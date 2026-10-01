Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Ο Χάαλαντ μηνύει την αεροπορική εταιρεία Norwegian Air για παράνομη εκμετάλλευση της... κοτσίδας του!
Ο Χάαλαντ μηνύει την αεροπορική εταιρεία Norwegian Air για παράνομη εκμετάλλευση της... κοτσίδας του!
Ο διεθνής επιθετικός και οι εκπρόσωποι του θεωρούν ότι η εταιρεία έκανε παράνομη χρήση του εμπορικού σήματος του Χάαλαντ
Όταν το καλοκαίρι η Νορβηγία τρέλαινε κόσμο με τις εμφανίσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και όλοι... έκαναν κουπί μαζί με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, τα πάντα έμοιαζαν ιδανικά.
Ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα αποδεικνύεται ότι προέκυψαν και κάποια αναπάντεχα... αγκάθια. Όπως αποκάλυψε η νορβηγική εφημερίδα VG ο Έρλινγκ Χάαλαντ και οι εκπρόσωποι του κατέθεσαν μήνυση κατά της αεροπορικής εταιρίας Norwegian Air. Η κορυφαία low cost αεροπορική εταιρία της Σκανδιναβίας (και δεύτερη μεγαλύτερη γενικά εταιρία στην περιοχή πίσω από τη Scandinavian Airlines) κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε παράνομα (χωρίς την άδεια του) την εικόνα του Χάαλαντ για την προώθηση της κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Για όσους λέει κάτι το όνομα της εταιρίας, είναι αυτή που παραμονές του προημιτελικού με την Εθνική Αγγλίας είχε προκαλέσει δημόσια τη British Airways σ' ένα... πρωτόγνωρο στοίχημα που προέβλεπε ότι ο ηττημένος του αγώνα θα άλλαζε το λογότυπο του για 24 ώρες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Μάλιστα οι εκπρόσωποι των Νορβηγών έπρεπε να ταξιδέψουν στο Λονδίνο για να... κλείσουν το στοίχημα και εκείνες τις ημέρες είχε γίνει και το επίμαχο ποστάρισμα όπου το πιλοτήριο από ένα από τα αεροπλάνα της Norwegian Air είχε καλυφθεί από την περίφημη κοτσίδα του Χάαλαντ και τη λεζάντα: «We’ve never looked more Norwegian» («Δεν φαινόμασταν ποτέ πιο Νορβηγοί») .
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εκ μέρους της York Promotions Ltd. και του Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ έχουμε καταθέσει αγωγή κατά της Norwegian Air Shuttle ASA», τόνισε ο δικηγόρος του Χάαλαντ και της εταιρίας που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του, Τόμας Χάγκεν και συμπλήρωσε:
«Η υπόθεση αφορά την παράνομη χρήση του εμπορικού σήματος του Χάαλαντ από τη Norwegian στην προώθηση αεροπορικών εισιτηρίων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου»
Τη μήνυση επιβεβαίωσαν και οι εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρίας εκφράζοντας παράλληλα την έκπληξη και τη δυσαρέσκεια τους
«Είναι αλήθεια ότι λάβαμε μια αγωγή την οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Όπως σχεδόν ολόκληρη η Νορβηγία, συμμετείχαμε στην εμψύχωση της εθνικής ομάδας αυτό το καλοκαίρι μέσα από ελάχιστες αυθόρμητες ανάρτησεις που βασίζονταν σε τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Norwegian και συμπλήρωσε με νόημα:
«Είναι κρίμα που οι επευφημίες απαντήθηκαν με μήνυση, αλλά ελπίζουμε σε έναν λογικό διάλογο ώστε να μας επιτραπεί και στο μέλλον να εμψυχώνουμε τους κοινούς αθλητικούς μας ήρωες».
Ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα αποδεικνύεται ότι προέκυψαν και κάποια αναπάντεχα... αγκάθια. Όπως αποκάλυψε η νορβηγική εφημερίδα VG ο Έρλινγκ Χάαλαντ και οι εκπρόσωποι του κατέθεσαν μήνυση κατά της αεροπορικής εταιρίας Norwegian Air. Η κορυφαία low cost αεροπορική εταιρία της Σκανδιναβίας (και δεύτερη μεγαλύτερη γενικά εταιρία στην περιοχή πίσω από τη Scandinavian Airlines) κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε παράνομα (χωρίς την άδεια του) την εικόνα του Χάαλαντ για την προώθηση της κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Για όσους λέει κάτι το όνομα της εταιρίας, είναι αυτή που παραμονές του προημιτελικού με την Εθνική Αγγλίας είχε προκαλέσει δημόσια τη British Airways σ' ένα... πρωτόγνωρο στοίχημα που προέβλεπε ότι ο ηττημένος του αγώνα θα άλλαζε το λογότυπο του για 24 ώρες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Μάλιστα οι εκπρόσωποι των Νορβηγών έπρεπε να ταξιδέψουν στο Λονδίνο για να... κλείσουν το στοίχημα και εκείνες τις ημέρες είχε γίνει και το επίμαχο ποστάρισμα όπου το πιλοτήριο από ένα από τα αεροπλάνα της Norwegian Air είχε καλυφθεί από την περίφημη κοτσίδα του Χάαλαντ και τη λεζάντα: «We’ve never looked more Norwegian» («Δεν φαινόμασταν ποτέ πιο Νορβηγοί») .
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εκ μέρους της York Promotions Ltd. και του Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ έχουμε καταθέσει αγωγή κατά της Norwegian Air Shuttle ASA», τόνισε ο δικηγόρος του Χάαλαντ και της εταιρίας που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του, Τόμας Χάγκεν και συμπλήρωσε:
«Η υπόθεση αφορά την παράνομη χρήση του εμπορικού σήματος του Χάαλαντ από τη Norwegian στην προώθηση αεροπορικών εισιτηρίων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου»
Τη μήνυση επιβεβαίωσαν και οι εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρίας εκφράζοντας παράλληλα την έκπληξη και τη δυσαρέσκεια τους
«Είναι αλήθεια ότι λάβαμε μια αγωγή την οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Όπως σχεδόν ολόκληρη η Νορβηγία, συμμετείχαμε στην εμψύχωση της εθνικής ομάδας αυτό το καλοκαίρι μέσα από ελάχιστες αυθόρμητες ανάρτησεις που βασίζονταν σε τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Norwegian και συμπλήρωσε με νόημα:
«Είναι κρίμα που οι επευφημίες απαντήθηκαν με μήνυση, αλλά ελπίζουμε σε έναν λογικό διάλογο ώστε να μας επιτραπεί και στο μέλλον να εμψυχώνουμε τους κοινούς αθλητικούς μας ήρωες».
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