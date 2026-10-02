Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
Nations League: Tεσσάρα για την Πορτογαλία στην μετά Ρονάλντο εποχή, πρώτη νίκη για τη Γερμανία, δείτε τα γκολ
Nations League: Tεσσάρα για την Πορτογαλία στην μετά Ρονάλντο εποχή, πρώτη νίκη για τη Γερμανία, δείτε τα γκολ
Ο Ραφαέλ Λεάο φόρεσε το «7» του Ρονάλντο και η ομάδα του Ζεσούς νίκης με 4-2 τη Δανία - Γερμανία και Ουαλία πανηγύρισαν τα πρώτα τους «τρίποντα» - Ισοπαλίες για Αυστρία και Ισραήλ
Η μετά Κριστιάνο Ρονάλντο εποχή της Πορτογαλίας άρχισε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι Ίβηρες επικράτησαν 4-2 της Δανίας στην Κοπεγχάγη και έκαναν το 3/3 στο Nations League. Την ίδια ώρα, η Γερμανία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη με το 2-0 επί της Σερβίας, ενώ η Ουαλία πήρε επίσης το πρώτο της «τρίποντο» στη League A, νικώντας με ανατροπή 2-1 τη Νορβηγία.
Έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια, η φανέλα με το Νο7 της Πορτογαλίας άλλαξε κάτοχο, με τον Ραφαέλ Λεάο να φορά τον αριθμό που είχε συνδεθεί όσο κανένας άλλος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς άφησε στην άκρη τα όσα είχαν προηγηθεί με τον Ρονάλντο και συνέχισε με το απόλυτο την υπεράσπιση του τίτλου της στο Nations League, περνώντας με 4-2 από την Κοπεγχάγη απέναντι στη Δανία. Οι Πορτογάλοι είχαν τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, καθώς δίχτυα βρήκαν οι Ζοάο Κανσέλο, Γκονσάλο Ράμος, Βιτίνια και Ζοάο Φέλιξ.
Παρότι ο Ζόρζε Ζεσούς άκουσε αποδοκιμασίες από την εξέδρα, οι παίκτες του μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 13’ με τον Κανσέλο. Η Δανία απάντησε στο 23’ με τον Ντάμσγκαρντ, όμως μόλις δύο λεπτά αργότερα ο Γκονσάλο Ράμος επανέφερε την Πορτογαλία σε θέση οδηγού. Στο 53’ ο Χόιλουντ ισοφάρισε εκ νέου, κάνοντας το 2-2, όμως το τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης ανήκε ολοκληρωτικά στους φιλοξενούμενους. Ο Βιτίνια στο 67’ έγραψε το 3-2, ενώ στο 87’ ο Ζοάο Φέλιξ «κλείδωσε» τη νίκη και διαμόρφωσε το τελικό 4-2. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Πορτογαλία έκανε το 3/3 στον 4ο Όμιλο της League A.
Η «Μάνσαφτ» αντέδρασε μετά την ήττα από την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ και έφτασε στους 4 βαθμούς στον όμιλο της Εθνικής μας ομάδας. Οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 39’, όταν έπειτα από φάση διαρκείας και δοκάρι σε προσπάθεια του Βιρτζ, ο Μπίσχοφ πήρε την επαναφορά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Το τρίποντο «σφράγισε» στο 61’ ο Βιρτζ, ο οποίος με όμορφη ατομική ενέργεια και τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα και παρέμεινε αήττητη και στην κορυφή του ομίλου, ενώ οι «οράνιε» διατήρησαν απόσταση δύο βαθμών από τη δεύτερη θέση.
Έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια, η φανέλα με το Νο7 της Πορτογαλίας άλλαξε κάτοχο, με τον Ραφαέλ Λεάο να φορά τον αριθμό που είχε συνδεθεί όσο κανένας άλλος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς άφησε στην άκρη τα όσα είχαν προηγηθεί με τον Ρονάλντο και συνέχισε με το απόλυτο την υπεράσπιση του τίτλου της στο Nations League, περνώντας με 4-2 από την Κοπεγχάγη απέναντι στη Δανία. Οι Πορτογάλοι είχαν τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, καθώς δίχτυα βρήκαν οι Ζοάο Κανσέλο, Γκονσάλο Ράμος, Βιτίνια και Ζοάο Φέλιξ.
Παρότι ο Ζόρζε Ζεσούς άκουσε αποδοκιμασίες από την εξέδρα, οι παίκτες του μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 13’ με τον Κανσέλο. Η Δανία απάντησε στο 23’ με τον Ντάμσγκαρντ, όμως μόλις δύο λεπτά αργότερα ο Γκονσάλο Ράμος επανέφερε την Πορτογαλία σε θέση οδηγού. Στο 53’ ο Χόιλουντ ισοφάρισε εκ νέου, κάνοντας το 2-2, όμως το τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης ανήκε ολοκληρωτικά στους φιλοξενούμενους. Ο Βιτίνια στο 67’ έγραψε το 3-2, ενώ στο 87’ ο Ζοάο Φέλιξ «κλείδωσε» τη νίκη και διαμόρφωσε το τελικό 4-2. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Πορτογαλία έκανε το 3/3 στον 4ο Όμιλο της League A.
Πρώτη νίκη για τη Γερμανία του ΚλοπΤην πρώτη της νίκη στο φετινό Nations League πανηγύρισε και η Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ, η οποία επικράτησε 2-0 της Σερβίας στο Μόναχο.
Η «Μάνσαφτ» αντέδρασε μετά την ήττα από την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ και έφτασε στους 4 βαθμούς στον όμιλο της Εθνικής μας ομάδας. Οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 39’, όταν έπειτα από φάση διαρκείας και δοκάρι σε προσπάθεια του Βιρτζ, ο Μπίσχοφ πήρε την επαναφορά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Το τρίποντο «σφράγισε» στο 61’ ο Βιρτζ, ο οποίος με όμορφη ατομική ενέργεια και τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα και παρέμεινε αήττητη και στην κορυφή του ομίλου, ενώ οι «οράνιε» διατήρησαν απόσταση δύο βαθμών από τη δεύτερη θέση.
Ανατροπή και πρώτο «τρίποντο» για την ΟυαλίαΣτον 4ο Όμιλο της League A, η Ουαλία πανηγύρισε επίσης την πρώτη της νίκη, επικρατώντας με 2-1 της Νορβηγίας στο Κάρντιφ.
Οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν μόλις στο 11’ με τον Μπομπ, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και ανέτρεψαν το σκορ. Ο Τζέιμς στο 38’ ισοφάρισε σε 1-1 και ο Γουίλιαμς στο 48’ ολοκλήρωσε την ανατροπή, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.
League B: Επιστροφή της Αυστρίας από το 2-0Στον 3ο Όμιλο της League B, η Αυστρία έκανε ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση της πρώτης θέσης, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Ιρλανδίας.
Οι Ιρλανδοί πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πάροτ. Ο επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 12’ και στο 45’, αυτή τη φορά από το σημείο του πέναλτι, έκανε το 2-0. Η Αυστρία, ωστόσο, αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πρας στο 72’ μείωσε σε 2-1 και πέντε λεπτά αργότερα, στο 77’, ο Γκρέγκοριτς ισοφάρισε σε 2-2, χαρίζοντας στην ομάδα του έναν σημαντικό βαθμό.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Ισραήλ δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη, καθώς παραχώρησε λευκή ισοπαλία (0-0) στο Κόσοβο.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και η βαθμολογίες έχουν ως εξής:
LEAGUE A
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γαλλία-Ιταλία 2/10
Βέλγιο-Τουρκία 2/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Γαλλία 6
Βέλγιο 3
Ιταλία 3
Τουρκία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελλάδα-Ολλανδία 2-2
Γερμανία-Σερβία 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
ΕΛΛΑΔΑ 7
Ολλανδία 5
Γερμανία 4
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Κροατία-Αγγλία 3/10
Ισπανία-Τσεχία 3/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ισπανία 6
Αγγλία 3
Κροατία 3
Τσεχία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουαλία-Νορβηγία 2-1
Δανία-Πορτογαλία 2-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Πορτογαλία 9
Δανία 3
Νορβηγία 3
Ουαλία 3
LEAGUE B
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελβετία-Σλοβενία 3/10
Β.Μακεδονία-Σκωτία 3/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ελβετία 6
Σλοβενία 4
Σκωτία 1
Βόρεια Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουκρανία-Β. Ιρλανδία 2/10
Ουγγαρία-Γεωργία 2/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Βόρεια Ιρλανδία 4
Ουκρανία 4
Γεωργία 1
Ουγγαρία 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισραήλ-Κόσοβο 0-0
Ιρλανδία-Αυστρία 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Αυστρία 7
Κόσοβο 4
Ιρλανδία 4
Ισραήλ 1
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Πολωνία-Ρουμανία 2/10
Βοσνία-Σουηδία 2/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Σουηδία 6
Βοσνία 4
Πολωνία 1
Ρουμανία 0
LEAGUE C
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία-Αλβανία 3/10
Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο3/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Αλβανία 6
Φινλανδία 4
Λευκορωσία 1
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία-Μαυροβούνιο 2/10
Κύπρος-Αρμενία 2/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Μαυροβούνιο 6
Αρμενία 3
Κύπρος 1
Λετονία 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Καζακστάν-Μολδαβία 2/10
Νησιά Φαρόε-Σλοβακία 2/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Σλοβακία 6
Νησιά Φαρόε 2
Καζακστάν 1
Μολδαβία 1
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία-Βουλγαρία 3/10
Εσθονία-Λουξεμβούργο 3/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ισλανδία 4
Λουξεμβούργο 3
Εσθονία 2
Βουλγαρία 1
LEAGUE D
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Μάλτα 4
Γιβραλτάρ 2
Ανδόρα 1
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Λιθουανία 4
Αζερμπαϊτζάν 2
Λιχτενστάιν 1
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα