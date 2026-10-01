Πιτ Ντέιβιντσον για τη σχέση με την Κιμ Καρντάσιαν και την κόντρα με τον Κάνιε Γουέστ: Ήξερα σε τι έμπλεκα
Πιτ Ντέιβιντσον για τη σχέση με την Κιμ Καρντάσιαν και την κόντρα με τον Κάνιε Γουέστ: Ήξερα σε τι έμπλεκα
Η πρώτη γνωστή σχέση της τηλεπερσόνας μετά τον χωρισμό της από τον ράπερ ήταν με τον κωμικό
Για το τίμημα που είχε για τον ίδιο η σχέση του με την Κιμ Καρντάσιαν μίλησε ο Πιτ Ντέιβιντσον, περιγράφοντας τις πιέσεις από τον Κάνιε Γουέστ και τη δυσκολία να διαχειριστεί τη διαρκή δημοσιότητα που συνόδευε τη ζωή στο πλευρό της διάσημης τηλεπερσόνας.
Ανατρέχοντας στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή, ο κωμικός υποστήριξε ότι, κατά κάποιον τρόπο, έκανε πιο εύκολη για τη σταρ των ριάλιτι την επιστροφή της στον κόσμο των ραντεβού μετά το διαζύγιό της από τον ράπερ. «Μου αρέσει να πιστεύω ότι το ξεκαθάρισα αυτό για εκείνη, γιατί όποιος κι αν ήταν ο επόμενος άνδρας, θα τα άκουγε», δήλωσε ο Ντέιβιντσον στο Variety. «Της άνοιξα τον δρόμο για να ξαναμπεί στον κόσμο των ραντεβού».
Ο κωμικός θυμήθηκε ακόμη ότι ο ράπερ τον είχε απειλήσει μέσω Instagram, όταν η σχέση τους έγινε γνωστή. «Αυτό που με τάραξε ήταν ότι εγώ ήμουν πολύ ανοιχτός για τα θέματα ψυχικής υγείας — όλοι το ξέρουν αυτό για μένα — και εκείνος ήταν σαν να μου έλεγε “αυτοκτόνησε”. Και πραγματικά με έφτασε στα όριά μου», παραδέχτηκε ο Ντέιβιντσον.
Η Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ άρχισαν να βγαίνουν το 2012 και παντρεύτηκαν το 2014. Εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2021 και η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2022. Μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τη Νορθ, τον Σεντ, τη Σικάγο και τον Σαλμ.
Ο Ντέιβιντσον και η τηλεπερσόνα άρχισαν να βγαίνουν τον Οκτώβριο του 2021, αφού ήρθαν πιο κοντά στο «Saturday Night Live», όταν εκείνη έκανε το ντεμπούτο της ως παρουσιάστρια της εκπομπής. Κατά τη διάρκεια του σόου, οι δυο τους αντάλλαξαν ένα φιλί σε ένα σκετς εμπνευσμένο από τον «Αλαντίν». Έπειτα από λιγότερο από έναν χρόνο σχέσης, χώρισαν τον Αύγουστο του 2022.
«Ένας από τους λόγους που χώρισαν ήταν τα πολύ φορτωμένα προγράμματά τους. Και οι δύο ταξιδεύουν συνεχώς και ήταν δύσκολο», είχε δηλώσει τότε πηγή στο PEOPLE
Ο κωμικός παραδέχτηκε επίσης ότι δεν ήταν εύκολο να αποτελεί μέρος του ευρύτερου οικογενειακού κύκλου Καρντάσιαν-Τζένερ όσο ήταν σε σχέση με την Κιμ. «Είμαι ένας από τους επιζώντες — από τους λίγους και περήφανους. Είμαστε σαν τους Πεζοναύτες. Κοίτα, φίλε, είναι ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, αν δεν είσαι έτοιμος γι’ αυτό. Ένα από τα πράγματα που αγαπώ στην Κιμ και σε όλη αυτή την οικογένεια είναι ότι λένε: “Αυτό κάνουμε”. Το βρήκα πολύ ελκυστικό και ώριμο», συνέχισε.
«Και ποτέ δεν με υποχρέωσαν να πάρω μέρος σε κάτι που δεν ήθελα. Εκείνη σεβόταν απόλυτα τα πάντα, αλλά η τρέλα αυτού του τρόπου ζωής — να σε ακολουθούν παντού, να έχεις ασφάλεια και να κοιτάς συνεχώς πίσω από τον ώμο σου — για κάποιον που αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας και, εκείνη την περίοδο, προβλήματα με ναρκωτικά, ήταν λίγο υπερβολικό για μένα», διευκρίνισε.
Ο Ντέιβιντσον κατέληξε λέγοντας ότι ο ίδιος και η Καρντάσιαν έχουν καλές σχέσεις. «Τρέφω πολλή αγάπη για εκείνη και ήξερα σε τι έμπλεκα», δήλωσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ανατρέχοντας στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή, ο κωμικός υποστήριξε ότι, κατά κάποιον τρόπο, έκανε πιο εύκολη για τη σταρ των ριάλιτι την επιστροφή της στον κόσμο των ραντεβού μετά το διαζύγιό της από τον ράπερ. «Μου αρέσει να πιστεύω ότι το ξεκαθάρισα αυτό για εκείνη, γιατί όποιος κι αν ήταν ο επόμενος άνδρας, θα τα άκουγε», δήλωσε ο Ντέιβιντσον στο Variety. «Της άνοιξα τον δρόμο για να ξαναμπεί στον κόσμο των ραντεβού».
Ο κωμικός θυμήθηκε ακόμη ότι ο ράπερ τον είχε απειλήσει μέσω Instagram, όταν η σχέση τους έγινε γνωστή. «Αυτό που με τάραξε ήταν ότι εγώ ήμουν πολύ ανοιχτός για τα θέματα ψυχικής υγείας — όλοι το ξέρουν αυτό για μένα — και εκείνος ήταν σαν να μου έλεγε “αυτοκτόνησε”. Και πραγματικά με έφτασε στα όριά μου», παραδέχτηκε ο Ντέιβιντσον.
Η Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ άρχισαν να βγαίνουν το 2012 και παντρεύτηκαν το 2014. Εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2021 και η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2022. Μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τη Νορθ, τον Σεντ, τη Σικάγο και τον Σαλμ.
Pete Davidson reflected on his relationship with Kim Kardashian following her divorce from Kanye West. https://t.co/hSXUsR1Ws0— Entertainment Weekly (@EW) October 1, 2026
«Ένας από τους λόγους που χώρισαν ήταν τα πολύ φορτωμένα προγράμματά τους. Και οι δύο ταξιδεύουν συνεχώς και ήταν δύσκολο», είχε δηλώσει τότε πηγή στο PEOPLE
Ο κωμικός παραδέχτηκε επίσης ότι δεν ήταν εύκολο να αποτελεί μέρος του ευρύτερου οικογενειακού κύκλου Καρντάσιαν-Τζένερ όσο ήταν σε σχέση με την Κιμ. «Είμαι ένας από τους επιζώντες — από τους λίγους και περήφανους. Είμαστε σαν τους Πεζοναύτες. Κοίτα, φίλε, είναι ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, αν δεν είσαι έτοιμος γι’ αυτό. Ένα από τα πράγματα που αγαπώ στην Κιμ και σε όλη αυτή την οικογένεια είναι ότι λένε: “Αυτό κάνουμε”. Το βρήκα πολύ ελκυστικό και ώριμο», συνέχισε.
«Και ποτέ δεν με υποχρέωσαν να πάρω μέρος σε κάτι που δεν ήθελα. Εκείνη σεβόταν απόλυτα τα πάντα, αλλά η τρέλα αυτού του τρόπου ζωής — να σε ακολουθούν παντού, να έχεις ασφάλεια και να κοιτάς συνεχώς πίσω από τον ώμο σου — για κάποιον που αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας και, εκείνη την περίοδο, προβλήματα με ναρκωτικά, ήταν λίγο υπερβολικό για μένα», διευκρίνισε.
Ο Ντέιβιντσον κατέληξε λέγοντας ότι ο ίδιος και η Καρντάσιαν έχουν καλές σχέσεις. «Τρέφω πολλή αγάπη για εκείνη και ήξερα σε τι έμπλεκα», δήλωσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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