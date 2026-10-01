Χριστίνα Πολίτη για Γιώργο Μαζωνάκη: Πιστεύω ότι του έλειπε η οικογένειά του, νομίζω ότι θα τα βρίσκανε

Έπειτα πρόσθεσε: «Ήταν πολύπλοκο, πολυσύνθετο άτομο. Πραγματικός καλλιτέχνης, πραγματικός σταρ και ποτέ συστημικός αλλά ούτε και αντισυστημικός. Πολύ αυθεντικός. Δημιούργησε τον εαυτό του μόνος του».

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου τη ρώτησε εάν ισχύει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε να δημιουγήσει τη δική του οικογένεια, η κοσμικογράφος ανέφερε: «Ήταν παραδοσιακός. Είχε μία πλευρά καταπληκτική. Δεν του άρεσε η χλιδή, του άρεσε να πειβάλλεται από ωραίους ανθρώπους, ωραίο περιβάλλον, να έχει ωραίο σπίτι...».



«Το τελευταίο μήνυμα που μου είχε στείλει ήταν "σ' αγαπώ"»

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