Τεχνικός κυβερνοασφάλειας ισχυρίζεται πως αποκωδικοποίησε με AI μια επιστολή που είχε στείλει ο Ναπολέων πριν 217 χρόνια

Η συγκεκριμένη επιστολή είχε σταλεί το 1809 στον στρατηγό Ογκίστ ντε Μαρμόν από τον θετό γιο του Ναπολέοντα, Ευγένιο ντε Μποαρνέ, αντιβασιλέα της Ιταλίας - Η επιστολή συνοδευόταν αρχικά από ένα κλειδί αποκρυπτογράφησης, το οποίο χάθηκε στο πέρασμα των αιώνων

217 χρόνια ένας τεχνικός κυβερνοασφάλειας, αξιοποιώντας προηγμένο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης.



Η συγκεκριμένη επιστολή είχε σταλεί το 1809 στον στρατηγό Ογκίστ ντε Μαρμόν από τον θετό γιο του Ναπολέοντα, Ευγένιο ντε Μποαρνέ, αντιβασιλέα της Ιταλίας.



24 γραμμές αποτελούνται από αριθμούς, διάσπαρτα γράμματα και σύμβολα που φαίνεται να είχαν δημιουργηθεί ειδικά για την κρυπτογράφηση του μηνύματος.



Η επιστολή συνοδευόταν αρχικά από ένα κλειδί αποκρυπτογράφησης, το οποίο όμως χάθηκε με το πέρασμα των αιώνων, με αποτέλεσμα το περιεχόμενό της να παραμένει άγνωστο.



Και φτάσαμε στο σήμερα, με τον Κάρτερ Τσερτς, έναν μηχανικό στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne, να καταφέρνει να σπάσει τον κώδικα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.







«Χρησιμοποίησα το GPT-6 Astra για να σπάσω έναν άλυτο κώδικα σε επιστολή προς έναν από τους στρατηγούς του Ναπολέοντα, η οποία παρέμενε αδιάβαστη για 217 χρόνια», έγραψε ο ίδιος στο X, εξηγώντας πως το εντυπωσιακό στοιχείο δεν ήταν τόσο η ίδια η αποκρυπτογράφηση, αλλά το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία, από μία μόνο εικόνα και έναν συγκεκριμένο στόχο, μέσα σε περίπου έξι ώρες.



Τι έγραφε ο Ναπολέων Σύμφωνα με την αποκρυπτογράφηση, στις 16 Μαρτίου 1809, ο Ναπολέων έγραψε από το Παρίσι στον θετό γιο του, Ευγένιο, ζητώντας του να στείλει επιστολή στον Ογκίστ ντε Μαρμόν, φίλο του αυτοκράτορα, τα στρατεύματα του οποίου βρίσκονταν στη Δαλματία, στην άλλη πλευρά της Αδριατικής.



Κλείσιμο Μαρμόν και στις υπόλοιπες γαλλικές στρατιές μεσολαβούσε αυστριακό έδαφος. Σε περίπτωση πολέμου, επομένως, ο στρατηγός θα μπορούσε να βρεθεί απομονωμένος.



Η πρώτη γραμμή της επιστολής είναι γραμμένη στα γαλλικά και αναφέρει: «Vous avez dû recevoir, Monsieur le Général Marmont, mes lettres des 8, 14 et 20 courant».



Η φράση μεταφράζεται ως: «Θα πρέπει να έχετε λάβει, στρατηγέ Μαρμόν, τις επιστολές μου της 8ης, της 14ης και της 20ής αυτού του μήνα».



Από εκεί και πέρα, όμως, το περιεχόμενο ήταν κρυπτογραφημένο και παρέμενε άγνωστο.



Στην αποκωδικοποίηση μιας μυστηριώδους επιστολής του Ναπολέοντα Βοναπάρτη ισχυρίζεται πως προχώρησε μετά απόένας τεχνικός κυβερνοασφάλειας, αξιοποιώντας προηγμένο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης.Η συγκεκριμένη επιστολή είχε σταλεί τοστον στρατηγόαπό τον θετό γιο του Ναπολέοντα,, αντιβασιλέα της Ιταλίας.Η πρώτη γραμμή της επιστολής είναι γραμμένη στα γαλλικά, όμως οι επόμενεςαποτελούνται από αριθμούς, διάσπαρτα γράμματα και σύμβολα που φαίνεται να είχαν δημιουργηθεί ειδικά για την κρυπτογράφηση του μηνύματος.Η επιστολή συνοδευόταν αρχικά από ένα κλειδί αποκρυπτογράφησης, το οποίο όμως χάθηκε με το πέρασμα των αιώνων, με αποτέλεσμα το περιεχόμενό της να παραμένει άγνωστο.Και φτάσαμε στο σήμερα, με τον, έναν μηχανικό στην εταιρεία κυβερνοασφάλειαςνα καταφέρνει να σπάσει τον κώδικα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.«Χρησιμοποίησα το GPT-6 Astra για να σπάσω έναν άλυτο κώδικα σε επιστολή προς έναν από τους στρατηγούς του Ναπολέοντα, η οποία παρέμενε αδιάβαστη για 217 χρόνια», έγραψε ο ίδιος στο X, εξηγώντας πως το εντυπωσιακό στοιχείο δεν ήταν τόσο η ίδια η αποκρυπτογράφηση, αλλά το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία, από μία μόνο εικόνα και έναν συγκεκριμένο στόχο, μέσα σε περίπου έξι ώρες.Σύμφωνα με την αποκρυπτογράφηση, στις 16 Μαρτίου 1809, ο Ναπολέων έγραψε από το Παρίσι στον θετό γιο του, Ευγένιο, ζητώντας του να στείλει επιστολή στον, φίλο του αυτοκράτορα, τα στρατεύματα του οποίου βρίσκονταν στη Δαλματία, στην άλλη πλευρά της Αδριατικής.Ανάμεσα στις δυνάμεις τουκαι στις υπόλοιπες γαλλικές στρατιές μεσολαβούσε αυστριακό έδαφος. Σε περίπτωση πολέμου, επομένως, ο στρατηγός θα μπορούσε να βρεθεί απομονωμένος.Η πρώτη γραμμή της επιστολής είναι γραμμένη στα γαλλικά και αναφέρει:Η φράση μεταφράζεται ως: «Θα πρέπει να έχετε λάβει, στρατηγέ Μαρμόν, τις επιστολές μου της 8ης, της 14ης και της 20ής αυτού του μήνα».Από εκεί και πέρα, όμως, το περιεχόμενο ήταν κρυπτογραφημένο και παρέμενε άγνωστο.

Πώς έσπασε τον κώδικα η τεχνητή νοημοσύνη Για την αποκρυπτογράφηση, ο Τσερτς στράφηκε στο GPT-6 Astra, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI.



Μέσα σε περίπου έξι ώρες, το σύστημα κατάφερε να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα.



«Το Astra έκοψε την εικόνα, διαστάσεων 1.202 επί 1.836, σε σειρές, διάβασε τα σημάδια, αποφάσισε ποια από τα 175 χειρόγραφα σύμβολα ήταν στην πραγματικότητα το ίδιο σύμβολο γραμμένο δύο φορές και μόνο τότε άρχισε να σπάει τον κώδικα», εξήγησε ο Τσερτς σε ανάρτησή του σε ιστολόγιο.



Η αποκρυπτογράφηση αποκάλυψε ότι η επιστολή περιγράφει τις θέσεις των γαλλικών και συμμαχικών στρατών και καλεί τον Μαρμόν να μην πτοηθεί από την απομονωμένη θέση στην οποία βρισκόταν.



«Οι Ρώσοι προελαύνουν εναντίον της Αυστρίας και ο στρατός του Φριούλι αριθμεί σήμερα 80.000 άνδρες», αναφέρει η επιστολή.



«Προσθέστε σε αυτούς το σώμα της Δαλματίας, χωρίς να υπολογίζουμε τις εφεδρείες που οργανώνονται παντού στα μετόπισθεν, και θα δείτε ότι η Αυστρία θα δεχθεί επίθεση από όλες τις πλευρές ταυτόχρονα. Κατά συνέπεια, σπεύδει προς την καταστροφή της. Όταν λάβετε την εντολή να κινηθείτε, δεν πρέπει να επιτρέψετε στον εαυτό σας να εκφοβιστεί από μερικά στρατεύματα ή από μια συγκέντρωση όχλου».



«Ο κώδικας δεν ήταν δύσκολος, η διαδικασία όμως ήταν» Σύμφωνα με τον Τσερτς, ο ίδιος ο κώδικας δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολος να αποκρυπτογραφηθεί.



Όπως παραδέχεται, ωστόσο, ένας άνθρωπος θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσα σε μόλις έξι ώρες.



«Ο ίδιος ο κώδικας δεν είναι δύσκολος και οι κρυπτογράφοι θα μπορούσαν να τον είχαν σπάσει εύκολα, εάν είχαν τον απαραίτητο χρόνο και την ενέργεια», σημείωσε.



«Όμως η διαδικασία της μεταγραφής, της καταλογογράφησης, της μετάφρασης και στη συνέχεια της αποκρυπτογράφησης είναι σύνθετη και απαιτεί γνώσεις από πολλούς διαφορετικούς τομείς».



Ακόμη, εκτίμησε ότι σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν αντίστοιχα άλυτα και εξειδικευμένα προβλήματα, τα οποία οι ειδικοί δεν διαθέτουν τον χρόνο ή τους πόρους για να αντιμετωπίσουν.



«Το συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι που θα μειώνουν ολοένα και περισσότερο αυτές τις λίστες θα είναι άνθρωποι εκτός του εκάστοτε πεδίου, οι οποίοι απλώς θα έχουν περιέργεια να εξετάσουν ένα πρόβλημα», κατέληξε.



Το αποκωδικοποιημένο μήνυμα του Ναπολέοντα (Αυτά τα γράμματα) περιείχαν τις διαταγές και τις οδηγίες που (η Αυτού Μεγαλειότης) μου ανέθεσε να σας μεταφέρω. Σπεύδω σήμερα να σας ενημερώσω για τη διάταξη των γαλλικών και συμμαχικών στρατών. Ο Δούκας του Ντάντσιγκ, επικεφαλής σαράντα χιλιάδων Βαυαρών, κατέχει το Μόναχο και το Πάσσαου. Ο πρίγκιπας Πονιατόφσκι, επικεφαλής τριάντα χιλιάδων Πολωνών, έχει στρατοπεδεύσει στον Βιστούλα, απειλώντας την Κρακοβία. Ο πρίγκιπας του Πόντε-Κόρβο διοικεί τον σαξονικό στρατό, ο οποίος έχει στρατοπεδεύσει μπροστά από τη Δρέσδη, ενώ ο δούκας του Άουερστατ κατέχει το Μπάιροϊτ με ογδόντα χιλιάδες Γάλλους στρατιώτες. Ο δούκας του Ριβόλι διοικεί εξήντα χιλιάδες άνδρες που έχουν στρατοπεδεύσει στο Ούλμ και στο Ντόναουβερτ. Ο (στρατηγός) Ουντινό, με το ελίτ σώμα που αριθμεί σαράντα χιλιάδες άνδρες, βρίσκεται στο Άουγκσμπουργκ και κατά μήκος του Λεχ.



Οι Ρώσοι βαδίζουν εναντίον της Αυστρίας, και ο στρατός του Φρίουλι αριθμεί σήμερα ογδόντα χιλιάδες άνδρες. Προσθέστε το σώμα της Δαλματίας, χωρίς να υπολογίζετε τις εφεδρείες που οργανώνονται παντού στα μετόπισθεν, και θα διαπιστώσετε ότι η Αυστρία θα δεχθεί επίθεση αμέσως από όλες τις πλευρές. Συνεπώς, οδεύει με γοργά βήματα προς την καταστροφή της. Όταν λάβετε τη διαταγή να βαδίσετε, δεν πρέπει να αφήσετε τον εαυτό σας να εκφοβιστεί από λίγα στρατεύματα ή μια συγκέντρωση όχλου.



Συνεχίζω να περιμένω νέα από εσάς με ανυπομονησία. Οι Αυστριακοί βρίσκονται ακόμα στο Λάιμπαχ, στο Κλάγκενφουρθ, στο Βίλαχ και στο Σάλτσμπουργκ, και φαίνεται να απειλούν το Τιρόλο μέσω του Λιντς. Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν στρατεύματα στη Γαλικία για να αντισταθούν στους Ρώσους. Αυτές οι κινήσεις υποδηλώνουν ότι το σχέδιο της εκστρατείας τους έχει ανατραπεί πριν ακόμη κηρυχθεί ο πόλεμος. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα τίποτα οριστικό. Η εθνοφρουρά έχει κληθεί σε ενεργό υπηρεσία και, αν και έχουν γίνει προσπάθειες να ξεσηκωθεί ο λαός, δεν έχει αποδειχθεί ακόμα ότι αυτές οι επιστρατεύσεις θα προσφέρουν σημαντική ενίσχυση στον στρατό.