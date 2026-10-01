Μπαρτζώκας: «Ήταν δύσκολο το νικητήριο σουτ, αλλά ο Καρ εκτέλεσε αμαρκάριστος»
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Βίρτους Μπολόνια Euroleague

Μπαρτζώκας: «Ήταν δύσκολο το νικητήριο σουτ, αλλά ο Καρ εκτέλεσε αμαρκάριστος»

Όσα δήλωσε ο κόουτς Μπαρτζώκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού στην Ιταλία από την Βίρτους

Μπαρτζώκας: «Ήταν δύσκολο το νικητήριο σουτ, αλλά ο Καρ εκτέλεσε αμαρκάριστος»
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Ο Ολυμπιακός είδε τον Μάρκους Καρ να ευστοχεί στο τρίποντο που πήρε στην εκπνοή και να γράφει το τελικό 96-94 υπέρ της Βίρτους στην 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα του αμυντικά στην τελική ευθεία του αγώνα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι. Φυσικά το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο. Έπρεπε να μαρκάρουμε το τελευταίο σουτ και φυσικά έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος του αγώνα, όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους και είχαμε το μομέντουμ.

Επιτρέψαμε δύο λέι-απ και 2-3 ριμπάουντ. Για να κερδίσεις ένα τέτοιο ματς το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα. Στην επίθεση βάλαμε 94 πόντους, αλλά η άμυνά μας απόψε δεν ήταν αρκετά καλή».
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