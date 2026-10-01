Νίκος Αποστολόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: Κράτησε την αθωότητά του σε όλη τη ζωή του
Νίκος Αποστολόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: Κράτησε την αθωότητά του σε όλη τη ζωή του
Ο σχεδιαστής μίλησε για τη γνωριμία του με τον τραγουδιστή και αναφέρθηκε στα «σκοτάδια» του
Αθώο χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Νίκος Αποστολόπουλος, σημειώνοντας πως κράτησε το συγκεκριμένο στοιχείο του χαρακτήρα του σε όλη του τη ζωή.
Ο σχεδιαστής, σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day» επισήμανε πως γνώριζε τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή στα 54 του από παιδί. Όπως εξήγησε, είχε τα σκοτάδια και τα πάθη του και αυτό ήταν κάτι που θεωρεί ότι μπορούσε να το αντιληφθεί ο καθένας.
Ο Νίκος Αποστολόπουλος ανέφερε αρχικά για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Βέβαια τον γνώριζα τον Γιώργο, γνωριζόμασταν από πολύ μικρά. Είχε έρθει και με είχε βρει στο Παρίσι, παιδί. Πάρα πολύ αθώο παιδί ήταν και νομίζω πως αυτή την αθωότητα την κράτησε σε όλη τη ζωή του» και πρόσθεσε για τη «σκοτεινή πλευρά» του τραγουδιστή: «Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην καταλάβεις ότι είχε τα δικά του σκοτάδια και τα δικά του πάθη. Και εγώ έχω πολλά σκοτάδια από μικρό παιδί. Αλλά θέλω να πω για τον Γιώργο όμως, στα μπουζούκια να πήγαινες και να μην τον ήξερες, το καταλάβαινες».
Δείτε το βίντεο
Ο σχεδιαστής, σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day» επισήμανε πως γνώριζε τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή στα 54 του από παιδί. Όπως εξήγησε, είχε τα σκοτάδια και τα πάθη του και αυτό ήταν κάτι που θεωρεί ότι μπορούσε να το αντιληφθεί ο καθένας.
Ο Νίκος Αποστολόπουλος ανέφερε αρχικά για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Βέβαια τον γνώριζα τον Γιώργο, γνωριζόμασταν από πολύ μικρά. Είχε έρθει και με είχε βρει στο Παρίσι, παιδί. Πάρα πολύ αθώο παιδί ήταν και νομίζω πως αυτή την αθωότητα την κράτησε σε όλη τη ζωή του» και πρόσθεσε για τη «σκοτεινή πλευρά» του τραγουδιστή: «Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην καταλάβεις ότι είχε τα δικά του σκοτάδια και τα δικά του πάθη. Και εγώ έχω πολλά σκοτάδια από μικρό παιδί. Αλλά θέλω να πω για τον Γιώργο όμως, στα μπουζούκια να πήγαινες και να μην τον ήξερες, το καταλάβαινες».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα