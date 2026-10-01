Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Χριστίνα Πολίτη για Γιώργο Μαζωνάκη: Πιστεύω ότι του έλειπε η οικογένειά του, νομίζω ότι θα τα βρίσκανε
Χριστίνα Πολίτη για Γιώργο Μαζωνάκη: Πιστεύω ότι του έλειπε η οικογένειά του, νομίζω ότι θα τα βρίσκανε
«Όταν διάβασα ότι πέθανε ήμουν στο αυτοκίνητο και πάγωσα, από τότε είναι σαν να είμαι σε καταστολή», πρόσθεσε η κοσμικογράφος
Για τη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την απώλειά του μίλησε η Χριστίνα Πολίτη, εξηγώντας πως το τελευταίο διάστημα της ζωής του αισθανόταν πως του έλειπε η οικογένειά του, γι' αυτό και πιστεύει πως εάν ζούσε, θα τα έβρισκαν και πάλι.
Η κοσμικογράφος μίλησε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στην πλευρά του τραγουδιστή που δεν είχαν την τύχει να γνωρίζουν όλοι, αποκαλύπτοντας πώς έμαθε για τον θάνατό του και ποια ήταν τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξαν.
Η Χριστίνα Πολίτη ρωτήθηκε αρχικά αν ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή ενώ ήταν πληγωμένος από την οικογενειακή του διαμάχη: «Δεν πιστεύω ότι ήταν πληγωμένος. Βγαίνουν όλοι και λένε κάτι για έναν άνθρωπο που είχε φύγει. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, πρώτον. Μπορεί να ήταν πληγωμένος, μπορεί να πληγωνόταν μόνος του, μπορεί να γινόταν καλύτερα... Πέρασε αυτό το θέμα σίγουρα... Εγώ πιστεύω ότι του έλειπε η οικογένειά του, γιατί είχε μία πάρα πολύ καλή σχέση. Νομίζω ότι θα τα βρίσκανε, πιστεύω ότι θα τα βρίσκανε. Ποτέ δεν ανακατεύτηκα να το συζητήσω. Πάντα ακούω, αλλά δεν κάθομαι να κρίνω και να του πω κάτι ή να προσπαθώ να διαχειριστώ μία κατάσταση στην οποία δεν ξέρω κάτι. Σαν φίλη μπορούσα να τον στηρίξω εκεί που μπορούσα. Αν τον πίεζες και του έλεγες κάτι που δεν ήθελε, μπορεί να απομακρυνόταν. Ήθελε ιδιαίτερο χειρισμό», απάντησε.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα πρόσθεσε: «Ήταν πολύπλοκο, πολυσύνθετο άτομο. Πραγματικός καλλιτέχνης, πραγματικός σταρ και ποτέ συστημικός αλλά ούτε και αντισυστημικός. Πολύ αυθεντικός. Δημιούργησε τον εαυτό του μόνος του».
Όταν η Κατερίνα Καινούργιου τη ρώτησε εάν ισχύει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε να δημιουγήσει τη δική του οικογένεια, η κοσμικογράφος ανέφερε: «Ήταν παραδοσιακός. Είχε μία πλευρά καταπληκτική. Δεν του άρεσε η χλιδή, του άρεσε να πειβάλλεται από ωραίους ανθρώπους, ωραίο περιβάλλον, να έχει ωραίο σπίτι...».
«Το τελευταίο μήνυμα που μου είχε στείλει ήταν "σ' αγαπώ"»
Μιλώντας για τη σχέση που είχαν δημιουργήσει, η Χριστίνα Πολίτη εξήγησε πως ο τραγουδιστής δεν άφηνε τους ανθρώπους να μπουν εύκολα στη ζωή του, όμως οι δυο τους είχαν έρθει πολύ κοντά: «Δεν ήμασταν αυτοκόλλητοι, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε μία τρομερά ζεστή σχέση και φιλική. Νομίζω ότι έτυχε κάπως και του στάθηκα σε 2-3 κομβικά σημεία της ζωής του, γιατί όντως είχε πάρα πολλούς φίλους και ανθρώπους ο ίδιος τους άφηνε ή δεν τους άφηνε να μπαίνουν στη ζωή του. Δηλαδή, εκείνος χειριζόταν πόσο κοντά θα έρθει με κάποιον. Είχε απόλυτο έλεγχο. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι ήταν ο αυτοκόλλητός μου, αλλά ήταν σίγουρα ο άνθρωπος που ήξερε ότι πάντα θα σηκώσω το τηλέφωνο, πάντα θα είμαι εκεί. Και ειδικά φέτος είχαμε φτάσει τη σχέση μας σε ένα υπέροχο σημείο. Έχω τα ωραιότερα μηνύματα και χαίρομαι πραγματικά που δεν έχω κάτι που δεν του είπα. Ακόμα και στο Instagram τον έχω αποθεώσει και έχω γράψει από πριν όλα όσα ήθελα γι' αυτόν. Ενώ μου λείπει τρομερά και δεν θα τον ξαναδώ, δεν θα ξανακούσω τη φωνή του και τα αστεία του, δεν έχω κάτι που να μην του έχω πει, που είναι σπάνιο αυτό, δύσκολο. Το τελευταίο μήνυμα που μου είχε στείλει ήταν "σ' αγαπώ" και μου είχε στείλει για ανθρώπους που αγαπάει, για την Άντζελα Δημητρίου που την εκτιμούσε και έβλεπε ότι κάναμε παρέα...», δήλωσε.
«Μου έγραφε "ο Θεός να σε έχει καλά"», συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων, και ανέφερε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πολύ καλή σχέση και με τον γιο της.
«Όταν διάβασα ότι πέθανε ήμουν στο αυτοκίνητο και πάγωσα, από τότε είναι σαν να είμαι σε καταστολή»
Για τη στιγμή που ενημερώθηκε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, η κοσμικογράφος εξομολογήθηκε: «Όταν το διάβασα ήμουν στο αυτοκίνητο και πάγωσα. Με μετέφεραν στο σπίτι και από τότε είμαι σαν να είμαι σε καταστολή. Είμαι σαν να έχει πέσει η μπαταρία μου και ακούω τη φωνή του. Μου λείπουν πράγματα που έλεγε».
Η κοσμικογράφος μίλησε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στην πλευρά του τραγουδιστή που δεν είχαν την τύχει να γνωρίζουν όλοι, αποκαλύπτοντας πώς έμαθε για τον θάνατό του και ποια ήταν τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξαν.
Η Χριστίνα Πολίτη ρωτήθηκε αρχικά αν ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή ενώ ήταν πληγωμένος από την οικογενειακή του διαμάχη: «Δεν πιστεύω ότι ήταν πληγωμένος. Βγαίνουν όλοι και λένε κάτι για έναν άνθρωπο που είχε φύγει. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, πρώτον. Μπορεί να ήταν πληγωμένος, μπορεί να πληγωνόταν μόνος του, μπορεί να γινόταν καλύτερα... Πέρασε αυτό το θέμα σίγουρα... Εγώ πιστεύω ότι του έλειπε η οικογένειά του, γιατί είχε μία πάρα πολύ καλή σχέση. Νομίζω ότι θα τα βρίσκανε, πιστεύω ότι θα τα βρίσκανε. Ποτέ δεν ανακατεύτηκα να το συζητήσω. Πάντα ακούω, αλλά δεν κάθομαι να κρίνω και να του πω κάτι ή να προσπαθώ να διαχειριστώ μία κατάσταση στην οποία δεν ξέρω κάτι. Σαν φίλη μπορούσα να τον στηρίξω εκεί που μπορούσα. Αν τον πίεζες και του έλεγες κάτι που δεν ήθελε, μπορεί να απομακρυνόταν. Ήθελε ιδιαίτερο χειρισμό», απάντησε.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα πρόσθεσε: «Ήταν πολύπλοκο, πολυσύνθετο άτομο. Πραγματικός καλλιτέχνης, πραγματικός σταρ και ποτέ συστημικός αλλά ούτε και αντισυστημικός. Πολύ αυθεντικός. Δημιούργησε τον εαυτό του μόνος του».
Όταν η Κατερίνα Καινούργιου τη ρώτησε εάν ισχύει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε να δημιουγήσει τη δική του οικογένεια, η κοσμικογράφος ανέφερε: «Ήταν παραδοσιακός. Είχε μία πλευρά καταπληκτική. Δεν του άρεσε η χλιδή, του άρεσε να πειβάλλεται από ωραίους ανθρώπους, ωραίο περιβάλλον, να έχει ωραίο σπίτι...».
«Το τελευταίο μήνυμα που μου είχε στείλει ήταν "σ' αγαπώ"»
Μιλώντας για τη σχέση που είχαν δημιουργήσει, η Χριστίνα Πολίτη εξήγησε πως ο τραγουδιστής δεν άφηνε τους ανθρώπους να μπουν εύκολα στη ζωή του, όμως οι δυο τους είχαν έρθει πολύ κοντά: «Δεν ήμασταν αυτοκόλλητοι, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε μία τρομερά ζεστή σχέση και φιλική. Νομίζω ότι έτυχε κάπως και του στάθηκα σε 2-3 κομβικά σημεία της ζωής του, γιατί όντως είχε πάρα πολλούς φίλους και ανθρώπους ο ίδιος τους άφηνε ή δεν τους άφηνε να μπαίνουν στη ζωή του. Δηλαδή, εκείνος χειριζόταν πόσο κοντά θα έρθει με κάποιον. Είχε απόλυτο έλεγχο. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι ήταν ο αυτοκόλλητός μου, αλλά ήταν σίγουρα ο άνθρωπος που ήξερε ότι πάντα θα σηκώσω το τηλέφωνο, πάντα θα είμαι εκεί. Και ειδικά φέτος είχαμε φτάσει τη σχέση μας σε ένα υπέροχο σημείο. Έχω τα ωραιότερα μηνύματα και χαίρομαι πραγματικά που δεν έχω κάτι που δεν του είπα. Ακόμα και στο Instagram τον έχω αποθεώσει και έχω γράψει από πριν όλα όσα ήθελα γι' αυτόν. Ενώ μου λείπει τρομερά και δεν θα τον ξαναδώ, δεν θα ξανακούσω τη φωνή του και τα αστεία του, δεν έχω κάτι που να μην του έχω πει, που είναι σπάνιο αυτό, δύσκολο. Το τελευταίο μήνυμα που μου είχε στείλει ήταν "σ' αγαπώ" και μου είχε στείλει για ανθρώπους που αγαπάει, για την Άντζελα Δημητρίου που την εκτιμούσε και έβλεπε ότι κάναμε παρέα...», δήλωσε.
«Μου έγραφε "ο Θεός να σε έχει καλά"», συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων, και ανέφερε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πολύ καλή σχέση και με τον γιο της.
«Όταν διάβασα ότι πέθανε ήμουν στο αυτοκίνητο και πάγωσα, από τότε είναι σαν να είμαι σε καταστολή»
Για τη στιγμή που ενημερώθηκε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, η κοσμικογράφος εξομολογήθηκε: «Όταν το διάβασα ήμουν στο αυτοκίνητο και πάγωσα. Με μετέφεραν στο σπίτι και από τότε είμαι σαν να είμαι σε καταστολή. Είμαι σαν να έχει πέσει η μπαταρία μου και ακούω τη φωνή του. Μου λείπουν πράγματα που έλεγε».
Για τα μηνύματα αγάπης που γράφτηκαν από επώνυμους μετά τον θάνατό του, η Χριστίνα Πολίτη επισήμανε πως ανάμεσά τους υπάρχουν και πρόσωπα που ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήθελε κοντά του: «Ο ίδιος, όλους αυτούς, μπορεί να μην τους άφηνε να μπουν ούτε στο καμαρίνι, που λέει ο λόγος. Δεν είναι θέμα μοναξιάς, είναι θέμα μοναχικότητας», σημείωσε.
Κλείνοντας, η κοσμικογράφος αποκάλυψε πως δεν έχει καταφέρει ακόμα να επισκεφτεί τον τάφο του τραγουδιστή: «Δεν πάω ούτε στου πατέρα μου. Έχω μία φοβία...», ανέφερε.
Κλείνοντας, η κοσμικογράφος αποκάλυψε πως δεν έχει καταφέρει ακόμα να επισκεφτεί τον τάφο του τραγουδιστή: «Δεν πάω ούτε στου πατέρα μου. Έχω μία φοβία...», ανέφερε.
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