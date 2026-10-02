Φρίκη στην Κρήτη: Έφερναν κοπέλες από τη Ρουμανία, τις κλείδωναν και τις εξέδιδαν - Στην σπείρα ήταν και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι

Συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος – Αναζητείται 31χρονος Ρουμάνος που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο – Τους κρατούσαν τα διαβατήρια και τις μετέφεραν με ταξί σε ξενοδοχεία και σπίτια – Έρευνα για περισσότερα θύματα σε όλη την Κρήτη

Ρουμανία στην τις κρατούσε υπό καθεστώς ομηρίας και τις εξανάγκαζε να εκδίδονται σε ξενοδοχεία και ιδιωτικές κατοικίες στο Ηράκλειο.



Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου έχει ήδη περάσει χειροπέδες σε τρία άτομα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός 31χρονου Ρουμάνου, ο οποίος φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.



οι γυναίκες που είχαν πέσει στα χέρια της ομάδας δεν ήταν μόνο εκείνες που έχουν ήδη εντοπιστεί.



Από τη Ρουμανία στην Κρήτη και από εκεί στα «ραντεβού» Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, το κύκλωμα έφερνε συστηματικά νεαρές γυναίκες από τη Ρουμανία στην Κρήτη.



Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες κρατούνταν υπό τον έλεγχο των μελών της ομάδας και εξαναγκάζονταν να συνευρίσκονται με άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής, με τα χρήματα να καταλήγουν στα χέρια των δραστών.



παρακράτηση των ταξιδιωτικών εγγράφων, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, δυσχέραινε τη δυνατότητα των γυναικών να απομακρυνθούν από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονταν.



Ο 31χρονος και η γυναίκα που φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ο 31χρονος Ρουμάνος που αναζητείται. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο άνδρας φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με μία από τις παθούσες.



Από τις αρχές του 2025 έως και τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, να την κρατούσε υπό τον έλεγχό του και να την εξανάγκαζε σε γενετήσιες πράξεις με αγνώστους άνδρες, εισπράττοντας ο ίδιος τα χρήματα από τα ραντεβού.



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Το ζευγάρι, το κλειδωμένο διαμέρισμα και τα διαβατήρια Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, στην οργάνωση φέρεται να συμμετείχε και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.



Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν αναλάβει τη φύλαξη των γυναικών, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κρατούνταν μέσα σε διαμέρισμα και δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν ελεύθερα.



Τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα φέρεται να είχαν παρακρατηθεί και να βρίσκονταν κρυμμένα σε διαφορετικό χώρο, υπό τον έλεγχο του 31χρονου που αναζητείται.



Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται πλέον ένα μέρος ενός κυκλώματος έφερνε νεαρές γυναίκες από τηστην Κρήτη Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου έχει ήδη περάσει, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, ο οποίος φέρεται να είχε τονστην εγκληματική οργάνωση.Την ίδια στιγμή, η έρευνα των αστυνομικών ανοίγει ακόμη περισσότερο, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότιΣύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, το κύκλωμα έφερνε συστηματικά νεαρές γυναίκες από τη Ρουμανία στην Κρήτη.Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες κρατούνταν υπό τον έλεγχο των μελών της ομάδας καινα συνευρίσκονται με άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής, με τα χρήματα να καταλήγουν στα χέρια των δραστών.Καθοριστικό ρόλο στη δράση της ομάδας είχε η, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, δυσχέραινε τη δυνατότητα των γυναικών να απομακρυνθούν από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονταν.Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ο 31χρονος Ρουμάνος που αναζητείται. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο άνδρας φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με μία από τις παθούσες.Από τις αρχές του 2025 έως και τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, να την κρατούσε υπό τον έλεγχό του και να την εξανάγκαζε σε γενετήσιες πράξεις με αγνώστους άνδρες, εισπράττοντας ο ίδιος τα χρήματα από τα ραντεβού.Οι αστυνομικοί ερευνούν πλέον εάν η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν το μοναδικό θύμα που βρισκόταν υπό τον έλεγχό του ή εάν η δράση του ήταν πολύ ευρύτερη.Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, στην οργάνωση φέρεται ναΟι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν αναλάβει τη φύλαξη των γυναικών, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κρατούνταν μέσα σε διαμέρισμα και δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν ελεύθερα.Τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα φέρεται να είχαν παρακρατηθεί και να βρίσκονταν κρυμμένα σε διαφορετικό χώρο, υπό τον έλεγχο του 31χρονου που αναζητείται.

Το στοιχείο αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αστυνομικών, καθώς εξετάζεται εάν η ίδια πρακτική είχε εφαρμοστεί και σε άλλες γυναίκες.



Ο ταξιτζής που φέρεται να ήταν ο «μεταφορέας» Στην ομάδα φέρεται να είχε ενταχθεί και ένας Ρουμάνος οδηγός ταξί, ο οποίος έχει συλληφθεί.



Ο ρόλος του, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν να μεταφέρει τις γυναίκες στα σημεία όπου είχαν κλειστεί τα ραντεβού, σε ξενοδοχεία αλλά και σε ιδιωτικές κατοικίες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις μετακινήσεις του, καθώς εκτιμάται ότι από αυτές μπορεί να προκύψουν σημαντικά στοιχεία για την έκταση της δράσης του κυκλώματος και για ενδεχόμενα επιπλέον θύματα.



Οι Αρχές ψάχνουν και άλλα κορίτσια Η υπόθεση δεν σταματά στις συλλήψεις. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ερευνούν ομοειδείς πράξεις κατά το τελευταίο τετράμηνο, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση μπορεί να είχε εκδώσει και άλλες γυναίκες.



Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η δράση να μην περιοριζόταν στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά οι γυναίκες να μεταφέρονταν και σε άλλες περιοχές της Κρήτης για ραντεβού.



Οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρο το δίκτυο, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και πιθανές διασυνδέσεις της ομάδας στη Ρουμανία.



Βαρύ κατηγορητήριο Στους τρεις συλληφθέντες, αλλά και στον 31χρονο που αναζητείται, αποδίδονται κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων, αδικήματα που αφορούν εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία, ενδοοικογενειακό βιασμό, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και υπεξαίρεση.



Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Αστυνομία να αναζητά τον φερόμενο ως αρχηγό, αλλά και νέα στοιχεία που θα φωτίσουν τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης.



Το μεγάλο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι πόσα ακόμη θύματα μπορεί να πέρασαν από το συγκεκριμένο κύκλωμα και σε πόσες περιοχές της Κρήτης είχε απλώσει τη δράση του.