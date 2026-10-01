Χωμενίδης: Ο Μητσοτάκης είναι ο σύζυγος που βλαστημάς αλλά λες πού να τρέχω - Ο Τσίπρας έφτιαξε το πρώτο κόμμα ΑΙ

Η γνωριμία σε μπαρ με Μαζωνάκη, «πήγα στην αγρυπνία, ήταν αληθινός Επιτάφιος» - Αντρέας Παπανδρέου και Κωνσταντίνος Καραμανλής, οι δύο μέγιστοι για την ελληνική ιστορία - Ο Αντρέας είχε πει ότι δεν θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης, δεν είχε πει όμως τι θα γίνουμε