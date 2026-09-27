Βίντεο: Ο Τζόνι Ντεπ δάγκωσε φύλλο από διακοσμητικά φυτά, ενώ πόζαρε για φωτογραφίες

Λας Βέγκας

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Σε άλλα στιγμιότυπα από τη βραδιά, ο ηθοποιός φαίνεται να τσουγκρίζει το ποτήρι του, να μιλάει με παρευρισκόμενους και να κάθεται σε τραπέζι μαζί με άλλους καλεσμένους.