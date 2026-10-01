UEFA Nations League: Συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας η Εθνική
SPORTS
Βαθμολογία UEFA Nations League Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Εθνική Ολλανδίας

UEFA Nations League: Συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας η Εθνική

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου συνεχίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του UEFA Nations League, μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία

UEFA Nations League: Συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας η Εθνική
Στο γήπεδο της Τούμπας το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγήθηκε με 2-0 απέναντι στην Ολλανδία, αλλά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2.

Με το βαθμό της ισοπαλίας η Εθνική συνεχίζει στην πρώτη θέση του ομίλου στη League A του UEFA Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στο +2 από τους «οράνιε», οι οποίοι ακολουθούν δεύτεροι στη βαθμολογία.

Η Ελλάδα μετρά δύο νίκες και μία ισοπαλία ύστερα από τη διεξαγωγή τριών αγωνιστικών και πλέον στρέφει την προσοχή της στο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Γερμανία (4/10, 21:45). Στο άλλο ματς του ομίλου η Γερμανία νίκησε με 2-0 τη Σερβία.

Η βαθμολογία:
Ελλάδα 7
Ολλανδία 5
Γερμανία 4
Σερβία 0

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης