«Πρώτα βρέθηκε το μπουφάν του και μετά ο ίδιος»: Συγκλονίζει η κόρη του κτηνοτρόφου που εντοπίστηκε νεκρός στο Ρέθυμνο
«Πρώτα βρέθηκε το μπουφάν του και μετά ο ίδιος»: Συγκλονίζει η κόρη του κτηνοτρόφου που εντοπίστηκε νεκρός στο Ρέθυμνο
Τις δραματικές ώρες αναζήτησης του 79χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες Ρεθύμνου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης κοντά στο ποιμνιοστάσιό του, περιέγραψε η κόρη του
Τις ώρες αγωνίας που προηγήθηκαν του εντοπισμού του 79χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες Ρεθύμνου περιέγραψε η κόρη του, εξηγώντας πώς ξεκίνησαν οι έρευνες όταν η οικογένεια διαπίστωσε ότι ο ηλικιωμένος δεν είχε επιστρέψει από τα ζώα του. Η αναζήτηση είχε τελικά τραγική κατάληξη, καθώς ο άνδρας βρέθηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης.
Ο 79χρονος είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της Τετάρτης, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν σε εξέλιξη έντονα καιρικά φαινόμενα. Η σορός του εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιό του, με δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να φτάνουν στο σημείο για την ανάσυρσή της.
Μιλώντας στο STAR, η κόρη του 79χρονου αναφέρθηκε στις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του, αλλά και στην κινητοποίηση που ακολούθησε όταν η οικογένεια άρχισε να τον αναζητά.
«Έφυγε μόνος του χθες το απόγευμα να πάει να φτιάξει τα πρόβατα, γενικά τα ζώα, γιατί δεν έχει μόνο πρόβατα. Στις 11:30 η ώρα γύρισε σπίτι ο αδελφός μου και αρχίσαμε να τον ψάχνουμε. Σταμάτησαν στις 04:00 και μετά συνέχισαν το πρωί», ανέφερε η κόρη του.
Οι έρευνες διακόπηκαν τα ξημερώματα και άρχισαν εκ νέου το πρωί, οπότε και εντοπίστηκε αρχικά ένα προσωπικό αντικείμενο του ηλικιωμένου.
«Πρώτα βρέθηκε το μπουφάν του και μετά ο ίδιος», είπε χαρακτηριστικά η κόρη του, περιγράφοντας τη στιγμή που οι αναζητήσεις οδήγησαν στον εντοπισμό του πατέρα της.
Η ίδια αναφέρθηκε ακόμη στη μητέρα της, η οποία είχε φύγει από τη ζωή πριν από χρόνια.
Ο 79χρονος είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της Τετάρτης, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν σε εξέλιξη έντονα καιρικά φαινόμενα. Η σορός του εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιό του, με δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να φτάνουν στο σημείο για την ανάσυρσή της.
Μιλώντας στο STAR, η κόρη του 79χρονου αναφέρθηκε στις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του, αλλά και στην κινητοποίηση που ακολούθησε όταν η οικογένεια άρχισε να τον αναζητά.
«Έφυγε μόνος του χθες το απόγευμα να πάει να φτιάξει τα πρόβατα, γενικά τα ζώα, γιατί δεν έχει μόνο πρόβατα. Στις 11:30 η ώρα γύρισε σπίτι ο αδελφός μου και αρχίσαμε να τον ψάχνουμε. Σταμάτησαν στις 04:00 και μετά συνέχισαν το πρωί», ανέφερε η κόρη του.
Οι έρευνες διακόπηκαν τα ξημερώματα και άρχισαν εκ νέου το πρωί, οπότε και εντοπίστηκε αρχικά ένα προσωπικό αντικείμενο του ηλικιωμένου.
«Πρώτα βρέθηκε το μπουφάν του και μετά ο ίδιος», είπε χαρακτηριστικά η κόρη του, περιγράφοντας τη στιγμή που οι αναζητήσεις οδήγησαν στον εντοπισμό του πατέρα της.
Η ίδια αναφέρθηκε ακόμη στη μητέρα της, η οποία είχε φύγει από τη ζωή πριν από χρόνια.
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