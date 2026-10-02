Nations League: Tεσσάρα για την Πορτογαλία στην μετά Ρονάλντο εποχή, πρώτη νίκη για τη Γερμανία, δείτε τα γκολ

Ανατροπή και πρώτο «τρίποντο» για την Ουαλία

League B: Επιστροφή της Αυστρίας από το 2-0

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και η βαθμολογίες έχουν ως εξής:

LEAGUE A

LEAGUE B

LEAGUE C

LEAGUE D

Στον 4ο Όμιλο της League A, η Ουαλία πανηγύρισε επίσης την πρώτη της νίκη, επικρατώντας με 2-1 της Νορβηγίας στο Κάρντιφ.Οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν μόλις στο 11’ με τον Μπομπ, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και ανέτρεψαν το σκορ. Ο Τζέιμς στο 38’ ισοφάρισε σε 1-1 και ο Γουίλιαμς στο 48’ ολοκλήρωσε την ανατροπή, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.Στον 3ο Όμιλο της League B, η Αυστρία έκανε ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση της πρώτης θέσης, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Ιρλανδίας.Οι Ιρλανδοί πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πάροτ. Ο επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 12’ και στο 45’, αυτή τη φορά από το σημείο του πέναλτι, έκανε το 2-0. Η Αυστρία, ωστόσο, αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πρας στο 72’ μείωσε σε 2-1 και πέντε λεπτά αργότερα, στο 77’, ο Γκρέγκοριτς ισοφάρισε σε 2-2, χαρίζοντας στην ομάδα του έναν σημαντικό βαθμό.Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Ισραήλ δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη, καθώς παραχώρησε λευκή ισοπαλία (0-0) στο Κόσοβο.1ος ΟΜΙΛΟΣΓαλλία-Ιταλία 2/10Βέλγιο-Τουρκία 2/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Γαλλία 6Βέλγιο 3Ιταλία 3Τουρκία 02ος ΟΜΙΛΟΣΓερμανία-Σερβία 2-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Ολλανδία 5Γερμανία 4Σερβία 03ος ΟΜΙΛΟΣΚροατία-Αγγλία 3/10Ισπανία-Τσεχία 3/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Ισπανία 6Αγγλία 3Κροατία 3Τσεχία 04ος ΟΜΙΛΟΣΟυαλία-Νορβηγία 2-1Δανία-Πορτογαλία 2-4ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Πορτογαλία 9Δανία 3Νορβηγία 3Ουαλία 31ος ΟΜΙΛΟΣΕλβετία-Σλοβενία 3/10Β.Μακεδονία-Σκωτία 3/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Ελβετία 6Σλοβενία 4Σκωτία 1Βόρεια Μακεδονία 02ος ΟΜΙΛΟΣΟυκρανία-Β. Ιρλανδία 2/10Ουγγαρία-Γεωργία 2/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Βόρεια Ιρλανδία 4Ουκρανία 4Γεωργία 1Ουγγαρία 13ος ΟΜΙΛΟΣΙσραήλ-Κόσοβο 0-0Ιρλανδία-Αυστρία 2-2ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Αυστρία 7Κόσοβο 4Ιρλανδία 4Ισραήλ 14ος ΟΜΙΛΟΣΠολωνία-Ρουμανία 2/10Βοσνία-Σουηδία 2/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Σουηδία 6Βοσνία 4Πολωνία 1Ρουμανία 01ος ΟΜΙΛΟΣΦινλανδία-Αλβανία 3/10Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο3/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Αλβανία 6Φινλανδία 4Λευκορωσία 1Σαν Μαρίνο 02ος ΟΜΙΛΟΣΛετονία-Μαυροβούνιο 2/10Κύπρος-Αρμενία 2/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Μαυροβούνιο 6Αρμενία 3Κύπρος 1Λετονία 13ος ΟΜΙΛΟΣΚαζακστάν-Μολδαβία 2/10Νησιά Φαρόε-Σλοβακία 2/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Σλοβακία 6Νησιά Φαρόε 2Καζακστάν 1Μολδαβία 14ος ΟΜΙΛΟΣΙσλανδία-Βουλγαρία 3/10Εσθονία-Λουξεμβούργο 3/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Ισλανδία 4Λουξεμβούργο 3Εσθονία 2Βουλγαρία 11ος ΟΜΙΛΟΣΜάλτα-Γιβραλτάρ 1-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Μάλτα 4Γιβραλτάρ 2Ανδόρα 12ος ΟΜΙΛΟΣΑζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν 0-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Λιθουανία 4Αζερμπαϊτζάν 2Λιχτενστάιν 1