The Voice: Οι δηλώσεις των coaches για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη - Δεν ήταν η ώρα του να φύγει, βιώνουμε ένα πένθος

Ο Χρήστος Μάστορας εξήγησε πως η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη λειτουργεί ως ένας τρόπος να αντιμετωπίσουν την απουσία του και να δώσουν νόημα στο πένθος που βιώνουν:

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Στο αφιέρωμα συμμετέχουν και καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί κατά καιρούς με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων ο Apon, η Πάολα και ο Νίκος Βουρλιώτης.

».Στο αφιέρωμα συμμετέχουν και καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί κατά καιρούς με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων ο Apon, η Πάολα και ο Νίκος Βουρλιώτης. Η είδηση του θανάτου του, στις 9 Σεπτεμβρίου , ανέτρεψε τα δεδομένα για τη νέα σεζόν, καθώς ο τραγουδιστής επρόκειτο να συμμετάσχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο «The Voice». Όπως έχει γίνει γνωστό στη θέση του θα βρεθεί η Πάολα

Ήρθαμε εδώ απόψε για να γεμίσουμε αυτές τις σιωπές που είναι πολύ δύσκολες, γιατί εμένα προσωπικά μου υπενθυμίζουν την απουσία του και γεμίζοντάς τις με τη μουσική του δίνουμε και ένα νόημα σε όλο αυτό που βιώνουμε, που είναι ένα πένθος