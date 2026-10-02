The Voice: Οι δηλώσεις των coaches για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη - Δεν ήταν η ώρα του να φύγει, βιώνουμε ένα πένθος
The Voice: Οι δηλώσεις των coaches για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη - Δεν ήταν η ώρα του να φύγει, βιώνουμε ένα πένθος
Αυτή η εκπομπή είναι μόνο για τον Γιώργο, να τον τιμήσουμε και να του δείξουμε πόσο πολύ μας άγγιξε, είπε η Έλενα Παπαρίζου
Με αφορμή το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, οι coaches του «The Voice» αναφέρθηκαν στην απώλεια του τραγουδιστή, τονίζοντας πως «δεν ήταν η ώρα του να φύγει» και πως όλοι βιώνουν ένα πένθος.
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα προβληθεί στον ΣΚΑΪ ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον καλλιτέχνη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και που είχε συνδέσει τα τελευταία χρόνια το όνομά του με τον μουσικό διαγωνισμό, συμμετέχοντας σε αυτό ως coach. H Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας που συμμετέχουν μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη στο αφιέρωμα, μίλησαν στην εκπομπή «Αταίριαστοι» που προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, για το κενό που αφήνει η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
Αναφερόμενη στον σκοπό του συγκεκριμένου επεισοδίου και στην επιθυμία όλων να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή, η Έλενα Παπαρίζου δήλωσε: «Αυτή η εκπομπή είναι μόνο για τον Γιώργο, να τον τιμήσουμε, να του δείξουμε πόσο πολύ μας άγγιξε γιατί την αλήθεια του την έλεγε μέσα από τα τραγούδια του».
Η ίδια μίλησε στη συνέχεια για τη σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για την αγάπη του για τη ζωή, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατό του: «Ζήσαμε πολύ μεγάλες στιγμές μαζί του, δεν έχει σημασία πόσα χρόνια γνωρίζονται οι άνθρωποι, παίζει ρόλο το πώς δένονται. Αγαπούσε τη ζωή, είχε κι άλλα να δώσει, δεν ήταν η ώρα του να φύγει».
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Ο Χρήστος Μάστορας εξήγησε πως η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη λειτουργεί ως ένας τρόπος να αντιμετωπίσουν την απουσία του και να δώσουν νόημα στο πένθος που βιώνουν: «Ήρθαμε εδώ απόψε για να γεμίσουμε αυτές τις σιωπές που είναι πολύ δύσκολες, γιατί εμένα προσωπικά μου υπενθυμίζουν την απουσία του και γεμίζοντάς τις με τη μουσική του δίνουμε και ένα νόημα σε όλο αυτό που βιώνουμε, που είναι ένα πένθος».
Στο αφιέρωμα συμμετέχουν και καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί κατά καιρούς με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων ο Apon, η Πάολα και ο Νίκος Βουρλιώτης. Η είδηση του θανάτου του, στις 9 Σεπτεμβρίου, ανέτρεψε τα δεδομένα για τη νέα σεζόν, καθώς ο τραγουδιστής επρόκειτο να συμμετάσχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο «The Voice». Όπως έχει γίνει γνωστό στη θέση του θα βρεθεί η Πάολα.
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα προβληθεί στον ΣΚΑΪ ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον καλλιτέχνη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και που είχε συνδέσει τα τελευταία χρόνια το όνομά του με τον μουσικό διαγωνισμό, συμμετέχοντας σε αυτό ως coach. H Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας που συμμετέχουν μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη στο αφιέρωμα, μίλησαν στην εκπομπή «Αταίριαστοι» που προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, για το κενό που αφήνει η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
Αναφερόμενη στον σκοπό του συγκεκριμένου επεισοδίου και στην επιθυμία όλων να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή, η Έλενα Παπαρίζου δήλωσε: «Αυτή η εκπομπή είναι μόνο για τον Γιώργο, να τον τιμήσουμε, να του δείξουμε πόσο πολύ μας άγγιξε γιατί την αλήθεια του την έλεγε μέσα από τα τραγούδια του».
Η ίδια μίλησε στη συνέχεια για τη σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για την αγάπη του για τη ζωή, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατό του: «Ζήσαμε πολύ μεγάλες στιγμές μαζί του, δεν έχει σημασία πόσα χρόνια γνωρίζονται οι άνθρωποι, παίζει ρόλο το πώς δένονται. Αγαπούσε τη ζωή, είχε κι άλλα να δώσει, δεν ήταν η ώρα του να φύγει».
Δείτε το βίντεο
Ο Χρήστος Μάστορας εξήγησε πως η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη λειτουργεί ως ένας τρόπος να αντιμετωπίσουν την απουσία του και να δώσουν νόημα στο πένθος που βιώνουν: «Ήρθαμε εδώ απόψε για να γεμίσουμε αυτές τις σιωπές που είναι πολύ δύσκολες, γιατί εμένα προσωπικά μου υπενθυμίζουν την απουσία του και γεμίζοντάς τις με τη μουσική του δίνουμε και ένα νόημα σε όλο αυτό που βιώνουμε, που είναι ένα πένθος».
Στο αφιέρωμα συμμετέχουν και καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί κατά καιρούς με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων ο Apon, η Πάολα και ο Νίκος Βουρλιώτης. Η είδηση του θανάτου του, στις 9 Σεπτεμβρίου, ανέτρεψε τα δεδομένα για τη νέα σεζόν, καθώς ο τραγουδιστής επρόκειτο να συμμετάσχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο «The Voice». Όπως έχει γίνει γνωστό στη θέση του θα βρεθεί η Πάολα.
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