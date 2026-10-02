Μελίνα Ασλανίδου: Σε συναυλία μου το καλοκαίρι μου έριξαν δύο μούτζες, γέλασα πάρα πολύ
Μελίνα Ασλανίδου: Σε συναυλία μου το καλοκαίρι μου έριξαν δύο μούτζες, γέλασα πάρα πολύ
Είπα «ρε αδερφούλη και με τα δύο;», πρόσθεσε με χιούμορ η τραγουδίστρια
Ένα ιδιαίτερο περιστατικό που συνέβη σε συναυλία της αποκάλυψε η Μελίνα Ασλανίδου, δηλώνοντας πως ένας από τους θεατές τη μούτζωσε.
Η τραγουδίστρια εξήγησε πως αντί να ενοχληθεί, γέλασε και αμέσως ρώτησε τον θεατή για ποιο λόγο χρησιμοποίησε και τα δύο του χέρια.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η Μελίνα Ασλανίδου περιέγραψε αναλυτικά το σκηνικό: «Φέτος το καλοκαίρι νομίζω η πιο ωραία στιγμή, που είχε πολύ πλάκα, ήταν όταν βγήκα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας κάλεσαν για τη συναυλία και ξαφνικά βλέπω δύο μούντζες πάνω μου. Γέλασα τόσο πολύ, γιατί του λέω "Ρε αδερφούλη, και με τα δύο; Να μου έδινες μία να καταλάβω. Και με τα δύο τα χέρια;"», είπε με χιούμορ.
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή, συγκεκριμένα εάν είναι ερωτευμένη. «Η Μελίνα Ασλανίδου τραγουδάει τον έρωτα. Δεν θα είναι, ρε παιδί μου; Είναι ευλογία ο έρωτας», απάντησε η ίδια, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.
Η τραγουδίστρια εξήγησε πως αντί να ενοχληθεί, γέλασε και αμέσως ρώτησε τον θεατή για ποιο λόγο χρησιμοποίησε και τα δύο του χέρια.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η Μελίνα Ασλανίδου περιέγραψε αναλυτικά το σκηνικό: «Φέτος το καλοκαίρι νομίζω η πιο ωραία στιγμή, που είχε πολύ πλάκα, ήταν όταν βγήκα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας κάλεσαν για τη συναυλία και ξαφνικά βλέπω δύο μούντζες πάνω μου. Γέλασα τόσο πολύ, γιατί του λέω "Ρε αδερφούλη, και με τα δύο; Να μου έδινες μία να καταλάβω. Και με τα δύο τα χέρια;"», είπε με χιούμορ.
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή, συγκεκριμένα εάν είναι ερωτευμένη. «Η Μελίνα Ασλανίδου τραγουδάει τον έρωτα. Δεν θα είναι, ρε παιδί μου; Είναι ευλογία ο έρωτας», απάντησε η ίδια, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.
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