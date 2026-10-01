UEFA Nations League: Συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας η Εθνική
UEFA Nations League: Συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας η Εθνική
Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου συνεχίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του UEFA Nations League, μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία
Στο γήπεδο της Τούμπας το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγήθηκε με 2-0 απέναντι στην Ολλανδία, αλλά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2.
Με το βαθμό της ισοπαλίας η Εθνική συνεχίζει στην πρώτη θέση του ομίλου στη League A του UEFA Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στο +2 από τους «οράνιε», οι οποίοι ακολουθούν δεύτεροι στη βαθμολογία.
Η Ελλάδα μετρά δύο νίκες και μία ισοπαλία ύστερα από τη διεξαγωγή τριών αγωνιστικών και πλέον στρέφει την προσοχή της στο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Γερμανία (4/10, 21:45). Στο άλλο ματς του ομίλου η Γερμανία νίκησε με 2-0 τη Σερβία.
Η βαθμολογία:
Ελλάδα 7
Ολλανδία 5
Γερμανία 4
Σερβία 0
Με το βαθμό της ισοπαλίας η Εθνική συνεχίζει στην πρώτη θέση του ομίλου στη League A του UEFA Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στο +2 από τους «οράνιε», οι οποίοι ακολουθούν δεύτεροι στη βαθμολογία.
Η Ελλάδα μετρά δύο νίκες και μία ισοπαλία ύστερα από τη διεξαγωγή τριών αγωνιστικών και πλέον στρέφει την προσοχή της στο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Γερμανία (4/10, 21:45). Στο άλλο ματς του ομίλου η Γερμανία νίκησε με 2-0 τη Σερβία.
Η βαθμολογία:
Ελλάδα 7
Ολλανδία 5
Γερμανία 4
Σερβία 0
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