Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ πρωταγωνιστεί στο νέο βιντεοκλίπ των Rolling Stones
Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ πρωταγωνιστεί στο νέο βιντεοκλίπ των Rolling Stones
Το «Mr. Charm» είναι το τρίτο τραγούδι από το άλμπουμ «Foreign Tongues», το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου
Οι Rolling Stones παρουσίασαν το νέο βιντεοκλίπ για το τραγούδι τους «Mr. Charm», με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Πάλμντεϊλ της Καλιφόρνιας, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Χένρι Σόλφιλντ. Στο μουσικό βίντεο, ο ηθοποιός ενσαρκώνει έναν γόη, ο οποίος καταφτάνει σε ένα παρακμιακό μοτέλ και εστιατόριο στην έρημο και καταφέρνει να μαγνητίσει αμέσως τους θαμώνες.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί μια γυναίκα, την οποία υποδύεται το μοντέλο Σάρα Σαμπάιο, καθώς εκείνη φαίνεται να μην ενδίδει στη γοητεία του. Με κίτρινο πουκάμισο με κρόσσια και μαύρο παντελόνι, ο Σκάρσγκαρντ υιοθετεί κινήσεις που παραπέμπουν στο χαρακτηριστικό στιλ του Μικ Τζάγκερ.
Δείτε το βιντεοκλίπ του «Mr. Charm»
Το μουσικό βίντεο συνοδεύεται επίσης από ένα κομμάτι που παρέμενε μέχρι πρότινος άγνωστο, με τίτλο «Bad Luck Hideaway». Πρόκειται για ντουέτο του Τζάγκερ με τον Κιθ Ρίτσαρντς, στο οποίο περιλαμβάνονται και ηχογραφήσεις ντραμς του Τσάρλι Γουότς. Τα συγκεκριμένα μέρη είχαν ηχογραφηθεί στα British Grove Studios, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Άντριου Γουότ.
Το «Mr. Charm» είναι το τρίτο τραγούδι από το άλμπουμ «Foreign Tongues», το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου από την Capitol Records και αποτελεί τον 25ο στούντιο δίσκο του εμβληματικού συγκροτήματος. Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ είναι ο τελευταίος μέχρι στιγμής σταρ που συμμετέχει σε βιντεοκλίπ της νέας δουλειάς των Rolling Stones.
Στα προηγούμενα μουσικά βίντεο του άλμπουμ, η Άνια Τέιλορ-Τζόι και ο Τσαρλς Μέλτον εμφανίστηκαν στο «Jealous Lover», ενώ η Οντέσα Αζιόν πρωταγωνίστησε στο «In the Stars». Όπως αναφέρει το περιοδικό Rolling Stone, οι ηχογραφήσεις του «Foreign Tongues» πραγματοποιήθηκαν στα Metropolis Studios του Λονδίνου. Στον δίσκο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Ρόμπερτ Σμιθ, Στιβ Γουίνγουντ και Τσαντ Σμιθ. Παράλληλα, για την ολοκλήρωση του άλμπουμ αξιοποιήθηκε και υλικό που είχε ηχογραφήσει ο Τσάρλι Γουότς πριν από τον θάνατό του, το 2021.
Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Πάλμντεϊλ της Καλιφόρνιας, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Χένρι Σόλφιλντ. Στο μουσικό βίντεο, ο ηθοποιός ενσαρκώνει έναν γόη, ο οποίος καταφτάνει σε ένα παρακμιακό μοτέλ και εστιατόριο στην έρημο και καταφέρνει να μαγνητίσει αμέσως τους θαμώνες.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί μια γυναίκα, την οποία υποδύεται το μοντέλο Σάρα Σαμπάιο, καθώς εκείνη φαίνεται να μην ενδίδει στη γοητεία του. Με κίτρινο πουκάμισο με κρόσσια και μαύρο παντελόνι, ο Σκάρσγκαρντ υιοθετεί κινήσεις που παραπέμπουν στο χαρακτηριστικό στιλ του Μικ Τζάγκερ.
Δείτε το βιντεοκλίπ του «Mr. Charm»
Το μουσικό βίντεο συνοδεύεται επίσης από ένα κομμάτι που παρέμενε μέχρι πρότινος άγνωστο, με τίτλο «Bad Luck Hideaway». Πρόκειται για ντουέτο του Τζάγκερ με τον Κιθ Ρίτσαρντς, στο οποίο περιλαμβάνονται και ηχογραφήσεις ντραμς του Τσάρλι Γουότς. Τα συγκεκριμένα μέρη είχαν ηχογραφηθεί στα British Grove Studios, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Άντριου Γουότ.
Το «Mr. Charm» είναι το τρίτο τραγούδι από το άλμπουμ «Foreign Tongues», το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου από την Capitol Records και αποτελεί τον 25ο στούντιο δίσκο του εμβληματικού συγκροτήματος. Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ είναι ο τελευταίος μέχρι στιγμής σταρ που συμμετέχει σε βιντεοκλίπ της νέας δουλειάς των Rolling Stones.
Στα προηγούμενα μουσικά βίντεο του άλμπουμ, η Άνια Τέιλορ-Τζόι και ο Τσαρλς Μέλτον εμφανίστηκαν στο «Jealous Lover», ενώ η Οντέσα Αζιόν πρωταγωνίστησε στο «In the Stars». Όπως αναφέρει το περιοδικό Rolling Stone, οι ηχογραφήσεις του «Foreign Tongues» πραγματοποιήθηκαν στα Metropolis Studios του Λονδίνου. Στον δίσκο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Ρόμπερτ Σμιθ, Στιβ Γουίνγουντ και Τσαντ Σμιθ. Παράλληλα, για την ολοκλήρωση του άλμπουμ αξιοποιήθηκε και υλικό που είχε ηχογραφήσει ο Τσάρλι Γουότς πριν από τον θάνατό του, το 2021.
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