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Ο Ολιβιέ Ζιρού αποκάλυψε το... βέτο της συζύγού του, που χάλασε τη μεταγραφή του στη Ντόρτμουντ
Ο Ολιβιέ Ζιρού αποκάλυψε το... βέτο της συζύγού του, που χάλασε τη μεταγραφή του στη Ντόρτμουντ
Με αφορμή τα 40α του γενέθλια ο Γάλλος επιθετικός «αποχαρακτήρισε» οικογενειακά μυστικά
Είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Γαλλίας με 57 γκολ (67 έχει ο Κιλιάν Εμπαπέ), έχει πετύχει ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει κάνει και σπουδαία καριέρα κυρίως στην Premier League με την Άρσεναλ και την Τσέλσι.
Ο Ολιβιέ Ζιρού έγινε 40 ετών και το Canal+ του ετοίμασε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τον ίδιο να προχωρά σε.. αποκαλύψεις για οικογενειακά μυστικά που χάλασαν τη μεταγραφή του από την Άρσεναλ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ το 2018.
Τον Ιανουάριο του 2018 γεννήθηκε ο Άαρον, το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού. Όταν ο Ζιρού ανέφερε στη σύζυγο του Τζεν την προοπτική μετακόμισης στη Γερμανία για χάρη της Ντόρτμουντ, η αντίδρασή της ήταν κατηγορηματική:
«Μη διανοηθείς καν να το κάνεις! Αν με πας σε άλλη χώρα τώρα, στη Γερμανία και ειδικά στο Ντόρτμουντ, θα σε σκοτώσω!»
Η Τζεν κατέστησε σαφές στον Ολιβιέ ότι δεν είχε καμία πρόθεση να μετακομίσει από το Λονδίνο στη Γερμανία.
Λόγω του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής στην Άρσεναλ και με στόχο να εξασφαλίσει μια θέση στην αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ του 2018, ο Ζιρού κατέληξε τελικά στην Τσέλσι έναντι 17 εκατομμυρίων ευρώ, παραμένοντας έτσι στο Λονδίνο.
«Εκείνη τη στιγμή, ήταν μια φυσική εξέλιξη. Στο τέλος, όλα πήγαν καλά», θυμάται ο Ζιρού.
Ο Ολιβιέ Ζιρού έγινε 40 ετών και το Canal+ του ετοίμασε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τον ίδιο να προχωρά σε.. αποκαλύψεις για οικογενειακά μυστικά που χάλασαν τη μεταγραφή του από την Άρσεναλ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ το 2018.
Τον Ιανουάριο του 2018 γεννήθηκε ο Άαρον, το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού. Όταν ο Ζιρού ανέφερε στη σύζυγο του Τζεν την προοπτική μετακόμισης στη Γερμανία για χάρη της Ντόρτμουντ, η αντίδρασή της ήταν κατηγορηματική:
«Μη διανοηθείς καν να το κάνεις! Αν με πας σε άλλη χώρα τώρα, στη Γερμανία και ειδικά στο Ντόρτμουντ, θα σε σκοτώσω!»
Η Τζεν κατέστησε σαφές στον Ολιβιέ ότι δεν είχε καμία πρόθεση να μετακομίσει από το Λονδίνο στη Γερμανία.
Λόγω του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής στην Άρσεναλ και με στόχο να εξασφαλίσει μια θέση στην αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλ του 2018, ο Ζιρού κατέληξε τελικά στην Τσέλσι έναντι 17 εκατομμυρίων ευρώ, παραμένοντας έτσι στο Λονδίνο.
«Εκείνη τη στιγμή, ήταν μια φυσική εξέλιξη. Στο τέλος, όλα πήγαν καλά», θυμάται ο Ζιρού.
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