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Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων: 17 συλλήψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί, πάνω από 8 εκατ. ευρώ το κέρδος τους
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων: 17 συλλήψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί, πάνω από 8 εκατ. ευρώ το κέρδος τους
Πώς δρούσε η σπείρα - Συνολικά 10.000 άτομα φέρεται να είχαν επενδύσει κατά μέσο όρο 800 ευρώ ο καθένας
Εγκληματική οργάνωση, που κατάφερε να εξαπατήσει χιλιάδες άτομα και να αποσπάσει λεία οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Κατερίνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 17 άτομα που συνελήφθησαν και κατηγορούνται ως μέλη της οργάνωσης - ανάμεσα στα οποία είναι και εννέα στρατιωτικοί- εξαπατούσαν επενδυτές κρυπτονομισμάτων, υποσχόμενοι ότι αν προσέλκυαν άλλα πέντε άτομα θα είχαν μεγαλύτερο κέρδος, λειτουργώντας ουσιαστικά με τη μορφή «πυραμίδας».
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Συνολικά 10.000 άτομα φέρεται να είχαν επενδύσει κατά μέσo όρο 800 ευρώ ο καθένας και έτσι το κέρδος της οργάνωσης υπολογίζεται κατά προσέγγιση στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα άρχισε μετά από πληροφορίες που έφτασαν στην ΕΛ.ΑΣ. για συγκεκριμένα άτομα τα οποία παρότρυναν πολίτες να επενδύσουν υπoσχόμεοι εύκολο πλουτισμό, ενώ ορισμένοι εξ αυτών διατηρούσαν και γραφεία σε αρκετές πόλεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema από την έρευνα προέκυψε ότι το τελευταίο διάστημα είχαν «κλειδώσει» τις αναλήψεις, με αποτέλεσμα όσοι είχαν επενδύσει να μην μπορούν να «τραβήξουν» χρήματα. Μάλιστα, τους έλεγαν ότι, αν διπλασίαζαν το ποσό της επένδυσής τους, θα μπορούσαν σε χρονικό διάστημα 50 ημερών να το λάβουν πίσω στο διπλάσιο.
Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί από τους αστυνομικούς 280.000 ευρώ καθώς και άλλα πειστήρια, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Οι 17 συλλήψεις έγιναν σε διάφορες περιοχές και όλοι οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Κατερίνης. Μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους, θα ξεκινήσουν από αύριο τις απολογίες τους.
Εντός της ημέρας αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση από την ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 17 άτομα που συνελήφθησαν και κατηγορούνται ως μέλη της οργάνωσης - ανάμεσα στα οποία είναι και εννέα στρατιωτικοί- εξαπατούσαν επενδυτές κρυπτονομισμάτων, υποσχόμενοι ότι αν προσέλκυαν άλλα πέντε άτομα θα είχαν μεγαλύτερο κέρδος, λειτουργώντας ουσιαστικά με τη μορφή «πυραμίδας».
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Συνολικά 10.000 άτομα φέρεται να είχαν επενδύσει κατά μέσo όρο 800 ευρώ ο καθένας και έτσι το κέρδος της οργάνωσης υπολογίζεται κατά προσέγγιση στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα άρχισε μετά από πληροφορίες που έφτασαν στην ΕΛ.ΑΣ. για συγκεκριμένα άτομα τα οποία παρότρυναν πολίτες να επενδύσουν υπoσχόμεοι εύκολο πλουτισμό, ενώ ορισμένοι εξ αυτών διατηρούσαν και γραφεία σε αρκετές πόλεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema από την έρευνα προέκυψε ότι το τελευταίο διάστημα είχαν «κλειδώσει» τις αναλήψεις, με αποτέλεσμα όσοι είχαν επενδύσει να μην μπορούν να «τραβήξουν» χρήματα. Μάλιστα, τους έλεγαν ότι, αν διπλασίαζαν το ποσό της επένδυσής τους, θα μπορούσαν σε χρονικό διάστημα 50 ημερών να το λάβουν πίσω στο διπλάσιο.
Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί από τους αστυνομικούς 280.000 ευρώ καθώς και άλλα πειστήρια, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Οι 17 συλλήψεις έγιναν σε διάφορες περιοχές και όλοι οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Κατερίνης. Μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους, θα ξεκινήσουν από αύριο τις απολογίες τους.
Εντός της ημέρας αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση από την ΕΛ.ΑΣ.
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