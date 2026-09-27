Βίντεο: Ο Τζόνι Ντεπ δάγκωσε φύλλο από διακοσμητικά φυτά, ενώ πόζαρε για φωτογραφίες
Βίντεο: Ο Τζόνι Ντεπ δάγκωσε φύλλο από διακοσμητικά φυτά, ενώ πόζαρε για φωτογραφίες
Ο ηθοποιός είχε το φύλλο στο στόμα του, ενώ οι φωτογράφοι τον απαθανάτιζαν
Σε μια απρόσμενη κίνησε προχώρησε ο Τζόνι Ντεπ, δαγκώνοντας φύλλο από διακοσμητικά φυτά, ενώ πόζαρε για φωτογραφίες.
Ο 63χρονος ηθοποιός βρέθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε πάρτι στο Λας Βέγκας. Σε βίντεο από τη βραδιά που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Ντεπ εμφανίζεται να βγάζει φωτογραφίες, φορώντας μαύρο παλτό, καφέ καπέλο και γυαλιά. Κάποια στιγμή, ο ηθοποιός πλησίασε έναν τοίχο με διακοσμητικά φυτά, δαγκώνοντας ένα φύλλο.
Λίγο αργότερα άρχισε να το μασά, ενώ οι φωτογράφοι συνέχιζαν να τον απαθανατίζουν. Στη συνέχεια, έφτυσε το φύλλο και πήρε ακόμη ένα κομμάτι από τη διακόσμηση, ποζάροντας χαμογελαστός.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε άλλα στιγμιότυπα από τη βραδιά, ο ηθοποιός φαίνεται να τσουγκρίζει το ποτήρι του, να μιλάει με παρευρισκόμενους και να κάθεται σε τραπέζι μαζί με άλλους καλεσμένους.
Ο 63χρονος ηθοποιός βρέθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε πάρτι στο Λας Βέγκας. Σε βίντεο από τη βραδιά που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Ντεπ εμφανίζεται να βγάζει φωτογραφίες, φορώντας μαύρο παλτό, καφέ καπέλο και γυαλιά. Κάποια στιγμή, ο ηθοποιός πλησίασε έναν τοίχο με διακοσμητικά φυτά, δαγκώνοντας ένα φύλλο.
Λίγο αργότερα άρχισε να το μασά, ενώ οι φωτογράφοι συνέχιζαν να τον απαθανατίζουν. Στη συνέχεια, έφτυσε το φύλλο και πήρε ακόμη ένα κομμάτι από τη διακόσμηση, ποζάροντας χαμογελαστός.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Johnny Depp is known for never blending into the background ... but at Drink Vegas at Park MGM, he literally started eating it.— TMZ (@TMZ) September 26, 2026
🎥 Instagram / @jpasc24 pic.twitter.com/hqrhOtGszC
Johnny Depp eats decorative plant at Las Vegas party in bizarre video https://t.co/kSgamsqKYk pic.twitter.com/nmcVPwG9AH— Page Six (@PageSix) September 27, 2026
Johnny Depp last night in Las Vegas— ReemDepp - Johnny Depp Fan (@ReemDepp) September 26, 2026
🎥cr: usmagazine IG pic.twitter.com/wJCtYiMrUu
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