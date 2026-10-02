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Φωτιά σε δάσος στο Γιαννοχώρι Καστοριάς
Φωτιά σε δάσος στο Γιαννοχώρι Καστοριάς
Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και πέντε οχήματα
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Γιαννοχώρι Νεστορίου Καστοριάς.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 13:30 και κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει επίσης και ο Δήμος Νεστορίου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρα.
Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 13:30 και κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει επίσης και ο Δήμος Νεστορίου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρα.
Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
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