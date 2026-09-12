O Σεμπάστιαν Σταν ερμηνεύει για πρώτη φορά ρόλο στη μητρική του γλώσσα, τα ρουμανικά: Η μητέρα μου είναι πολύ περήφανη
O Σεμπάστιαν Σταν ερμηνεύει για πρώτη φορά ρόλο στη μητρική του γλώσσα, τα ρουμανικά: Η μητέρα μου είναι πολύ περήφανη
Ο Αμερικανός ηθοποιός ρουμανικής καταγωγής πρωταγωνιστεί στη βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα ταινία «Fjord»
Για πρώτη φορά ο Σεμπάστιαν Σταν ερμηνεύει έναν ρόλο στη μητρική του γλώσσα, τα ρουμανικά. Το γεγονός αυτό, όπως εξήγησε ο ίδιος, έκανε τη μητέρα του ιδιαίτερα περήφανη.
Ο Αμερικανός ηθοποιός ρουμανικής καταγωγής επιστρέφει στις ρίζες του μέσα από το «Fjord», στο οποίο υποδύεται τον πατέρα μιας συντηρητικής οικογένειας που μετακομίζει από τη Ρουμανία, τη γενέτειρά του, στη Νορβηγία, πατρίδα της συζύγου του, την οποία υποδύεται η Ρενάτε Ράινσβε.
Σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Ρουμάνου κινηματογραφιστή και δύο φορές βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα Κριστιάν Μουντζίου, το «Fjord» παρακολουθεί τη ζωή της οικογένειας καθώς αρχίζει να διαλύεται, όταν οι γονείς κατηγορούνται για κακοποίηση των παιδιών τους. Σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, ο Σταν μιλά με ρουμανική προφορά, στα ρουμανικά και ακόμη και λίγα νορβηγικά.
«Μεγάλωσα με αυτή την προφορά», είπε ο Σταν στο PEOPLE, στην πρεμιέρα της ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. «Την ακούω συνεχώς από τη μητέρα μου. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Φανταστείτε ότι είστε δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας. Είναι σαν να μπορούσατε να γράφετε με το αριστερό σας χέρι σε όλη σας τη ζωή, αλλά απλώς να μην το ξέρατε», εξήγησε.
Πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Σταν πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Ρουμανία. Σε ηλικία 8 ετών μετανάστευσε στην Αυστρία, εν μέσω πολιτικής αναταραχής στη χώρα του, γι’ αυτό και η επιστροφή στις ρίζες του, δουλεύοντας με ένα κατά κύριο λόγο ρουμανικό συνεργείο, είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον.
«Ήταν ένα παράξενο αλλά ταυτόχρονα οικείο συναίσθημα να βρίσκομαι ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Υπήρχε μια κοινή αίσθηση του χιούμορ, μια ταυτότητα, ένας τρόπος σκέψης, όλα αυτά που γνώριζα αλλά δεν είχαν πραγματικά ζωντανέψει μέσα μου μέχρι που βρέθηκα ξανά στο κέντρο τους. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, αυτό ήταν ξεχωριστό», τόνισε.
Πάνω απ’ όλα, όμως, κατάφερε να κάνει περήφανη τη μητέρα του, Γκεοργκέτα Ορλόβσκι. «Η μητέρα μου είναι πολύ περήφανη. Βέβαια, δεν έχει δει ακόμη την ταινία, οπότε είμαι πολύ περίεργος να ακούσω τη γνώμη της. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει πολλά να πει, αλλά ναι, είναι χαρούμενη», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Αμερικανός ηθοποιός ρουμανικής καταγωγής επιστρέφει στις ρίζες του μέσα από το «Fjord», στο οποίο υποδύεται τον πατέρα μιας συντηρητικής οικογένειας που μετακομίζει από τη Ρουμανία, τη γενέτειρά του, στη Νορβηγία, πατρίδα της συζύγου του, την οποία υποδύεται η Ρενάτε Ράινσβε.
Σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Ρουμάνου κινηματογραφιστή και δύο φορές βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα Κριστιάν Μουντζίου, το «Fjord» παρακολουθεί τη ζωή της οικογένειας καθώς αρχίζει να διαλύεται, όταν οι γονείς κατηγορούνται για κακοποίηση των παιδιών τους. Σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, ο Σταν μιλά με ρουμανική προφορά, στα ρουμανικά και ακόμη και λίγα νορβηγικά.
«Μεγάλωσα με αυτή την προφορά», είπε ο Σταν στο PEOPLE, στην πρεμιέρα της ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. «Την ακούω συνεχώς από τη μητέρα μου. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Φανταστείτε ότι είστε δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας. Είναι σαν να μπορούσατε να γράφετε με το αριστερό σας χέρι σε όλη σας τη ζωή, αλλά απλώς να μην το ξέρατε», εξήγησε.
Sebastian Stan Says His Mom Is ‘Very Proud’ of Him Speaking in His Native Romanian for ‘Fjord’: ‘That Was Special’ (Exclusive) https://t.co/OyI31RAPMv— People (@people) September 11, 2026
«Ήταν ένα παράξενο αλλά ταυτόχρονα οικείο συναίσθημα να βρίσκομαι ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Υπήρχε μια κοινή αίσθηση του χιούμορ, μια ταυτότητα, ένας τρόπος σκέψης, όλα αυτά που γνώριζα αλλά δεν είχαν πραγματικά ζωντανέψει μέσα μου μέχρι που βρέθηκα ξανά στο κέντρο τους. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, αυτό ήταν ξεχωριστό», τόνισε.
Πάνω απ’ όλα, όμως, κατάφερε να κάνει περήφανη τη μητέρα του, Γκεοργκέτα Ορλόβσκι. «Η μητέρα μου είναι πολύ περήφανη. Βέβαια, δεν έχει δει ακόμη την ταινία, οπότε είμαι πολύ περίεργος να ακούσω τη γνώμη της. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει πολλά να πει, αλλά ναι, είναι χαρούμενη», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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