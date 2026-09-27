Βίντεο: Ο Τζόνι Ντεπ δάγκωσε φύλλο από διακοσμητικά φυτά, ενώ πόζαρε για φωτογραφίες
GALA
Τζόνι Ντεπ Φύλλο

Βίντεο: Ο Τζόνι Ντεπ δάγκωσε φύλλο από διακοσμητικά φυτά, ενώ πόζαρε για φωτογραφίες

Ο ηθοποιός είχε το φύλλο στο στόμα του, ενώ οι φωτογράφοι τον απαθανάτιζαν

Βίντεο: Ο Τζόνι Ντεπ δάγκωσε φύλλο από διακοσμητικά φυτά, ενώ πόζαρε για φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
Σε μια απρόσμενη κίνησε προχώρησε ο Τζόνι Ντεπ, δαγκώνοντας φύλλο από διακοσμητικά φυτά, ενώ πόζαρε για φωτογραφίες.

Ο 63χρονος ηθοποιός βρέθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε πάρτι στο Λας Βέγκας. Σε βίντεο από τη βραδιά που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Ντεπ εμφανίζεται να βγάζει φωτογραφίες, φορώντας μαύρο παλτό, καφέ καπέλο και γυαλιά. Κάποια στιγμή, ο ηθοποιός πλησίασε έναν τοίχο με διακοσμητικά φυτά, δαγκώνοντας ένα φύλλο.

Λίγο αργότερα άρχισε να το μασά, ενώ οι φωτογράφοι συνέχιζαν να τον απαθανατίζουν. Στη συνέχεια, έφτυσε το φύλλο και πήρε ακόμη ένα κομμάτι από τη διακόσμηση, ποζάροντας χαμογελαστός.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε άλλα στιγμιότυπα από τη βραδιά, ο ηθοποιός φαίνεται να τσουγκρίζει το ποτήρι του, να μιλάει με παρευρισκόμενους και να κάθεται σε τραπέζι μαζί με άλλους καλεσμένους.

Ιωάννα Μαρίνου

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