την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και άλλες χώρες.
Η επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στην Ουάσιγκτον σηματοδοτεί την επόμενη φάση της διπλωματικής προσπάθειας, με δύο βασικά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά: κατά πόσο η τριμερής συνάντηση της Σεντζέν θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ευρώπης στη διαμόρφωση των όρων μιας ενδεχόμενης ειρήνης.
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