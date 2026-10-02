Η Έμα Χέμινγκ ανέβασε φωτογραφία του Μπρους Γουίλις: Είναι και θα είναι πάντα ένας γαμ@μένος θρύλος, έγραψε
Η Έμα Χέμινγκ ανέβασε φωτογραφία του Μπρους Γουίλις: Είναι και θα είναι πάντα ένας γαμ@μένος θρύλος, έγραψε
Είμαι τόσο περήφανη που είμαι σύζυγός του, πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής της
Μία νέα φωτογραφία τους Μπρους Γουίλις ανέβασε η Έμα Χέμινγκ, δηλώνοντας πως ο σύζυγός της είναι και θα συνεχίσει να είναι ένας θρύλος.
Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη μετωποκροταφική άνοια με την οποία ο οποίος διαγνώστηκε το 2023, η Έμα Χέμινγκ αποθέωσε τον αγαπημένο της, σημειώνοντας πως μέσα από εκείνον πολλές οικογένειες που ζουν με την ασθένεια αυτή έχουν καταφέρει να βοηθηθούν.
Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο ηθοποιός φορά καπέλο, γυαλιά ηλίου και μία μπλούζα με παιδικές ζωγραφίες. Στη λεζάντα η σύζυγός του έγραψε αναλυτικά: «Δεν θα μπορούσα να αφήσω να περάσει η Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη FTD χωρίς να μιλήσω για τον Μπρους. Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη δράση μου για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση. Μου έχει ανοίξει τόσες πολλές πόρτες σε αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσω να περνάω μέσα από αυτές. Ξέρω πόσο περήφανος θα ήταν αν γνώριζε ότι βοηθά οικογένειες που ζουν με τη FTD, άλλες μορφές άνοιας, καθώς και τους ανθρώπους που φροντίζουν τους ασθενείς, να αποκτήσουν φωνή και να ακουστούν. Σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του, ο Μπρους συνεχίζει να χτίζει την κληρονομιά του. Είναι και θα είναι πάντα ένας γαμ@μένος θρύλος. Και είμαι τόσο περήφανη που είμαι σύζυγός του».
Δείτε τη φωτογραφία
Κάτω από την ανάρτηση, η 35χρονη κόρη του ηθοποιού, Σκάουτ Γουίλις, την οποία έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Ντέμι Μουρ, σχολίασε: «Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Σε αγαπώ πάρα πολύ, Έμα».
Πρόσφατα, η σύζυγος του ηθοποιού, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Hello! μίλησε για τον τρόπο που επικοινώνησε στα παιδιά τους την κατάσταση υγείας τους πατέρα τους, προσπαθώντας να μην τους στερήσει την ανεμελιά της ηλικίας τους: «Είναι μια πραγματικά λεπτή ισορροπία. Το να τις καθοδηγείς μέσα από κάτι τέτοιο – στην πραγματικότητα, μέσα από οποιαδήποτε σοβαρή ασθένεια – είναι μια τεράστια πρόκληση. Όσο δύσκολα κι αν γίνονται τα πράγματα, προσπαθώ πάντα να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα», είπε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τεράστια στήριξη που δέχονται από την οικογένεια και τους φίλους τους: «Νομίζω ότι υπάρχει κάτι πραγματικά όμορφο στο να μεγαλώνουν έχοντας αυτή την αίσθηση ενότητας. Ναι, είναι σπαρακτικά δύσκολο, αλλά οι κόρες μου μαθαίνουν το πραγματικό νόημα της αφοσίωσης, της αλληλεγγύης και της άνευ όρων αγάπης», σημείωσε.
Έπειτα, παραδέχτηκε ότι τα παιδιά τους αντιλαμβάνονται τη μάχη που δίνει και η ίδια σε όλη αυτή την περιπέτεια και αναγνωρίζουν πως παρόλο που προσπαθεί να παραμένει δυνατή, υπάρχουν στιγμές που και εκείνη «λυγίζει»: «Οι κόρες μου με έχουν δει να είμαι δυνατή, φυσικά, αλλά με έχουν δει και να καταρρέω στο πάτωμα. Στο τέλος της ημέρας, είμαι απλώς άνθρωπος. Νομίζω ότι γνωρίζουν πολύ καλά πως κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν έχω ξαναπεράσει κάτι τέτοιο, μαθαίνω τα πάντα στην πορεία», εξομολογήθηκε.
Όσον αφορά στις ενοχές που αισθάνεται σε καθημερινό επίπεδο, δήλωσε: «Η πραγματικότητα είναι ότι οι ενοχές είναι κάτι με το οποίο εξακολουθώ να παλεύω καθημερινά. Όταν είσαι σύντροφος ενός ανθρώπου που χρειάζεται φροντίδα και πρέπει να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση, είναι σχεδόν αδύνατο να μην αισθάνεσαι ενοχές. Όμως έχω μάθει ότι δεν μπορώ να επιτρέψω σε αυτό το συναίσθημα να με κατακλύσει, γιατί είναι τεράστια σπατάλη χρόνου και ενέργειας».
Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη μετωποκροταφική άνοια με την οποία ο οποίος διαγνώστηκε το 2023, η Έμα Χέμινγκ αποθέωσε τον αγαπημένο της, σημειώνοντας πως μέσα από εκείνον πολλές οικογένειες που ζουν με την ασθένεια αυτή έχουν καταφέρει να βοηθηθούν.
Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο ηθοποιός φορά καπέλο, γυαλιά ηλίου και μία μπλούζα με παιδικές ζωγραφίες. Στη λεζάντα η σύζυγός του έγραψε αναλυτικά: «Δεν θα μπορούσα να αφήσω να περάσει η Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη FTD χωρίς να μιλήσω για τον Μπρους. Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη δράση μου για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση. Μου έχει ανοίξει τόσες πολλές πόρτες σε αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσω να περνάω μέσα από αυτές. Ξέρω πόσο περήφανος θα ήταν αν γνώριζε ότι βοηθά οικογένειες που ζουν με τη FTD, άλλες μορφές άνοιας, καθώς και τους ανθρώπους που φροντίζουν τους ασθενείς, να αποκτήσουν φωνή και να ακουστούν. Σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του, ο Μπρους συνεχίζει να χτίζει την κληρονομιά του. Είναι και θα είναι πάντα ένας γαμ@μένος θρύλος. Και είμαι τόσο περήφανη που είμαι σύζυγός του».
Δείτε τη φωτογραφία
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Κάτω από την ανάρτηση, η 35χρονη κόρη του ηθοποιού, Σκάουτ Γουίλις, την οποία έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Ντέμι Μουρ, σχολίασε: «Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Σε αγαπώ πάρα πολύ, Έμα».
Πρόσφατα, η σύζυγος του ηθοποιού, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Hello! μίλησε για τον τρόπο που επικοινώνησε στα παιδιά τους την κατάσταση υγείας τους πατέρα τους, προσπαθώντας να μην τους στερήσει την ανεμελιά της ηλικίας τους: «Είναι μια πραγματικά λεπτή ισορροπία. Το να τις καθοδηγείς μέσα από κάτι τέτοιο – στην πραγματικότητα, μέσα από οποιαδήποτε σοβαρή ασθένεια – είναι μια τεράστια πρόκληση. Όσο δύσκολα κι αν γίνονται τα πράγματα, προσπαθώ πάντα να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα», είπε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τεράστια στήριξη που δέχονται από την οικογένεια και τους φίλους τους: «Νομίζω ότι υπάρχει κάτι πραγματικά όμορφο στο να μεγαλώνουν έχοντας αυτή την αίσθηση ενότητας. Ναι, είναι σπαρακτικά δύσκολο, αλλά οι κόρες μου μαθαίνουν το πραγματικό νόημα της αφοσίωσης, της αλληλεγγύης και της άνευ όρων αγάπης», σημείωσε.
Έπειτα, παραδέχτηκε ότι τα παιδιά τους αντιλαμβάνονται τη μάχη που δίνει και η ίδια σε όλη αυτή την περιπέτεια και αναγνωρίζουν πως παρόλο που προσπαθεί να παραμένει δυνατή, υπάρχουν στιγμές που και εκείνη «λυγίζει»: «Οι κόρες μου με έχουν δει να είμαι δυνατή, φυσικά, αλλά με έχουν δει και να καταρρέω στο πάτωμα. Στο τέλος της ημέρας, είμαι απλώς άνθρωπος. Νομίζω ότι γνωρίζουν πολύ καλά πως κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν έχω ξαναπεράσει κάτι τέτοιο, μαθαίνω τα πάντα στην πορεία», εξομολογήθηκε.
Όσον αφορά στις ενοχές που αισθάνεται σε καθημερινό επίπεδο, δήλωσε: «Η πραγματικότητα είναι ότι οι ενοχές είναι κάτι με το οποίο εξακολουθώ να παλεύω καθημερινά. Όταν είσαι σύντροφος ενός ανθρώπου που χρειάζεται φροντίδα και πρέπει να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση, είναι σχεδόν αδύνατο να μην αισθάνεσαι ενοχές. Όμως έχω μάθει ότι δεν μπορώ να επιτρέψω σε αυτό το συναίσθημα να με κατακλύσει, γιατί είναι τεράστια σπατάλη χρόνου και ενέργειας».
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