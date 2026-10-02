Θλάση ο Τζόλης και νοκ άουτ από το ματς της Εθνικής με τη Γερμανία
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Χρήστος Τζόλης Εθνική Ελλάδας UEFA Nations League

Θλάση ο Τζόλης και νοκ άουτ από το ματς της Εθνικής με τη Γερμανία

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε νωρίς απέναντι στην Ολλανδία και δεν θα αγωνιστεί την Κυριακή στην Τούμπα

Θλάση ο Τζόλης και νοκ άουτ από το ματς της Εθνικής με τη Γερμανία
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Ο αγώνας της Εθνικής με την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League έχει ξεκινήσει και μόλις στο 18' η ατυχία χτύπησε την πόρτα της ομάδας, καθώς ο Χρήστος Τζόλης αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο μασούσα λόγω τραυματισμού.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε στο 2-2 με την Ολλανδία και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου, ωστόσο τα νέα δεν είναι τα καλύτερα αναφορικά με τον Τζόλη καθώς ο παίκτες έχει υποστεί θλάση όπερ σημαίνει πως θα μείνει εκτός της αναμέτρησης της Ελλάδας με την Γερμανία που θα διεξαχθεί στις 4 Οκτωβρίου επίσης στη Τούμπα.



Πηγή:www.gazzetta.gr
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