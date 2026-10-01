Τι ακολουθεί μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της δολοφόνου Κρίστα Πάικ, υπέστη πιθανόν εγκεφαλική βλάβη μετά τις δύο δόσεις

Η 50χρονη παρέμεινε ζωντανή παρά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου της παρέχεται υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών - Το Τένεσί αναστέλλει όλες τις εκτελέσεις μέχρι τέλος του έτους





«Η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθείσας ποινής συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρότερων ευθυνών της πολιτείας και οι πολίτες του Τενεσί αναμένουν να πραγματοποιείται με τρόπο που να είναι όχι μόνο νόμιμος και συνταγματικός, αλλά και αποτελεσματικός», ανέφερε.



The governor of Tennessee ordered an investigation and a temporary halt to scheduled executions after Christa Pike appeared to still be breathing and was sent to a nearby hospital in an unknown condition after an attempted execution.



Read more: https://t.co/Nw7TqoAdDo — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 1, 2026

Η Πάικ, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ, επρόκειτο να εκτελεστεί το βράδυ της Τετάρτης(30/9), αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε την τελευταία στιγμή να προχωρήσει η διαδικασία.







Το σωφρονιστικό σύστημα του Τενεσί ανακοίνωσε ότι το πρωτόκολλο δεν επιτρέπει πρόσθετες ενέργειες πέρα από όσες πραγματοποιήθηκαν, ενώ δεν προβλέπει με σαφήνεια τι ακριβώς πρέπει να γίνει εάν ο κρατούμενος παραμένει ζωντανός μετά τη δεύτερη δόση.



WARNING: SENSITIVE CONTENT: Christa Pike, convicted of murdering a schoolmate three decades ago, survived Tennessee's effort to execute her by means of lethal injection, foiling the state's first attempt to put a woman to death in two centuries https://t.co/snkmevU0CQ pic.twitter.com/jAM41NCxMb — Reuters (@Reuters) October 1, 2026 Κλείσιμο

Ίσως υπέστη εγκεφαλική βλάβη Μετά την αποτυχημένη της



Ο καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Έμορι και ιατρικός εμπειρογνώμονας, που συνεργάζεται με τη νομική ομάδα της Πάικ, δρ. Τζόελ Ζάιβοτ, προειδοποιεί ότι η καθυστέρηση που σημειώθηκε πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ανάνηψης ενδέχεται να έχει προκαλέσει «



Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη ιατρική επιβεβαίωση ότι η 50χρονη έχει υποστεί μόνιμη νευρολογική βλάβη.



Σε νοσοκομείο και υπό «μέτρα διατήρησης της ζωής» βρίσκεται η 50χρονη Κρίστα Πάικ , μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί . Παράλληλα, ο κυβερνήτης τη αμερικανικής πολιτείας, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε την αναστολή όλων των εκτελέσεων στο Τενεσί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους και διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για το περιστατικό.«Η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθείσας ποινής συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρότερων ευθυνών της πολιτείας και οι πολίτες του Τενεσί αναμένουν να πραγματοποιείται με τρόπο που να είναι όχι μόνο νόμιμος και συνταγματικός, αλλά και αποτελεσματικός», ανέφερε.Η Πάικ, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ, επρόκειτο να εκτελεστεί το βράδυ της Τετάρτης(30/9), αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε την τελευταία στιγμή να προχωρήσει η διαδικασία.Ωστόσο, ακόμη και μετά τη χορήγηση δύο συρίγγων πεντοβαρβιτάλης, η καρδιά της δεν σταμάτησε. Σύμφωνα με τη νομική της ομάδα, η Πάικ εξακολουθούσε να αναπνέει και ακουγόταν ακόμη να ροχαλίζει.Το σωφρονιστικό σύστημα του Τενεσί ανακοίνωσε ότι το πρωτόκολλο δεν επιτρέπει πρόσθετες ενέργειες πέρα από όσες πραγματοποιήθηκαν, ενώ δεν προβλέπει με σαφήνεια τι ακριβώς πρέπει να γίνει εάν ο κρατούμενος παραμένει ζωντανός μετά τη δεύτερη δόση.Μετά την αποτυχημένη της εκτέλεση , η Πάικ μεταφέρθηκε σε εξωτερική ιατρική μονάδα. Όπως αναφέρει ένας από τους δικηγόρους της στο νοσοκομείο της παρέχονται «μέτρα για τη διάσωση της ζωής της», χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ακριβής κατάσταση της υγείας της.Ο καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Έμορι και ιατρικός εμπειρογνώμονας, που συνεργάζεται με τη νομική ομάδα της Πάικ, δρ. Τζόελ Ζάιβοτ, προειδοποιεί ότι η καθυστέρηση που σημειώθηκε πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ανάνηψης ενδέχεται να έχει προκαλέσει « εγκεφαλική βλάβη » στην 50χρονη.Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη ιατρική επιβεβαίωση ότι η 50χρονη έχει υποστεί μόνιμη νευρολογική βλάβη.

Τι πήγε στραβά με την πεντοβαρβιτάλη Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη εξηγήσει γιατί οι δύο δόσεις του φαρμάκου απέτυχαν και δεν προκάλεσαν τον θάνατό της. Ο Ζάιβοτ εκτιμά ότι πιθανότατα δεν επιτεύχθηκε επαρκής συγκέντρωση πεντοβαρβιτάλης στο αίμα ώστε να προκληθούν άπνοια και καρδιαγγειακή κατάρρευση.



Η πεντοβαρβιτάλη είναι ισχυρό κατασταλτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σε πολύ υψηλές δόσεις χρησιμοποιείται σε ορισμένες αμερικανικές πολιτείες για εκτελέσεις, καθώς μπορεί να καταστείλει την αναπνοή και τελικά να προκαλέσει τον θάνατο.



Η νομική ομάδα της Πάικ είχε υποστηρίξει ότι το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε ενδέχεται να είχε υποβαθμιστεί, γεγονός που οι σωφρονιστικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει. Κάποια φάρμακα είναι πιθανό να χάσουν μέρος της αποτελεσματικότητα τους για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων η ηλικία τους ή ακατάλληλες συνθήκες φύλαξης.



«Απόψε, η Πολιτεία του Τενεσί απέτυχε για άλλη μια φορά να πραγματοποιήσει μια νόμιμη εκτέλεση. Δεν μας δίνει καμία ικανοποίηση το γεγονός ότι είχαμε δίκιο, αλλά οι ανησυχίες που εξέφρασε η κα Πάικ αποδείχθηκαν αληθινές: δύσκολη πρόσβαση στις φλέβες, σπασμένες φλέβες, αλλοιωμένο πεντοβαρβιτάλη, απουσία διαθέσιμης επείγουσας ιατρικής περίθαλψης όταν τα πράγματα αναπόφευκτα πήγαν στραβά, όλα αυτά στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου που παραμένει τυλιγμένο στο μυστήριο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η νομική ομάδα. Επίσης, επεσήμανε πως δεν γνωρίζουν για την κατάσταση της υγείας της.



Το υπουργείο Σωφρονισμού του Τενεσί περιορίστηκε να υπερασπιστεί τη μέθοδο, αναφέροντας ότι «η χημική ουσία του πρωτοκόλλου της θανατηφόρας ένεσης έχει αποδειχθεί επανειλημμένα αποτελεσματική». Η εκπρόσωπος του κρατικού σωφρονιστικού τμήματος, Ντορίντα Κάρτερ, δήλωσε πως «το Σωφρονιστικό Τμήμα του Τενεσί ακολούθησε κάθε βήμα του νόμιμου, καθιερωμένου πρωτοκόλλου εκτέλεσης της Πολιτείας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Το πρωτόκολλο δεν επιτρέπει επιπλέον διαδικασίες πέραν αυτών που πραγματοποιήθηκαν απόψε. Η Κρίστα Πάικ μεταφέρθηκε σε ιατρική μονάδα εκτός των εγκαταστάσεων».



Ανεξάρτητη έρευνα για την αποτυχημένη εκτέλεση Ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι διέταξε ανεξάρτητη επανεξέταση της διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο απέτυχε η εκτέλεση της Πάικ.



Όπως ανέφερε η τελευταία εκτέλεση που είχε προγραμματιστεί στην πολιτεία για το 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί, μέχρι να υπάρξουν περισσότερες απαντήσεις.



Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από υποστηρικτές όσο και από πολέμιους της θανατικής ποινής.



Η Μέι Μαρτίνεζ, μητέρα της Κόλιν Σλέμερ, η οποία είχε πιέσει επί χρόνια για να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση, χαρακτήρισε όσα συνέβησαν «ένα χάος».



Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις κατά της θανατικής ποινής υποστηρίζουν ότι το περιστατικό αποκαλύπτει το πρόβλημα της αδιαφάνειας γύρω από τις εκτελέσεις με θανατηφόρα ένεση. Μπορούν να επιχειρήσουν ξανά να την εκτελέσουν; Αυτό είναι πλέον ένα από τα βασικά ερωτήματα.



Οι Αρχές του Τενεσί δεν έχουν ανακοινώσει αν θα επιδιώξουν δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης της Πάικ εφόσον επιβιώσει.



Υπάρχουν, πάντως, ιστορικά προηγούμενα στις ΗΠΑ όπου κρατούμενοι επέζησαν μετά από αποτυχημένη εκτέλεση και στη συνέχεια οι πολιτειακές Αρχές επιχείρησαν να εφαρμόσουν και πάλι τη θανατική ποινή.



Πριν συμβεί οτιδήποτε τέτοιο στην περίπτωση της Πάικ, θα πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστεί η κατάσταση της υγείας της και να ολοκληρωθεί η έρευνα για το τι πήγε λάθος.



Επίσης, ενδέχεται η αποτυχημένη διαδικασία και η πιθανή μόνιμη βλάβη στην υγεία της να ανοίξουν νέο κύκλο δικαστικών προσφυγών από τους συνηγόρους της.



Δεν είναι πρώτη αποτυχημένη εκτέλεση στο Τενεσί Η περίπτωση της Πάικ δεν αποτελεί την πρώτη προβληματική εκτέλεση στο Τενεσί μέσα στο 2026.



Τον περασμένο Μάιο είχε αναβληθεί η εκτέλεση του Τόνι Καράδερς, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και δολοφονία τριών ανθρώπων το 1994, επειδή το προσωπικό δεν κατάφερε να εντοπίσει φλέβα για τη χορήγηση της θανατηφόρας ένεσης.



Ο κυβερνήτης τού έδωσε τότε αναστολή ενός έτους.



Σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, οι προβληματικές εκτελέσεις έχουν αποτελέσει επανειλημμένα αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Σύμφωνα με στοιχεία του Death Penalty Information Center, το 2022 περισσότερο από το ένα τρίτο των εκτελέσεων χαρακτηρίστηκαν αποτυχημένες ή παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα, με τη θανατηφόρα ένεση να εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων περιστατικών.



Η δολοφονία για την οποία καταδικάστηκε η Πάικ Υπενθυμίζεται Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση λόγω της αγριότητας του εγκλήματος.



Η δολοφονία είχε διαπραχθεί μαζί με τον τότε σύντροφό της, Ταντάριλ Σιπ.



Ο Σιπ εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή, αλλά δεν καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή ήταν 17 ετών την εποχή του εγκλήματος.



Για την Πάικ, ωστόσο, η αποτυχημένη εκτέλεση δημιουργεί τώρα μια πρωτοφανή κατάσταση: παραμένει καταδικασμένη σε θάνατο, την ώρα που οι γιατροί προσπαθούν να τη διατηρήσουν στη ζωή μετά την ίδια τη διαδικασία που είχε σχεδιαστεί για να την σκοτώσει.