Η Χάιντι Κλουμ μετρά αντίστροφα για το Χάλογουιν, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε από τη μεταμφίεσή της ως Λαίδη Γκοντάιβα το 2001
Η Χάιντι Κλουμ μετρά αντίστροφα για το Χάλογουιν, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε από τη μεταμφίεσή της ως Λαίδη Γκοντάιβα το 2001
Το 53χρονο μοντέλο έχει καθιερωθεί ως η «βασίλισσα του Χάλογουιν» λόγω των εντυπωσιακών μεταμφιέσεών της
Αντίστροφα μετρά για το Χάλογουιν η Χάιντι Κλουμ, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από το πάρτι που είχε διοργανώσει το 2001.
Το 53χρονο μοντέλο, που έχει συνδέσει το όνομά του με εντυπωσιακές μεταμφιέσεις κάθε χρόνο, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά εκείνη, πριν από είκοσι πέντε χρόνια, όταν είχε εμφανιστεί ως Λαίδη Γκοντάιβα.
Η Κλουμ διοργανώνει το διάσημο Halloween πάρτι της από το 2000, με τη δική της μεταμφίεση να αποτελεί κάθε φορά το κεντρικό θέμα της βραδιάς. Μεταξύ άλλων, έχει εμφανιστεί ως Τζέσικα Ράμπιτ, ηλικιωμένη γυναίκα, πεταλούδα, εξωγήινη, γιγαντιαίο σκουλήκι, παγώνι, E.T. και Μέδουσα.
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: Shutterstock
Το 53χρονο μοντέλο, που έχει συνδέσει το όνομά του με εντυπωσιακές μεταμφιέσεις κάθε χρόνο, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά εκείνη, πριν από είκοσι πέντε χρόνια, όταν είχε εμφανιστεί ως Λαίδη Γκοντάιβα.
Η Κλουμ διοργανώνει το διάσημο Halloween πάρτι της από το 2000, με τη δική της μεταμφίεση να αποτελεί κάθε φορά το κεντρικό θέμα της βραδιάς. Μεταξύ άλλων, έχει εμφανιστεί ως Τζέσικα Ράμπιτ, ηλικιωμένη γυναίκα, πεταλούδα, εξωγήινη, γιγαντιαίο σκουλήκι, παγώνι, E.T. και Μέδουσα.
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: Shutterstock
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