Ο Χάαλαντ μηνύει την αεροπορική εταιρεία Norwegian Air για παράνομη εκμετάλλευση της... κοτσίδας του!

Air. Η κορυφαία low cost αεροπορική εταιρία της Σκανδιναβίας (και δεύτερη μεγαλύτερη γενικά εταιρία στην περιοχή πίσω από τη Scandinavian Airlines) κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε παράνομα (χωρίς την άδεια του) την εικόνα του Χάαλαντ για την προώθηση της κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.





Norwegian

Air είχε καλυφθεί από την περίφημη κοτσίδα του Χάαλαντ και τη λεζάντα: «We’ve never looked more Norwegian» («Δεν φαινόμασταν ποτέ πιο Νορβηγοί») .





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